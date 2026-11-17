Studie zeigt hohe Abwanderung von Absolventen aus Österreich, insbesondere bei Deutschen und Medizinern. Die Erwerbsquoten variieren stark nach Fachrichtung und Geschlecht in den letzten Jahren.

Neue Analysen zu den Absolventenströmen an österreich ischen Hochschulen offenbaren signifikante Unterschiede bei der Integration von Absolventinnen und Absolventen in den heimischen Arbeitsmarkt. Die Daten belegen, dass die Abwanderung von Hochschulgut ein strukturelles Phänomen ist, das besonders ausgeprägte Formen bei bestimmten akademischen Graden und Nationalitäten annimmt. Während einige Fachrichtungen eine hohe Verbleibsquote aufweisen, ziehen andere Gruppen massiv ab, was langfristige Folgen für den österreich ischen Innovationsstandort haben kann.

Höchste Abwanderung bei Doktoranden und Deutschen

Die höchsten Wegzugsraten verzeichnen über alle untersuchten Jahre hinweg, beginnend ab dem Studienjahr 2008/09, Doktoratsabsolventinnen und Doktoratsabsolventen. Bei diesem Personenkreis liegen die Abwanderungsraten bei bis zu 26,0 Prozent. Dahinter folgen Absolventinnen und Absolventen mit Masterstudien sowie solchen mit Bachelorabschlüssen. Am wenigsten häufig ziehen Absolventinnen und Absolventen von Diplomstudien aus Österreich weg. Getrennt nach Staatsangehörigkeitsgruppen zeigt sich, dass deutsche Absolventinnen und Absolventen Österreich am häufigsten verlassen, zumindest nach Bachelor-, Master- und Diplomabschlüssen.

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Nach Doktoratsabschlüssen weisen Drittstaatsangehörige mit bis zu 73,0 Prozent die höchsten Wegzugsraten aus Österreich auf. Bei Österreicherinnen und Österreichern ist der Anteil der Wegzüge nach Doktoratsabschlüssen am höchsten (10,1 Prozent). Diese Zahlen verdeutlichen, dass der akademische Grad ein entscheidender Faktor für die Mobilität ist, wobei hohe Spezialisierung oft mit internationaler Orientierung einhergeht. Besonders die Gruppe der Nicht-EU-Bürger im Promotionsbereich zeigt eine extreme Fluktuation aus dem österreichischen Hochschulsystem.

Mediziner aus Deutschland und EU-Bürger mit hoher Quote

Nach einem medizinischen Abschluss an einer österreichischen Universität weisen vor allem deutsche Staatsangehörige sehr hohe Wegzugsraten auf. Bei Personen mit einem Diplom- bzw. Masterabschluss in Medizin liegen sie in den betrachteten Abschlussjahren bei deutschen Absolventinnen und Absolventen zwischen 53,6 und 82,0 Prozent. Dabei zeigt sich jedoch, dass die Wegzugsquote seit 2012/13 tendenziell sinkt. Dies könnte auf veränderte Arbeitsmarktbedingungen oder Anpassungsprozesse im Gesundheitswesen hindeuten, auch wenn die absoluten Werte weiterhin hoch sind.

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Betrachtet man die restlichen EU-Bürger (ohne Österreich und Deutschland), gehen zwischen 39,7 und 64,9 Prozent innerhalb von drei Jahren nach Abschluss aus Österreich weg. Diese Spannbreite von fast 25 Prozentpunkten zeigt, dass auch innerhalb der EU-Staaten starke Unterschiede in der Bindung an den österreichischen Arbeits- oder Studienmarkt bestehen. Die zeitliche Befristung von drei Jahren unterstreicht die Dringlichkeit der Analyse, da sie den unmittelbaren Übergang vom Studium in den Beruf oder in weitere Bildungsmaßnahmen abbildet.

Erwerbskarrieren variieren nach Fachrichtung erheblich

Die Erwerbskarrieren von Absolventinnen und Absolventen öffentlicher Universitäten weisen - über alle untersuchten Merkmale hinweg - teils erhebliche Unterschiede hinsichtlich des Ausbildungsfeldes, der Studienart und des Geschlechts auf. Eine Untersuchung des Arbeitsmarktstatus 18 Monate nach Abschluss belegt, dass der höchste Anteil an Erwerbstätigen unter den Absolventen im Ausbildungsfeld "Pädagogik" zu verzeichnen ist. So sind 77,6 Prozent der Absolventen und 70,0 Prozent der Absolventinnen dieses Ausbildungsfeldes erwerbstätig. Der Geschlechterunterschied ist hier sichtbar, wobei Männer leicht höhere Erwerbsquoten aufweisen.

Demgegenüber gehen nur 46,6 Prozent der Absolventen bzw. 47,5 Prozent der Absolventinnen des Ausbildungsfeldes "Geisteswissenschaften und Künste" einer Erwerbstätigkeit in Österreich nach. Diese Quote ist deutlich niedriger als in der Pädagogik. Allerdings befinden sich auch 19,9 Prozent der Männer und 17,9 Prozent der Frauen dieses Ausbildungsfeldes in einer weiteren formalen Bildung. Dies legt nahe, dass der niedrige Erwerbsanteil nicht zwingend auf Arbeitslosigkeit, sondern oft auf einen verlängerten Studien- oder Aufbaustudiengang zurückzuführen ist.

Die Zusammenführung der Daten zur Abwanderung und zur Erwerbstätigkeit zeigt ein komplexes Bild des österreichischen Hochschulabsolventen. Während in der Pädagogik die meisten Absolventen schnell und stabil in den Arbeitsmarkt integriert werden, führt der Weg in die Geisteswissenschaften oft in weiterführende Bildungswege oder ins Ausland. Die hohen Abwanderungsraten insbesondere bei Promovierten und Medizinern stellen eine potenzielle Herausforderung für die Wertschöpfung im Inland dar, selbst wenn die Quote für deutsche Mediziner in den letzten Jahren leicht rückläufig ist.