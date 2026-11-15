Österreich: 6,1 Mio. Spieler führen EU-Ranking in GameTrack 2025 an

Die Studie GameTrack 2025 offenbart, dass 78 Prozent der Österreicher videogamen. Mit durchschnittlich 39 Jahren sind sie die älteste Community Europas.

In Österreich spielen sechs Millionen einsucht und elftausendfünfhundertfünfzigtausend Menschen Videospiele. Dies entspricht siebzigacht Prozent der Bevölkerung. Damit führt das Land das Ranking unter sechzehn untersuchten EU-Staaten an. Die Studie GameTrack 2025 belegt, dass Gaming keine Nische mehr ist.

Demografie und Spielgewohnheiten der Gamer

Das Durchschnittsalter der österreichischen Spielenden beträgt neununddreißig Jahre. Dieser Wert ist der höchste im europäischen Vergleich. Fast die Hälfte aller Spielerinnen und Spieler sind Frauen. Auch die ältere Generation ist stark vertreten. Mehr als die Hälfte der Menschen zwischen sechsundsechzig und fünfundsiebzig Jahren nutzt Videospielsysteme regelmäßig.

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Die Spielgewohnheiten zeigen klare technologische Präferenzen. Vierundsechzig Prozent der Menschen zwischen sechs und fünfundsiebzig Jahren spielen auf Smartphones oder Tablets. Das sind rund fünf Millionen Personen. Nur vierunddreißig Prozent spielen auf dem PC. Das sind zwei Millionen sechs-hunderttausend Menschen. Dreißig Prozent nutzen Konsolen oder Handhelds.

Die Genrenverteilung hängt stark vom Gerät ab. Auf Mobilgeräten dominieren Karten-, Gelegenheits- und Puzzlespiele. Am PC stehen Abenteuer, Strategie und Shooter hoch im Kurs. Auf Konsolen führen Renn-, Abenteuer- und Sportspiele die Beliebtheitsskalen an. Die wöchentliche Spieldauer liegt bei durchschnittlich acht Stunden und einunddreißig Minuten.

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Wirtschaftsfaktor und Digitalisierung des Marktes

Videospiele sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Österreich. Der preisbereinigte Umsatz heimischer Entwickler stieg zwischen zwei-dreitausendsiebzehn und zwei-dreitausend-dreiundzwanzig von zweiunddreißig Millionen sieben-hunderttausend auf zweiundneunzig Millionen acht-hunderttausend Euro. Das entspricht einem Plus von einhundertvierundachtzig Prozent.

Die Branche wird von kleinen Unternehmen geprägt. Mehr als achtzig Prozent der Studios beschäftigen höchstens neun Personen. Vierzehn Prozent der Unternehmen haben ihren Sitz in Wien. Mehr als achtzig Prozent der entwickelten Spiele werden exportiert. Die Beschäftigten sind jung und hoch qualifiziert. Rund sechzig Prozent sind jünger als fünfunddreißig Jahre. Knapp achtzig Prozent haben einen Hochschulabschluss.

Der Kauf von Spielen hat sich fast vollständig digitalisiert. Siebenundachtzig Prozent der Befragten beziehen ihre Games digital. Der Kauf auf Disc oder Modul liegt bei achtzehn Prozent. Die digitalen Vertriebswege umfassen Downloads, Abonnements, soziale Medien und Browserspiele. Diese Entwicklung spiegelt den globalen Trend wider.

Regulierung und Kritik am EU-Rechtsrahmen

Der Kinderschutz spielt eine zentrale Rolle in der aktuellen Debatte. Das europäische System PEGI berücksichtigt seit dem Sommer Spielmechaniken. Dazu zählen kostenpflichtige Zufallsinhalte wie Lootboxen. Zeitlich begrenzte Kaufangebote und Funktionen für regelmäßiges Spielen werden ebenfalls bewertet. Spiele mit solchen Inhalten erhalten oft eine Einstufung ab sechzehn oder achtzehn Jahren.

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Kritik äußert die Branche am Entwurf für den Digital Fairness Act der EU-Kommission. Niki Laber, Präsident von OVUS, befürchtet Bürokratie und Rechtsunsicherheit. Ihn stört, dass Spiele mit PEGI unter achtzehn Jahren pauschal als an Kinder gerichtet gelten. Die Alterskennzeichnung definiere jedoch die Eignung, nicht die Zielgruppe.

Die Verbände fordern verhältnismäßige Regeln. Sie verweisen auf bestehende Schutzmaßnahmen. Eltern können Jugendschutzeinstellungen nutzen. Damit lassen sich Spielzeiten, Ausgaben und Online-Kontakte beschränken. Die Studie wurde von Ipsos im Auftrag von Video Games Europe durchgeführt. Zwischen Jänner und Februar zwei-tausend-sechsundzwanzig wurden rund zwei-tausend Internetnutzer befragt.