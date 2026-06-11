ORF-Stiftungsrat: Kritik an mangelnder Transparenz, parteipolitische Abstimmungen

Der ORF-Stiftungsrat war in der Vergangenheit kaum in der Öffentlichkeit im Rampenlicht. Das hat sich in den vergangenen Monaten seit dem Ende des Diessler Rauswurf nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung und der kommunikativen Umgang damit für viel Kritik gesorgt. Vor allem Heinz Lederer, der Vorsitzende des Stiftungsrates, und sein Stellvertreter bestünden aus insgesamt 35 Mitgliedern. Sie sind laut Verfassungsgesetz unabhängig und weisungsfrei. Es wäre aber nicht Österreich, würden sie sich in der Praxis nicht – mit wenigen Ausnahmen – in parteipolitischen Fraktionen, den sogenannten 'Freundeskreisen', abstimmen. Und elf der SPÖ-Mitglieder würden zugeordnet werden. Auf die Neos entfallen drei, auf die FPÖ zwei und auf die Grünen ein Mitglied. Fünf Mitglieder gelten offiziell als unabhängig. Die Regierung verfügt also über 27 Stimmen. Für den Sieg bei der Generaldirektors-Wahl notwendig ist eine einfache Mehrheit. Heißt: 18 Stimmen reichen aus.

Der ORF-Stiftungsrat war in der Vergangenheit kaum groß in der Öffentlichkeit im Rampenlicht. Das hat sich in den vergangenen Monaten seit dem Ende des Diessler Rauswurf nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung und der kommunikativen Umgang damit für viel Kritik gesorgt.

Vor allem Heinz Lederer, der Vorsitzende des Stiftungsrates, und sein Stellvertreter bestünden aus insgesamt 35 Mitgliedern. Sie sind laut Verfassungsgesetz unabhängig und weisungsfrei. Es wäre aber nicht Österreich, würden sie sich in der Praxis nicht – mit wenigen Ausnahmen – in parteipolitischen Fraktionen, den sogenannten 'Freundeskreisen', abstimmen. Und elf der SPÖ-Mitglieder würden zugeordnet werden.

Auf die Neos entfallen drei, auf die FPÖ zwei und auf die Grünen ein Mitglied. Fünf Mitglieder gelten offiziell als unabhängig. Die Regierung verfügt also über 27 Stimmen. Für den Sieg bei der Generaldirektors-Wahl notwendig ist eine einfache Mehrheit.

Heißt: 18 Stimmen reichen aus. Sechs Vertreter, die Parteien nominieren ebenfalls sechs Mitglieder. Neun Stiftungsräte werden vom Publikumsrat gestellt. Ebenso viele sitzen als Vertreter der Bundesländer im Stiftungsrat.

Die übrigen fünf Mitglieder werden vom ORF-Zentralbetriebsrat entsandt. Neben den bereits erwähnten Vorsitzenden Lederer (Leiter des SPÖ-Freundeskreises) und Schütze (Leiter des ÖVP-Freundeskreises) ist das politisch wohl bekannteste Gesicht im Gremium. Auf einem roten Ticket des Landes Wien sitzt Norbert Kettner. Er ist Geschäftsführer des Wien Tourismus.

Ebenfalls der SPÖ zugeordnet wird Astrid Salmhofer. Sie ist von der Regierung entsandt, war Sprecherin des früheren SPÖ-Bundespräsidenten Heinz Fischer. Entsandt: der Komponist, Dirigent und Musikproduzent Christian Kolonovits. Er arbeitete mit allen Größen des Austropop von Fendrich, Ambros und Danzer bis hin zur EAV sowie Seitens der ÖVP wiederum stechen zwei Namen hervor.

Der eine ist Petra Stolba. Sie ist Geschäftsführerin der Österreich Werbung. Der zweite ist Bernhard Wiesinger. Er ist Leiter der Interessenvertretung des Polit-Insidern bekannt ist wohl auch Alexander Zach.

Er war Bundessprecher des Liberalen Forums, saß von 2006 bis 2008 im Nationalrat. Jetzt sitzt er auf einem Ticket der ab 2027 für die nächsten fünf Jahre führen wird. Entschieden sein solte die Wahl – je nach Hitzigkeit der Sitzung – gegen 16 Uhr





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