ORF-Stiftungsrat nominiert Kandidatin für den Posten der ORF-Generaldirektorin

Der ORF-Stiftungsrat Gregor Schütze hat die Kandidatin Eva Schütz für den Posten der ORF-Generaldirektorin nominiert, was der ORF-Journalist Armin Wolf als unangemessen empfindet.

Der ORF - Stiftungsrat Gregor Schütze hat die Kandidatin Eva Schütz für den Posten der ORF -Generaldirektorin nominiert, was der ORF -Journalist Armin Wolf als unangemessen empfindet. Wolf hatte in einem Posting auf Bluesky Schütz als Herausgeberin einer rechten, rassistischen Fake News -Schleuder bezeichnet, nachdem der Medienrechtler Hans-Peter Lehofer die Rechtmäßigkeit der Nominierung angezweifelt hatte.

Der ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler hat sich an die amtierende Generaldirektorin gewendet, um die Nominierung zu verteidigen. Armin Wolf hat sich erstaunt über die Aufregung gezeigt und betont, dass es jedem frei stehe, Prüfungen zu verlangen. Der ORF-Redaktionssprecher Dieter Bornemann unterstützt Wolf und betont, dass das Posting sachlich begründet ist durch einen angehängten Screenshot mit rassistischen Kommentaren auf der Plattform exxpress.at





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ORF Stiftungsrat Eva Schütz Armin Wolf Fake News

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Armin Wolf kritisiert Stiftungsrat-Mitglied für Eva Schütz-NominierungDer ORF-Journalist Armin Wolf hat sich in einem Posting auf der Plattform Bluesky gegen die Nominierung von Exxpress-Herausgeberin Eva Schütz für das ORF-Hearing ausgesprochen. Die Entscheidung über die künftige Führung des ORF wird am kommenden Donnerstag getroffen.

Read more »

„Ich spreche nur offen aus, was ohnehin klar ist“Am Donnerstag wählt der ORF-Stiftungsrat einen neuen Generaldirektor. Als Favorit gilt der ehemalige APA-Chef Clemens Pig, auch Medienmanager Markus ...

Read more »

Wegen Verstoß gegen Ethikkodex – Anzeige gegen WolfORF-Ethikkodex: Nach Kritik an Kandidatin drohen Armin Wolf Konsequenzen. Wirbel um 'ZiB2'-Moderator und Diskussionen am Küniglberg.

Read more »

Wolf wegen Attacke auf ORF-Kandidatin angezeigtKurz vor der Wahl des neuen ORF-Generaldirektors am Donnerstag geht es am Küniglberg rund: Nachdem „ZiB 2“- Moderator Armin Wolf die ebenfalls ...

Read more »