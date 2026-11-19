Staatssekretär Alexander Pröll präsentiert die neue KI-Strategie für 2027 mit Verfassungsziel. Fokus auf menschenzentrierter Technik und europäischer Rechenleistung.

Der österreich ische Staatssekretär Alexander Pröll von der ÖVP hat am Donnerstagabend einen fundamentalen Wandel für die Regulierung künstlicher Intelligenz in Österreich angemahnt. Im Rahmen einer Rede in der Nationalbibliothek stellte Pröll den Entwurf einer neuen KI-Strategie vor, die im ersten Halbjahr 2027 in Kraft treten soll. Ein zentraler Pfeiler dieses Vorhabens ist die Verankerung eines expliziten Staatsziels in der Verfassung, das den technologischen Fortschritt eindeutig dem Menschen unterordnen soll.

Verfassungsziel für menschenzentrierte Technik

Das vorgeschlagene Staatsziel lautet, dass technologischer Fortschritt dem Menschen dienen muss, wobei die Maschine stets im Dienst der Menschheit bleiben soll. Pröll betonte bei dieser Gelegenheit in der Nationalbibliothek, dass der Mensch den Zweck darstelle und die künstliche Intelligenz lediglich das Mittel zur Erreichung dieses Ziels bleibe. Die konkreten rechtlichen Formulierungen und die verfassungsrechtliche Wirksamkeit dieser neuen Richtlinie sollen noch im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens geprüft werden, um sicherzustellen, dass Menschenwürde, Freiheit und Selbstbestimmung unantastbar bleiben.

Also read Konstruktive Stadiongespräche zwischen Hacker und Pröll

Agenda mit 15 Handlungsfeldern bis 2027

Die präsentierte Agenda umfasst fünfzehn detaillierte Handlungsfelder, die darauf abzielen, Österreich im digitalen Zeitalter handlungsfähig, wohlhabend und menschlich zu halten. Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, ihre Vorschläge und Bewertungen über die Plattform kipppunkt.gv.at einzureichen, die ab sofort verfügbar ist. Die Auswertung dieser Rückmeldungen sowie die Klärung fachlicher, rechtlicher und finanzieller Aspekte ist für den Frühling des kommenden Jahres geplant, bevor die finale Strategie unter Einbeziehung von Expertinnen und Experten abgeschlossen wird.

Europäische Gemeinschaft für Rechenleistung

Neben der nationalen Strategie schlägt Pröll auch eine europäische Lösung vor, um die Abhängigkeit von externen Technologiegiganten zu reduzieren. Er fordert die Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Rechenleistung, die als Vorbild für die historische Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl dienen soll. In diesem Verbund wollen Staaten ihre Rechenkapazitäten bündeln, gemeinsam investieren und sich gegenseitig absichern, um strategische Ressourcen im Kontext der rasanten Entwicklung durch Unternehmen wie das KI-Startup Anthropic zu sichern.

Advertisement

Grüne Rechenzentren und internationale Partnerschaften

Für den Ausbau der Infrastruktur in Österreich gilt die Devise, Rechenzentren klein, grün und dezentral zu errichten. Dabei sollen mehrere regional verteilte Standorte entstehen, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden und deren Abwärme zur Beheizung von Schulen oder Gemeindegebäuden genutzt wird. Parallel dazu setzt sich Pröll nachdrücklich für ein Internationales KI-Zentrum unter dem Dach der Vereinten Nationen in Wien ein, wobei dieser Vorschlag bereits auf internationaler Ebene eingebracht wurde.

Bildungsoffensive und Fokus auf österreichische Industrie

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der sogenannten Physical AI, also der Integration von KI in Maschinen und Geräte, wobei Österreich nicht das Silicon Valley kopieren, sondern auf Stärken in Industrie, Maschinenbau und spezialisierten KMU setzen will. Für den Bildungsbereich kündigte Pröll eine KI-Bildungsoffensive an, die das Taschenrechner-Prinzip einführt. Kindern und Jugendlichen wird zunächst beigebracht, Grundfähigkeiten selbst zu entwickeln, bevor KI als Werkzeug genutzt wird, weshalb die Volksschule als bildschirmfreier Raum konzipiert sein soll.