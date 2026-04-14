ORF startet neues Kinderprogramm: Bildung, Spaß und kurze Formate im Fokus

Der ORF hat sein Kinderprogramm grundlegend überarbeitet und bündelt Angebote in Fernsehen, Streaming und App. Robert Steiner gibt Einblicke in die neue 'Kids'-Schiene, die auf Bildung, Information und spielerische Elemente setzt. Kürzer Formate und interaktive Elemente stehen im Mittelpunkt.

Zum 1. April hat der Österreichische Rundfunk ( ORF ) sein Angebot für Kinder in Fernsehen, Streaming und App neu ausgerichtet und gebündelt. Robert Steiner , eine wahre Institution im Kinderfernsehen, gab im Gespräch mit der 'Kronen Zeitung' tiefere Einblicke in die neue 'Kids'-Schiene am Küniglberg, die einen klaren Fokus auf Bildung , Information und spielerische Elemente legt. Diese Neuausrichtung markiert einen bedeutenden Wandel im Kinderprogramm des ORF , der sowohl die lineare Ausstrahlung als auch die Online-Präsenz und die App -Angebote umfasst. Unter der Leitung der beiden ' ORF Kids'-Senderverantwortlichen Alexandra Schlögl und Yvonne Lacina-Blaha wurde das Programm grundlegend überarbeitet und modernisiert, um den veränderten Bedürfnissen und Gewohnheiten der jungen Zielgruppe gerecht zu werden.

Ein zentraler Bestandteil dieser Neuerung ist das aktuelle Magazin 'Kids Club', das von Robert Steiner selbst produziert und jeden Samstag um 8:40 Uhr ausgestrahlt wird. Der 'Kids Club' bietet eine bunte Mischung aus abwechslungsreichen Rubriken, darunter Apps, Freizeitaktivitäten, Kochen, Basteln, Film, Spiele und Lesetipps, die junge Entdecker inspirieren sollen. Zwischen den Beiträgen sorgt das beliebte Maskottchen Fuchsi mit Spielen, Experimenten, Rätseln und Geschichten für Unterhaltung und lädt gemeinsam mit seinem Stofftier-Freund Schnuffl Kinder zum aktiven Mitmachen ein. Diese interaktive Gestaltung soll das Lernen fördern und die Kinder aktiv in das Geschehen einbeziehen.

Der Ansatz von Spiel, Spaß und Lernen zieht sich durch das gesamte neue Kinderprogramm. So wird in der Sendung 'Gruß aus der Küche' Kindern aus allen Bundesländern die Möglichkeit gegeben, Wissenswertes über ihre Heimat zu präsentieren und eine typisch regionale Zutat vorzustellen, aus der dann gemeinsam ein Gericht zubereitet wird. Dieses Format fördert das Verständnis für regionale Vielfalt und kulinarische Traditionen. Ab dem 10. Mai wird mit 'Unser Musik-Tagebuch' die Leidenschaft für Musik und Instrumente geweckt und gefördert. Diese Sendung soll Kinder für die Welt der Klänge begeistern und ihnen die Möglichkeit geben, sich musikalisch auszudrücken. In 'Die Gartenpiraten' wird Kindern auf spielerische Weise die Gartenarbeit nähergebracht, wobei die fleischfressende Pflanze Lila Grasgrün eine zentrale Rolle spielt. Diese Sendung soll das Interesse an der Natur wecken und den Kindern die Möglichkeit geben, die Umwelt hautnah zu erleben.

Robert Steiner betont, dass der Fokus der neuen Formate ganz klar auf Kreativität, Orientierung, Wissen und kindgerechter Unterhaltung liegt. Die Inhalte wurden sorgfältig ausgewählt, um den Kindern nicht nur Unterhaltung, sondern auch einen Mehrwert in Form von Bildung und Inspiration zu bieten. Die Sendungen wurden hinsichtlich Form, Länge und Erzählweise angepasst. Während es früher große Shows mit bis zu einstündiger Länge gab, setzt man heute auf kürzere, 10- bis 15-Minuten-Formate. Diese Anpassung trägt der Tatsache Rechnung, dass sich die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern verändert hat.

Trotz der kürzeren Formate wird die Qualität der Inhalte nicht vernachlässigt. Im Gegenteil, die Inhalte müssen oft noch präziser, schneller und klarer erzählt werden, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu gewinnen und zu halten. Die Erzählweise hat sich zwar mit der Zeit verändert, aber die grundlegende Aufgabe des Kinderprogramms bleibt bestehen: Kinder ernst zu nehmen, sie zu unterhalten und ihnen gleichzeitig etwas mitzugeben. Das neue Kinderprogramm ist insgesamt bildungsnäher ausgerichtet und legt Wert auf authentische Präsentation und die Vermittlung von Werten. 'Wir präsentieren nicht nur authentisch eine Sendung, sondern arbeiten auch an ihrer Haltung mit', so Steiner. Dies unterstreicht den Anspruch des ORF, verantwortungsvolles Kinderfernsehen zu gestalten, das die Kinder nicht nur unterhält, sondern auch in ihrer Entwicklung unterstützt.

Der ORF legt großen Wert auf die Meinung seiner Zuschauer und bietet in Diskussionsforen die Möglichkeit zum Austausch. Allerdings distanziert sich die Redaktion von den Inhalten in diesen Foren und behält sich vor, Beiträge zu löschen, die gegen geltendes Recht verstoßen oder dem Ansehen des ORF schaden. Die Nutzung von Nutzerdaten zu Zwecken der Rechtsverfolgung ist ebenfalls vorbehalten





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