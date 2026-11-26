Der ORF sieht sich einem Defizit von 37 Millionen Euro gegenüber. Um das fehlende Budget von 93 Millionen Euro zu kompensieren, plant der Sender massive Einsparungen bei Personal und Programmen.

Der Stiftungsrat des ORF hat am Donnerstag, den letzten Sitzungstag des Jahres 2026, über die finanzielle Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entschieden. Ein zentrales Ergebnis der Zusammenkunft ist die Verabschiedung des Budgets für das Jahr 2027, welches unter starkem Sparzwang erstellt wurde. Der Sender rechnet mit einem Gesamtkonzerndefizit von rund 37 Millionen Euro, was zu erheblichen strukturellen Veränderungen führen wird.

Fehlende 93 Millionen Euro kompensieren

Die Grundlage für diese drastische Lage bildet der Wegfall einer finanziellen Compensation in Höhe von 93 Millionen Euro pro Jahr. Der Bundesregierung hat die Ausgleichszahlung für den entfallenen Vorsteuerabzug gestrichen, seitdem der ORF auf das neue Rundfunkbeitragssystem umgestellt hat. Der Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer bezeichnete diesen Schritt als fast überfallsartig und kritisierte die Vorgehensweise der Regierung scharf. Der ORF plant, juristisch gegen diese Kürzung vorzugehen, um die Einnahmeverluste rechtlich anzufechten.

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Auflösung von Sperrkonten und Personalabbau

Um den massiven finanziellen Ausfall abzufedern, greift der Sender auf bisher gebundene Mittel zurück. Ein Sperrkonto mit einem Volumen von 40 Millionen Euro, das laut ORF-Gesetz zur Abdeckung von Preis- und Kostensteigerungen dient, soll im kommenden Jahr vollständig aufgelöst werden. Darüber hinaus stehen mittelfristig deutliche Personaleinsparungen an. Bis einschließlich 2029 plant der ORF eine Reduktion der Belegschaft um 350 bis 380 Vollzeitäquivalente, um die Kostenstruktur anzupassen.

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Visionen von Designated-Chef Clemens Pig

Die operative Führung wird zum Jahreswechsel von Ingrid Thurnher auf den designierten ORF-Chef Clemens Pig übergehen. Pig hat die Aufgabe, im ersten Quartal 2027 ein umfassendes Maßnahmenprogramm zu finalisieren, das notwendig ist, um bereits 2028 wieder ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Heinz Lederer sprach von einem Rumpfbudget für 2027, das der neuen Führungsebene genug Spielraum lassen soll, um Visionen und Leuchttürme für ein neues Programm zu definieren. Der Hauptauftrag besteht darin, dass das Publikum den spürbaren Spardruck im Programmangebot möglichst nicht bemerkt.

Programmschwerpunkte und Gehaltskürzungen

Bereits konkrete Einsparungen sind im Programmablauf erkennbar. Der ORF streicht die Finanzierung für Quiz-Sendungen wie Q1 und Smart 10. Gerüchte über das Ende der Millionenshow wurden von Heinz Lederer zwar dementiert, da noch keine finale Entscheidung getroffen worden sei, doch wackelt die quotenstarke Sendung dennoch gehörig. Zusätzlich werden die Gehälter der künftigen Geschäftsleitung gekürzt. Clemens Pig soll einen beachtlichen Teil weniger verdienen als sein Vorgänger Roland Weißmann, was ebenfalls für das Team der 13 ORF-Direktorinnen und -Direktoren gilt, wobei finale Verhandlungen noch ausstehen.