Was sich 2027 in Österreich bei Ausweisen, Krankenkassen und Parkgebühren ändert. Alle Details zu den steigenden Kosten für die e-card, das Kurzparken und neue Tarife.

Das Jahr 2027 bringt in Österreich signifikante Anpassungen bei verschiedenen behördlichen Gebühren und Serviceentgelten. Diese Änderungen sind überwiegend auf das sogenannte Valorisierungsgesetz zurückzuführen, das städtische Tarife automatisch an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex koppelt. Zusätzlich wirken sich Budgetanpassungen bei den Sozialversicherungen aus, was zu einer breiten Palette von Preiserhöhungen führt. Bürgerinnen und Bürger müssen sich auf höhere Kosten in den Bereichen Gesundheit, Verwaltung und Verkehr einstellen, während es in einzelnen Bereichen wie der Ausstellung von Ausweisdokumenten Entlastungen gibt.

Krankenkassengebühr steigt für alle gesetzlich Versicherten

Eine bundesweite Erhöhung betrifft alle gesetzlich Krankenversicherten in Österreich. Das jährliche e-card-Serviceentgelt steigt für das Jahr 2027 um 7,4 Prozent. Der Betrag erhöht sich damit von bisher 25,00 Euro auf 26,85 Euro. Die Erhebung des neuen Betrags erfolgt wie gewohnt im November für das jeweils folgende Kalenderjahr. Diese Anpassung ist Teil der allgemeinen Budgetanpassungen bei den Sozialversicherungen und wirkt sich direkt auf die Ausgaben aller Versicherten aus.

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Wasser, Abwasser und Müllabfuhr werden teurer in der Bundeshauptstadt

In der Bundeshauptstadt greift mit 1. Jänner 2027 die gesetzliche Gebührenanpassung bei Wasser, Abwasser und der Müllabfuhr. Die Stadt Wien rechnet durch diese Anpassungen mit Mehreinnahmen von rund 30 Millionen Euro. Die Erhöhung der Tarife für diese wichtigen Infrastrukturleistungen ist eine direkte Folge des Valorisierungsgesetzes, das die Kopplung an den Verbraucherpreisindex vorsieht. Die Betroffenen müssen sich auf die höheren monatlichen oder jährlichen Abrechnungen für diese Leistungen einstellen.

Steigende Parkgebühren in Graz und Salzburg

Auch im öffentlichen Nahverkehr und im Parkbereich gibt es Anpassungen. In Graz steigen die Tarife pro halber Stunde deutlich an. In der Blauen Zone kostet eine halbe Stunde nun 1,60 Euro, zuvor waren es 1,30 Euro. In der Grünen Zone klettert der Halbstundentarif von 1,00 auf 1,20 Euro. Zudem werden die Tarife der Graz Linien angepasst, was die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel dort verteuert. Eine ähnliche Entwicklung ist in der Stadt Salzburg zu beobachten.

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In Salzburg zieht der Preis für das Kurzparken zum Jahreswechsel an. Die Gebühr pro halber Stunde erhöht sich von 1,10 auf 1,25 Euro. Diese Maßnahme betrifft vor allem Pendler und Besucher, die im Stadtgebiet parken müssen. Die Anpassungen in beiden Städten dienen der Finanzierung der städtischen Infrastruktur und folgen der gesetzlichen Vorgabe zur Indexierung.

Bundesgebühren für Ausweise und Führerschein bleiben eingefroren

Entgegen der allgemeinen Tendenz zu steigenden Preisen gibt es eine positive Nachricht für alle, die im kommenden Jahr neue Ausweisdokumente benötigen. Die Bundesgebühren für den Reisepass, den Personalausweis und den Scheckkartenführerschein bleiben im Jahr 2027 eingefroren. Für Erwachsene kostet der Reisepass weiterhin 112 Euro. Auch der Scheckkartenführerschein wird mit 90 Euro beibehalten. Diese Preise werden nicht erhöht, was eine wichtige Entlastung für viele Bürgerinnen und Bürger darstellt, die ihre Dokumente erneuern müssen.