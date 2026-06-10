Österreich bei der WM 2026: Alles zum Turnier und exklusives Gewinnspiel der Krone

Die Fußball-WM in Nordamerika rückt näher, und Österreich ist nach langer Pause wieder dabei. Der WM-Newsletter der Krone hält Sie auf dem Laufenden. Zudem verlost die Zeitung vier Aktivurlaube im Grossarler Hof.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika rückt immer näher, und für Österreich ist es ein ganz besonderes Ereignis: Nach jahrelanger Abstinenz ist die Nationalmannschaft endlich wieder bei einem WM-Turnier dabei.

Die Vorfreude ist riesig, und Fußballfans im ganzen Land fiebern den Spielen entgegen. Um alle Fans bestens zu informieren und auf die kommenden Highlights einzustimmen, bietet die Krone einen exklusiven WM-Newsletter an. Dieser hält Sie auf dem Laufenden über alles, was rund um das Turnier passiert - von den neuesten Ergebnissen über Hintergrundberichte bis hin zu exklusiven Interviews mit Spielern und Experten. Speziell im Fokus steht dabei natürlich die ÖFB-Mannschaft: Wie schlagen sich unsere Stars?

Welche Taktik verfolgt der Trainer? Und welche Hoffnungen und Erwartungen haben die Spieler selbst? All das und noch viel mehr erfahren Sie im Newsletter, der pünktlich zum Turnierstart erscheint und Sie direkt in Ihr Postfach begleitet. Doch die Krone macht ihren Lesern nicht nur informative Inhalte zugänglich, sondern verlost anlässlich dieses Mega-Events auch vier unvergessliche Aktivurlaube.

Die Gewinner dürfen sich auf zwei Nächte im Small Luxury Hotel GROSSARLER HOF****S im malerischen Großarltal freuen - inklusive Halbpension für je zwei Personen. Das Hotel liegt direkt an der Talstation der Panoramabahn und ist damit der ideale Ausgangspunkt für Erkundungstouren in die umliegende Bergwelt. Das Großarltal trägt nicht umsonst den Beinamen Tal der Almen, denn nirgendwo sonst in Österreich gibt es so viele bewirtschaftete Hütten auf engem Raum wie hier.

Ob im Wanderdorf Großarl oder im Bergsteigerdorf Hüttschlag - überall laden urige Almhütten zur Einkehr und zu einer frischen Jause ein, die direkt von den umliegenden Almen stammt. Wer schon einmal selbst erlebt hat, wie gut eine Brotzeit auf einer sonnigen Almterrasse schmeckt, der weiß: Hier schmeckt es am allerbesten - direkt am Berg, umgeben von unberührter Natur.

Die Region ist ein wahres Paradies für Aktivurlauber: Über 400 Kilometer bestens markierte Wanderwege und 160 Kilometer ausgeschilderte Mountainbikestrecken führen durch eine atemberaubende Kulisse aus glasklaren Bergseen, tosenden Wasserfällen, blühenden Almwiesen und aussichtsreichen Gipfeln. Der Nationalpark Hohe Tauern umrahmt das Tal und bietet ein einzigartiges Naturerlebnis. Die Bergbahnen haben auch im Sommer geöffnet und bringen Wanderer und Biker bequem auf die Höhen.

Für Familien gibt es zahlreiche Freizeiteinrichtungen wie Bike-Trails, Mountaincart, Klettersteige, ein Erlebnisschwimmbad und die Rucki-Zucki s Gaudi-Alm - Salzburgs größter Almspielplatz. Das exklusive Hotel Grossarler Hof verbindet alpinen Charme mit stilvollem Luxus und herzlicher Gastlichkeit. Nach einem aktiven Tag in den Bergen lädt das Erlenreich Relax & SPA mit Indoor- und Outdoor-Whirlpool, Saunen und wohltuenden Anwendungen zur Entspannung ein.

Kulinarisch verwöhnt das Haus mit regionaler Gourmetküche auf höchstem Niveau - von traditionellen Salzburger Spezialitäten bis hin zu kreativen Genussmenüs, begleitet von erlesenen Weinen aus dem hauseigenen Weinkeller. Die stilvollen Zimmer und Suiten vereinen natürliche Materialien, modernes Design und höchsten Komfort zu einer Atmosphäre voller Ruhe und Geborgenheit. Ob aktiver Sommerurlaub, romantische Auszeit oder entspannte Genussmomente - hier erleben Gäste die perfekte Verbindung aus Natur, Erholung und exklusivem alpinem Lebensgefühl.

Um an der Verlosung teilzunehmen, füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus. Der Teilnahmeschluss ist der 19. Juli. Wenn Sie Ihre Gewinnchance erhöhen möchten, haben wir gute Nachrichten für alle Abonnenten des Krone-WM-Newsletters: Diese erhalten automatisch die doppelte Gewinnchance!

Sollten Sie noch nicht Abonnent sein, genügt eine Anmeldung zum Newsletter bis zum Teilnahmeschluss, um ebenfalls von dieser Aktion zu profitieren. Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen finden Sie auf der Website der Krone. Nutzen Sie diese einzigartige Gelegenheit, um nicht nur hautnah dabei zu sein, wenn Österreich bei der WM spielt, sondern auch einen Traumurlaub im Tal der Almen zu gewinnen. Wir drücken allen Teilnehmern die Daumen





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