ORF wählt neuen Generaldirektor - Inoffizielle Entscheidungen und Kritik an der Führung

Der Österreichische Rundfunk (ORF) wählt am 11. Juni einen neuen Generaldirektor. Der Stiftungsrat entscheidet offiziell, aber inoffiziell wird seit Monaten telefoniert, sortiert und vorentschieden. Die Publikumsratsvorsitzende kritisiert die Vorgangsweise der Generaldirektorin und wirft Zweifel an dem Ergebnis des Compliance-Berichts auf.

Am 11. Juni wählt der Österreichische Rundfunk ( ORF ) einen neuen Generaldirektor . Offiziell entscheidet der Stiftungsrat . Inoffiziell wird seit Monaten telefoniert, sortiert und vorentschieden.

In der ersten Folge unserer neuen Staffel 'Nicht zu fassen: Der ORF' schauen Anna Thalhammer und Gernot Bauer auf Kandidaten, Kanzlerkontakte, Freundeskreise - und auf die Frage, ob Österreichs wichtigstes Medienhaus noch unabhängig geführt werden kann. Die Publikumsratsvorsitzende zieht in einem Schreiben an ORF-Chefin Ingrid Thurnher das Ergebnis des Compliance-Berichts in Zweifel und übt Kritik an der Vorgangsweise der Generaldirektorin.

Wie konnte die Untersuchungskommission des ORF Roland Weißmann - in Kenntnis der nun veröffentlichten verstörenden Chats - vom Vorwurf der sexuellen Belästigung freisprechen? Der Generaldirektor - nach dem Vorwurf sexueller Belästigung zurückgetreten; die Führungskultur - Männerkarrieren schlagen Gleichberechtigung; das Unternehmen - weiterhin in der Mangel der Parteien. Die Posten-Posse geht damit erst richtig los: Direktorenjobs, rote und schwarze Tickets, neue Aufpasser - und ein Haus, das Millionen sparen muss, aber weiter genug Chefsessel für alle haben soll.

Nächste Woche wählt der ORF seinen neuen Generaldirektor. profil ist seit März 2023 Chefredakteurin des Magazins und seit 2025 auch Herausgeberin. Davor war sie Chefreporterin bei der Tageszeitung 'Die Presse'. Gernot Bauer ist seit 1998 Innenpolitik-Redakteur im profil und seit 2025 Leiter des Innenpolitik-Ressorts. Co-Autor der ersten unautorisierten Biografie von FPÖ-Obmann Herbert Kickl





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