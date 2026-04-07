Ostern, Eierfärben und Fussball: Ein Rückblick auf die Feiertage

Ein persönlicher Rückblick auf die Osterfeiertage: Traditionelles Eierfärben, ein enttäuschendes Fussballspiel und die Betrachtung aktueller gesellschaftlicher Themen.

Ostereier gefärbt mit Strumpf, Zwiebelschalen und Buschwindröschen. Das Osterfest war insgesamt erfreulich. Meine Gefährtin und ich beendeten das Alkoholfasten, das wir mit wenigen Unterbrechungen über unsere Geburtstage hinweg seit drei Monaten durchgehalten hatten, und öffneten zur Feier des Tages eine Flasche Champagner. Wir stellten jedoch fest, dass Alkohol nicht mehr das ist, was er einmal war, und werden ihn in Zukunft möglicherweise in geringerem Umfang konsumieren.

In einigen Wochen werden wir weiter darüber sprechen. Besonders erfreulich war unser Experiment, Ostereier auf traditionelle Weise zu färben. Ich hatte das schon einmal gemacht. Um sicherzugehen, schaute ich mir auf YouTube eine Influencerin an, die versprach, das Eierfärben auf die Art und Weise zu zeigen, wie es früher gemacht wurde. Der Dame zuzusehen, war fast unerträglich. Man musste beispielsweise die Erklärungen über das vorsichtige Aufdrehen des Wasserhahns nach links, um Wasser zu entnehmen, und das anschließende Festziehen, aber nicht zu fest, um nichts zu beschädigen, nach rechts mitverfolgen, und das alles mit ausführlichen Erklärungen, begleitet von zahlreichen Werbeunterbrechungen. Ich hatte nicht so viel Zeit und fand glücklicherweise das gedruckte Rezept. Gedrucktes Material erweist sich immer wieder als eine Möglichkeit, der Zeitverschwendung durch Podcasts und ähnliche Ablenkungen zu entgehen, die einem das Gefühl der Zeit geben wollen, was in der Regel nur dazu dient, einem Werbung zu verkaufen. Wir färbten die Eier in einem Sud aus Zwiebelschalen (rote Zwiebeln eignen sich besser) mit einem Schuss Essig. Der Clou dabei ist, Kräuter oder Blüten auf die Eier zu legen, diese mit etwas Flüssigkeit zu fixieren und mit einer zerschnittenen Strumpfhose zu befestigen, die man zu diesem Zweck mit Küchengarn umwickelt. Das Ergebnis ist, wenn man die nötige Geduld aufbringt, durchaus ansehnlich und hat uns viel Freude bereitet.\Ich brauchte auch einen Überschuss auf meinem Gefühlskonto, da am Montagabend das entscheidende Spiel meiner Leidensgenossenschaft Schwarzweiß Bregenz anstand. Sie mussten gegen Sturm Graz II gewinnen, und was soll ich sagen? Sie verloren, und das völlig verdient. Ich dachte nicht einmal an die Spiele, in denen SWB Sturm Graz I mit 1:0 besiegte (ich war im Stadion). Das ganze Spiel war eine Demonstration der Hilflosigkeit. Sie versuchten es mit einer defensiven Taktik und gingen unverdient mit einem zwar berechtigten, aber aus dem Nichts kommenden Elfmeter in Führung. Sofort kassierten sie ein Eigentor und ein weiteres ihrer typischen Tore nach einer Flanke in die Mitte. Wie oft habe ich das schon gesehen und mitgelitten! Ich sah es kommen: Nach der Pause kassierten sie noch ein Kopfballtor, und ihre Bemühungen, so sehr ich sie seelisch unterstützte und so sehr sie sich mühten, sie wollten ja, aber sie konnten nicht. Ihre Versuche blieben völlig planlos, man merkte ihnen die Angst in den Knochen an, sie konnten einfache Bälle nicht kontrollieren, spielten verrückte Pässe in Räume, in denen niemand stand, brachten kaum eine zusammenhängende Aktion zustande und verließen sich auf weite Abstöße, Abschläge und Einwürfe – kurzum, das Ganze war ein deprimierendes Spektakel, das nach Regionalliga roch.\Natürlich ist es theoretisch noch möglich, dass die Schwarz-Weißen in der Liga bleiben, die wahrscheinlichste Lösung ist jedoch eine Entscheidung am grünen Tisch, bei der eine Mannschaft keine Lizenz erhält, aber wer sollte das sein? Sie haben nun acht Punkte Rückstand auf Sturm Graz, hätten sie gewonnen, wären es zwei. Es verbleiben acht Spiele. Die Regionalliga West ist eine ehrwürdige Veranstaltung, und ich werde meiner Mannschaft auch dort die Treue halten. Außerdem gibt es die „Unsternstunden der Menschheit“, die zwei Monate nach ihrem Erscheinen keiner österreichischen Tageszeitung eine Zeile wert waren. Die Moderatoren nannten mich ein „Urgestein des österreichischen Journalismus“. Ich weise das zurück. Urgestein ist für Rieslinge oder meinetwegen Veltliner, und der österreichische Journalismus ist ein gepantschter Sauerampfer, mit dem ich nur in engstem Rahmen zu tun haben will. Was soll ich tun? Man kann nicht alles haben. Ich fotografierte dann Grünfinken und Turmfalken. Ich ging bei starkem Westwind spazieren, spielte ein wenig Beethoven, schlecht. Abends Brennnesselsuppe. Immerhin. Er ist die beste Wochenzeitung des Landes. Der Falter. Lesen Sie ihn. Unterstützen Sie sich und ihn mit einem . Was wir aus der Pandemie gelernt haben könnten: Distanz kann nicht schaden, halten Sie Ihre Impfungen auf dem neuesten Stand, Händewaschen ist nie falsch, verwenden Sie Masken, wenn dies ratsam ist, und vermeiden Sie Kontakte, wenn Sie Symptome haben. Und bleiben Sie rücksichtsvoll. Der Autor per Mail: thurnher@falter.a





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