ORF-Stiftungsrat: Chefs rufen zu freier Entscheidung über neuen Generaldirektor auf

Der ORF-Stiftungsrat wird am Donnerstag über den neuen Generaldirektor abstimmen. Die beiden Chefs des Gremiums, Heinz Lederer und Gregor Schütze, rufen dazu auf, frei und unabhängig zu entscheiden.

Am Donnerstag wird im Stiftungsrat über den neuen ORF - Generaldirektor abgestimmt. Einen Tag zuvor wenden sich mit Heinz Lederer und Gregor Schütze die beiden Chefs des Gremiums an die Mitglieder.

Sie rufen zu einer Entscheidung frei von Einflussnahmen auf. In den vergangenen Wochen entwickelte sich fast schon eine tägliche Seifenoper rund um den ORF. Nach der für Donnerstag geplanten Wahl des neuen Generaldirektors soll wieder Ruhe im ORF einkehren. Wohl auch deshalb appellieren die beiden Stiftungsratschefs an die Mitglieder des Gremiums, bei der Abstimmung frei und unabhängig zu entscheiden.

Sie rufen dazu auf, eigenverantwortlich und unabhängig zu handeln, frei von Einflussnahmen jeglicher Art. Die Entscheidung soll ausschließlich zum Wohle des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und des Publikums des ORF getroffen werden. Am Ende soll sich die nach bestem Wissen und Gewissen als die für den ORF am besten geeignete Bewerberin bzw. der am besten geeignete Bewerber beurteilt werden. Die beiden Chefs des Gremiums freuen sich auf eine konstruktive Sitzung am Donnerstag, auf spannende Hearings und einen sachlichen Austausch. Sie möchten, dass die Entscheidung auf klaren, sachlichen Kriterien getroffen wird





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