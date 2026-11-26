Der ORF droht ein Defizit von 37,1 Mio. Euro. Der Stiftungsrat debattiert über Einsparungen und die Verteuerung der Generaldirektion, während Kritik an Top-Gehältern wächst.

Die bevorstehende letzte Sitzung des ORF-Stiftungsrates im laufenden Jahr steht im Zeichen intensiver Konflikte um die finanzielle Sanierung des Senders und die Vergütung der Führungsebene. Während das öffentlich-rechtliche Unternehmen im vergangenen Jahr Einnahmen von mehr als einer Milliarde Euro aus der Haushaltsabgabe und Werbeerlösen verzeichnen konnte, blickt es auf ein Gesamtkonzernminus von 37,1 Millionen Euro. Diese finanzielle Schieflage wird im kommenden Jahr weiter vertieft, da die bisherige Kompensation durch rund 93 Millionen Euro aus dem Bundesbudget zum Jahresende ausläuft. Der Stiftungsrat sieht sich damit gezwungen, drastische Gegenmaßnahmen einzuleiten, um die wirtschaftliche Stabilität des Instituts langfristig zu sichern.

Finanzielle Engpässe und Budgetkürzungen

Die drohende finanzielle Lücke im Gesamtjahr 2027 markiert das Ende einer Ära der staatlichen Subventionierung für das Defizit. Bisher wurden die Mehrkosten des ORF durch die genannten 93 Millionen Euro aus dem Bundesbudget abgefangen, wodurch die Haushaltslage der vergangenen Jahre stabil gehalten werden konnte. Mit dem Auslaufen dieser Puffermittel im nächsten Jahr muss sich der ORF einer neuen Realität stellen. Die Generaldirektion hat bereits signalisiert, dass auch bei den Gehältern Einschnitte erfolgen müssen, um die Budgetziele zu erreichen. Details zu diesen geplanten Maßnahmen wurden seitens der Unternehmensleitung jedoch bisher nicht offengelegt, was bei den stimmberechtigten Räten auf Unmut gestoßen ist.

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Kritik an der Vergütungspolitik und Top-Gehältern

Ein zentrales Thema der bevorstehenden Debatte ist die sogenannte Luxusgagen, die bei einer großen Zahl von Mitarbeitern ausgezahlt werden. Statistiken, die im Transparenzbericht veröffentlicht werden müssen, zeigen ein ausgeprägtes Gefälle: Im Vorjahr verdienten 751 Mitarbeiter mehr als 100.000 Euro brutto pro Jahr. Davon casheten 62 Angestellte mehr als 170.000 Euro, wobei vier Personen sogar ein Jahresgehalt von über 300.000 Euro verbuchen konnten. Diese Transparenzpflicht gilt als Mittel zur öffentlichen Rechenschaftslegung, hat jedoch gleichzeitig den politischen Druck auf die ORF-Spitze massiv erhöht. Die Verteilung dieser hohen Summen wird nun vor dem Hintergrund des Defizits und der auslaufenden Staatszuschüsse kritisch hinterfragt.

Konkretes Beispiel: Gagen der Direktoren und Vorfälle

Besonders die Gehälter der höchsten Führungsebene stehen im Fokus der Kritik. Die Generaldirektorin Magdalena Sis erhielt eine Gage von 427.500,04 Euro, bevor sie nach Vorwürfen sexueller Belästigung zurücktrat und nun vor dem Arbeitsgericht Wien auf vier Millionen Euro Schadensersatz klagt. Ihr Vorgänger und Nachfolger im Rang, Pius Strobl, der als Projektleiter Medienstandort fungierte und 468.856,32 Euro verdiente, wurde dienstfrei gestellt. Der Grund für diese Maßnahme waren Compliance-Vorwürfe, die ebenfalls zu einem laufenden Verfahren geführt haben. Diese Fälle dienen als konkrete Beispiele für die als zu hoch empfundenen Ausgaben an der Spitze des Hauses.

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Politische Spannungen im Vergütungsausschuss

Der am Montag tagende Vergütungsausschuss, dem ausschließlich Stiftungsräte der Koalitionsparteien angehören, hat über die Gehaltsstrukturen beraten, ohne jedoch konkrete Beschlüsse nach außen zu tragen. Alexander Westenthaler, der diese Sitzung als einen Orkan beschreibt, der nur so um den Küniglberg pfeifen wird, übte heftige Kritik an der Auslagerung dieser Themen. Er monierte, dass kein Bericht des Vergütungsausschusses auf der Tagesordnung steht und fragte, ob die Luxusgagen der Direktoren am Stiftungsrat vorbeigedeckelt werden sollen. Westenthaler betonte, dass Sis zwar im März einstimmig gewählt worden war, aber an ihren eigenen Versprechungen gescheitert sei und als teuerste Generaldirektorin aller Zeiten in die Geschichte eingehen würde.

Forderungen nach drastischen Gehaltssenkungen

Als direkte Konsequenz aus der aktuellen Finanzkrise und den Personalvorwürfen fordert Westenthaler nun konkrete Maßnahmen zur Kostenreduktion. Er will, dass sämtliche Gehälter über 170.000 Euro um 50 Prozent gekürzt werden, um wieder mehr Bodenhaftung an der Spitze zu gewährleisten. Als Beispiel führt er die hohen Ausgaben für externe Berater an, die Sis in ihren neun Monaten Amtszeit vorsichtig gerechnet auf 500.000 Euro aufgeblasen habe, ohne dass klar sei, woher dieses Geld stamme. Die Sitzung am Donnerstag wird daher als hitzig erwartet, da die Koalitionsparteien nun entscheiden müssen, ob sie die geforderten massiven Einschnitte bei den Top-Gehältern tatsächlich durchsetzen werden, um die drohende Verschlechterung der Haushaltslage abzuwenden.