Oskar Deutsch warnt vor Antisemitismus zum Gedenken an Novemberpogrome 1938

IKG-Präsident Oskar Deutsch und Bundeskanzler Christian Stocker mahnen bei der Kranzniederlegung in Wien zum Gedenken an die Novemberpogrome 1938 zur Wachsamkeit gegen steigende antisemitische Vorfälle in Österreich.

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Wien, Oskar Deutsch, hat anlässlich des Jahrestags der Novemberpogrome vom 9. und 10. November 1938 eindringlich vor einer Zunahme des Antisemitismus in Österreich gewarnt. Bei der Kranzniederlegung an der Schoah-Namensmauer im Wiener Ostarrichipark unterstrich Deutsch, dass das jährliche Gedenken eine besondere Dringlichkeit erlangt hat, da die Bedrohungslage sich deutlich verschärft hat. Anwesend waren neben Deutsch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie Vertreter der Bundesregierung und des Nationalrats.

Statistik dokumentiert 671 Vorfälle in sechs Monaten

Oskar Deutsch betonte, dass der Antisemitismus seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 signifikant zugenommen habe. Die Antisemitismus-Meldestelle der IKG hatte in ihrer Präsentation im Oktober statistische Belege für diese Entwicklung vorgelegt. Demnach wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres insgesamt 671 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Diese Zahlen beinhalten zwölf physische Angriffe, eighteen Bedrohungen, 68 Fälle von Sachbeschädigung, 226 Massenzuschriften sowie 347 Fälle verletzenden Verhaltens.

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Deutsch verwies darauf, dass gewalttätige Übergriffe und Belästigungen für jüdische Mitbürger längst zum nahezu alltäglichen Erleben geworden sind. Insbesondere Kinder, die äußerlich als jüdisch erkennbar sind, werden häufig angefeindet oder sogar körperlich angegriffen. Diese Daten unterstreichen die Dringlichkeit der Warnung, die die jüdische Gemeinde seit Monaten an die Politik und die Gesellschaft richtet. Die hohen Zahlen machen deutlich, dass der Schutz jüdischen Lebens nicht nur eine moralische, sondern eine konkrete sicherheitspolitische Aufgabe darstellt.

Koalition warnt vor dunkelstem Kapitel der Geschichte

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) erklärte in einer gemeinsamen Aussendung, dass die Novemberpogrome für eines der dunkelsten Kapitel der österreichischen Geschichte stehen. Fast neun Jahrzehnte nach den Ereignissen von 1938 müsse man mit großer Sorge feststellen, dass Antisemitismus sowohl in Österreich als auch in ganz Europa wieder zunehme. Stocker betonte, dass jüdische Menschen erneut verstärkt mit Hass, Anfeindungen und Bedrohungen konfrontiert sind. Er forderte eine klare Haltung: Diese Entwicklung dürfe niemals hingenommen werden.

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Die Bundesregierung hob hervor, dass Österreich eine besondere historische Verantwortung trägt. Diese Verantwortung bestehe darin, die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus wachzuhalten und das jüdische Leben aktiv zu schützen. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) ergänzte, dass die Botschaft Nie wieder ein Versprechen an die Opfer und ihre Nachkommen sei, das täglich neu wahrgenommen werden müsse. Eine Gesellschaft, die aus ihrer Geschichte gelernt habe, schaue nicht weg, sondern stehe solidarisch an der Seite jener, deren Rechte und Würde bedroht würden.

Diplomatische Signale und internationale Verantwortung

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) betonte, dass die Verantwortung gegen Antisemitismus nicht an den Landesgrenzen ende. Sie kündigte an, die Zusammenarbeit mit der internationalen Gedenkstätte Yad Vashem in Israel zu vertiefen. Für sie ist der 9. November nicht nur ein Gedenktag, sondern ein expliziter Auftrag, entschlossen gegen jede Form von Antisemitismus, Intoleranz und Ausgrenzung vorzugehen. Besonders in einer Zeit, in der Antisemitismus europaweit zunimmt, sei es unerlässlich, das Wissen um die Schrecken der Schoah an die nächste Generation weiterzugeben.

Die politische Präsenz an der Schoah-Namensmauer markierte den ersten gemeinsamen offiziellen Termin für Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach seinen kritisierten Äußerungen zum Nahost-Konflikt. Neben Bundeskanzler Stocker nahmen zahlreiche Minister an der Zeremonie teil. Das Nationalratspräsidium wurde durch Peter Haubner (ÖVP) und Doris Bures (SPÖ) vertreten. Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigte seinpresence bei der Gedenkfeier. Die Anwesenheit der gesamten politischen Führungsebene sollte die Einheit im Kampf gegen den Hass demonstrieren.

Kontrastierende Proteste und politische Boykottsignale

Gleichzeitig zeigten sich deutliche politische Schulterschlüsse nicht bei allen Akteuren. Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) hatte laut IKG keine Vertreter zum offiziellen Gedenken entsandt. Diese Entscheidung wurde von der jüdischen Gemeinde ohnehin nicht gewünscht. Stattdessen verlagerte sich die Aufmerksamkeit auf symbolische Aktionen von Aktivisten aus dem Umfeld der Jüdischen österreichischen HochschülerInnen (JöH). Diese protestierten gegen einen FPÖ-Heimatabend, an dem FPÖ-Nationalratspräsident Walter Rosenkranz teilnahm.

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In der Nacht vor dem 9. November verstellten die Aktivisten den Eingang des Veranstaltungsorts mit 88 Punschkrapfen. Diese Geste dient als politisches Symbol, da die Zahl 88 in rechtsextremen Kreisen als Abkürzung für den Hitlergruß verwendet wird. Die Punschkrapfen sind außen rosa und innen braun, was die provokante Botschaft unterstreicht. Während sich die etablierte Politik am Gedenktag zur Wachsamkeit bekannten, blieben die Auseinandersetzungen um die historische Verantwortung und die Umgang mit rechtsextremen Tendenzen weiter aktuell.