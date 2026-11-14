Österreich: Apotheken sollen ab 2027 Impfungen durchführen dürfen

Ab Frühjahr 2027 dürfen Apotheker in Österreich unter strengen Auflagen Impfungen verabreichen. Die Ärztekammer kritisiert den Schritt scharf.

Die Bundesregierung hat mit einer Gesetzesänderung einen entscheidenden Schritt zur Öffnung der Apotheken für Impfungen eingeleitet. Seit Anfang November liegt ein entsprechender Entwurf vor, dessen Begutachtungsphase mittlerweile offiziell abgeschlossen ist. Ziel dieser Reform ist es, die Barrieren für Schutzimpfungen zu senken und den Zugang für die Bevölkerung deutlich zu vereinfachen. Apotheken könnten in Zukunft zu weiteren festen Anlaufstellen für bestimmte medizinische Vorsorgemaßnahmen werden.

Kernziel: Einfacherer Zugang und höhere Impfquote

Christof van Dellen, Präsident der Vorarlberger Apothekerkammer, sieht in dieser Entwicklung eine Chance für eine deutliche Steigerung der Durchimpfungsrate. Sein Hauptargument ist die erhöhte Erreichbarkeit der Impfstellen. Patienten müssten künftig nicht mehr zwingst einen separaten Termin bei einem Hausarzt vereinbaren, um sich impfen zu lassen. Van Dellen betont, dass Apotheker vor Ort immer präsent seien und die Impfungen sofort durchführen könnten.

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Vorarlberg hat bei dieser Entwicklung eine Vorreiterrolle eingenommen. Das Bundesland war das erste in Österreich, das eine spezifische Impfausbildung für Apothekerinnen und Apotheker angeboten hat. Laut den aktuellen Angaben der Apothekerkammer hat bereits rund die Hälfte der pharmazeutischen Fachkräfte im Land diese Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen. Dies soll die operative Umsetzung in der Praxis erleichtern, sobald die gesetzlichen Hürden final genommen sind.

Strikte Auflagen: Ausbildung, Prüfung und Räumlichkeiten

Der geplante Startschuss für die neue Dienstleistung ist für das Frühjahr 2027 datiert. Bis dahin müssen noch die notwendigen rechtlichen Regelungen in Kraft treten, damit die Apotheken tatsächlich tätig werden dürfen. Das Angebot richtet sich zunächst an Personen ab einem Alter von 14 Jahren. Eine wichtige Ausnahme bilden dabei Schwangere sowie Risikopatientinnen und Risikopatienten, die nicht in den Regelungsbereich dieser neuen Apotheke-Impfungen fallen.

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Für die Durchführung der Impfdienste gelten strenge medizinische und räumliche Anforderungen. Die Apothekerinnen und Apotheker müssen eine spezielle, mit einer abschließenden Prüfung verbundene Ausbildung nachweisen. Zudem ist vorgeschrieben, dass die Impfungen ausschließlich in einem abgetrennten, separaten Raum stattfinden dürfen. Diese Vorkehrungen sollen gewährleisten, dass die hygienischen und medizinischen Standards mit denen in Arztpraxen gleichzusetzen sind.

Kontroverse zwischen Apothekern und Ärztekammer

Während die Apothekerkammer den leichteren Zugang lobt, kommt von der Österreichischen Ärztekammer massive Gegenwehr. Die Fachvertretung lehnt die Übertragung der Impfbefugnis auf Apothekerinnen und Apotheker kategorisch ab. Stattdessen fordert die Ärztekammer eine konsequente Stärkung der bereits bestehenden ärztlichen Impfangebote, anstatt neue Wege zu beschreiten.

Die Argumentation der Ärzteverbandes geht weit über die reine Verabreichung der Spritze hinaus. Es wird betont, dass eine Impfung ein komplexer medizinischer Akt ist. Dazu zählen zwingend die individuelle medizinische Beurteilung des Patienten, die detaillierte Aufklärung über Risiken und Nebenwirkungen sowie die sorgfältige Nachbetreuung. Aus Sicht der Ärztekammer kann diese umfassende medizinische Verantwortung nicht auf das Apothekenpersonal delegiert werden.

Ausblick: Unsicherheit über die konkrete Umsetzung

Nach dem Auslaufen der Begutachtungsfrist steht nun die weitere gesetzliche Umsetzung an. Die Vorarlberger Apothekerkammer geht aufgrund der bereits vorhandenen Ausbildungskapazitäten von guten Startvoraussetzungen aus. Ob und inwieweit sich die Impfquote tatsächlich durch die zusätzlichen Angebote heben wird, bleibt jedoch abzuwarten.

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Für die konkrete Praxis vor Ort bleibt die Situation derzeit noch ungewiss. Es ist nicht bekannt, wann oder ob einzelne Apotheken tatsächlich den Betrieb von Impfdiensten aufnehmen werden. Die Entscheidung liegt nun bei den gesetzlichen Genehmigungen und der individuellen Bereitschaft der Pharmazeuten, das neue Angebot nach der gesetzlichen Freigabe im Frühjahr 2027 anzubieten.