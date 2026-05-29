ORF-Wahl: 76 Bewerber für ORF-Chefposten, Ausschreibungskriterien erfüllen, ORF-Stiftungsrat sucht Kandidaten

Die ORF-Wahl findet am 11. Juni in einer für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Sitzung des Stiftungsrats statt. Es wurden 76 Personen für den ORF-Chefposten beworben. Die Frist, sich für die ORF-Generaldirektion zu bewerben, ist verstrichen. Einige Personen, laut oe24 Informationen 76 (!) Bewerber, haben sich ins Rennen begeben, wobei nicht alle zu Hearings eingeladen werden. Eine Findungskommission des ORF-Stiftungsrats wird am Montagnachmittag zusammenkommen, um zu beurteilen, welche der Bewerberinnen und Bewerber die Ausschreibungskriterien erfüllen. Wer hier besteht, muss von einem der 35 Stiftungsräte nominiert werden, um bei der ORF-Wahl am 11. Juni zur Auswahl zu stehen. Unter den Bewerbern für den ORF Top-Job finden sich unter anderem APA-CEO Clemens Pig, Puls4-Chef Markus Breitenecker, ORF3-Managerin Kathrin Zierhut und ORF-Magazin-Chefin Lisa Totzauer. Kandidat ist auch Ex-Warner-Brothers-Manager Johannes Larcher, der die Unterstützung von Gerhard Zeiler hat und ORF-Journalistin Sonja Sagmeister. Der ORF-Stiftungsrat wird aufgrund des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes (EMFG) bzw. des Begleitgesetzes explizit dazu verpflichtet, für ein transparentes, offenes, wirksames und nichtdiskriminierendes Bestellungsverfahren zu sorgen.

Die ORF-Wahl findet am 11. Juni in einer für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Sitzung des Stiftungsrat s statt. Es wurden 76 Personen für den ORF- Chefposten beworben.

Die Frist, sich für die ORF-Generaldirektion zu bewerben, ist verstrichen. Einige Personen, laut oe24 Informationen 76 (! ) Bewerber, haben sich ins Rennen begeben, wobei nicht alle zu Hearings eingeladen werden. Eine Findungskommission des ORF-Stiftungsrats wird am Montagnachmittag zusammenkommen, um zu beurteilen, welche der Bewerberinnen und Bewerber die Ausschreibungskriterien erfüllen.

Wer hier besteht, muss von einem der 35 Stiftungsräte nominiert werden, um bei der ORF-Wahl am 11. Juni zur Auswahl zu stehen. Unter den Bewerbern für den ORF Top-Job finden sich unter anderem APA-CEO Clemens Pig, Puls4-Chef Markus Breitenecker, ORF3-Managerin Kathrin Zierhut und ORF-Magazin-Chefin Lisa Totzauer. Kandidat ist auch Ex-Warner-Brothers-Manager Johannes Larcher, der die Unterstützung von Gerhard Zeiler hat und ORF-Journalistin Sonja Sagmeister.

Der ORF-Stiftungsrat wird aufgrund des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes (EMFG) bzw. des Begleitgesetzes explizit dazu verpflichtet, für ein transparentes, offenes, wirksames und nichtdiskriminierendes Bestellungsverfahren zu sorgen. ORF-Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer versicherte im APA-Gespräch, dass man sich unter Einbezug von Experten um eine bestmögliche Umsetzung bemüht habe.



Die ORF-Wahl findet am 11. Juni in einer für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Sitzung des Stiftungsrats statt.

Die Wahl ist nicht geheim, sondern erfolgt namentlich. Um die Entscheidung über die neue ORF-Spitze nachvollziehbar zu machen, muss jede Stiftungsrätin und jeder Stiftungsrat erklären, warum ein Kandidat in ihren Augen geeignet ist, den ORF zu führen. Um in den ORF-Chefsessel zu gelangen, ist eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen nötig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

In Summe hat das Gremium 35 weisungsfreie, ehrenamtliche Mitglieder, die von der Bundesregierung (6), Parlamentsparteien (6), Bundesländern (9), dem ORF-Publikumsrat (9) und dem ORF-Zentralbetriebsrat (5) bestellt werden. Abgesehen von wenigen Ausnahmen sind sie in parteipolitischen 'Freundeskreisen' organisiert. ÖVP- und SPÖ-nahe Stiftungsräte kommen auf eine deutliche Mehrheit. Nach der Wahl muss der neue Generaldirektor oder die neue Generaldirektorin eine Ausschreibung vornehmen, daraufhin ein Direktorenteam zusammenstellen und dem Stiftungsrat zur Bestellung vorschlagen.

Das Gesetz sieht maximal vier zentrale Direktoren sowie neun Landesdirektoren vor. Das Anhörungsrecht von Landeshauptleuten vor der Bestellung von Landesdirektoren wurde im Vorjahr abgeschafft. Sehr wahrscheinlich ist, dass der ursprüngliche Termin für die Bestellung der Direktoren (24. September) nicht hält und vorverlegt wird. Ein genaues Datum steht allerdings noch nicht fest





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