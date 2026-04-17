ORF-Stiftungsrat unter Druck: Rücktrittsforderungen nach Misstrauensvotum

Die ORF-Redakteure haben vier Stiftungsratsmitgliedern das Misstrauen ausgesprochen. Dies hat zu Rücktrittsforderungen von Grünen und FPÖ geführt. SPÖ-Chef Babler betont die Unabhängigkeit des ORF, während Kritik an der parteipolitischen Besetzung des Stiftungsrats laut wird. Die Debatte um die Zukunft der ORF-Führung verschärft sich.

Ein Misstrauensvotum der ORF -Redakteure gegen vier Mitglieder des Stiftungsrat s hat eine Welle von Rücktrittsforderungen ausgelöst. Sowohl die Grünen als auch die FPÖ fordern den Rücktritt dieser Personen.

Die Frage nach der Zukunft von Heinz Lederer, dem Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrats und Leiter des SPÖ-Freundeskreises, sowie seinem Stellvertreter Gregor Schütze von der ÖVP, steht seit Beginn der Causa Weißmann im Raum. Die Vorwürfe gegen Lederer reichen von seinem Agieren beim Rücktritt von Thomas Weißmann bis hin zu versuchten Interventionen und Unvereinbarkeiten als PR-Berater.

Die ORF-Redakteure sprachen den vier Genannten – Lederer, Schütze, Peter Westenthaler und Thomas Prantner – öffentlich das Misstrauen aus. Mediensprecherin Sigi Maurer von den Grünen verlangt daraufhin den Rücktritt der vier und fordert eine grundlegende Reform der ORF-Leitung und -Aufsicht.

Auch die FPÖ schließt sich den Rücktrittsforderungen an und kritisiert, dass Lederer und Schütze offenbar mehr daran interessiert gewesen seien, Beraterjobs zu akquirieren, als ihre Kontrollfunktion im Stiftungsrat auszuüben.

Die SPÖ und die ÖVP hielten sich in der Angelegenheit bisher auffallend zurück. Heinz Lederer soll unter dem Schutz von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig stehen.

Die Möglichkeit einer Abwahl von Vorsitzenden des Stiftungsrats ist im ORF-Gesetz nicht vorgesehen, und die Politik kann Stiftungsräte nicht abberufen. SPÖ-Chef Andreas Babler äußerte sich auf Anfrage der 'Presse' ausweichend und betonte die Unabhängigkeit des ORF sowie die fehlende Befugnis der Politik, in die internen Angelegenheiten des Senders einzugreifen. Er erklärte, er maße sich nicht an, in die Gremien oder die Aufgaben der Unternehmensführung hineinzuregieren. Auch die Organisation des Stiftungsrats, einschließlich der Freundeskreise, sei Sache des Stiftungsrats selbst.

Leonhard Dobusch, ebenfalls Mitglied des Stiftungsrats, kritisiert die bestehende Struktur und fordert die Möglichkeit einer Abwahl des Vorsitzenden mit Zweidrittelmehrheit, ähnlich wie bei der Abwahl eines Generaldirektors, wobei die Wahl geheim erfolgen sollte. Er bemängelt insbesondere die Praxis, dass Freundeskreise den Vorsitz und die Stellvertreterposition unter sich ausmachen.

Die ÖVP hat sich bisher ebenfalls bedeckt gehalten. Im Hintergrund der aktuellen Debatten steht die bevorstehende Neubesetzung der ORF-Generaldirektion im Sommer. Zunächst steht jedoch die Abstimmung über eine Interimsbesetzung des Postens von Ingrid Thurnher an, die nur bis Jahresende gesichert ist. Eine Ausschreibung für die Zeit danach ist erfolgt, und Thurnher bewirbt sich erneut. Dobusch bezweifelt, dass es ernstzunehmende Konkurrenten geben wird.

Die Abstimmung über Thurnhers Zukunft wird spannend, da der Stiftungsrat ihr vor einem Monat das volle Vertrauen ausgesprochen hatte, ihr eigenständiges Agieren in der Causa Weißmann jedoch für Unmut gesorgt haben soll. Der ORF-Stiftungsrat ist ein stark parteipolitisch besetztes Gremium, dessen Mitglieder von Regierung, Parteien, Ländern, dem Publikumsrat und dem Betriebsrat entsandt werden.

Für Donnerstag ist eine Sondersitzung des Stiftungsrats angesetzt, bei der Ingrid Thurnher anwesend sein wird und eine Liste mit 20 Fragen zur Causa Weißmann erörtert werden soll. Dobusch zufolge wird auch das Misstrauensvotum der ORF-Redakteure thematisiert werden müssen, da es absurd wäre, dies zu ignorieren.

Die Debatte um die Führung und Kontrolle des ORF spitzt sich weiter zu, während die parteipolitischen Verflechtungen des Stiftungsrats im Zentrum der Kritik stehen. Die Unabhängigkeit des Senders wird von verschiedenen Seiten eingefordert, doch die Realität der Besetzung und der Einflussnahme bleibt ein umstrittenes Thema





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