Die Umsetzung der größten Asylreform seit 20 Jahren steht auf der Tagesordnung des Nationalrates, während die Asylzahlen bereits niedrig sind.

Rechtzeitig vor dem EU-Fristende am 11. Juni beschüdet der österreichische Nationalrat diese Woche gleich mehrere Verschärfungen bei Migrationsgesetze n – obwohl die Asylzahlen bereits niedrig sind.

Was sich durch die Novelle in Ästerreich ändern wird. Die Umsetzung der größten Asylreform seit 20 Jahren steht diese Woche auf der Tagesordnung des Nationalrates – insgesamt vier Gesetzespakete sollen verabschiedet und damit der EU-Asylpakt in nationales Recht gegossen werden. Und just zu diesem Thema gibt der neue ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl seine Premiere. Es istquasi ein Heimspiel, immerhin ist der Steirer Sicherheits- und Migrationssprecher der Volkspartei





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