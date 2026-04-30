ORF-Skandale: Neue Details aus Compliance-Berichten werfen ernsthafte Fragen auf

Compliance-Berichte zu den Causen Weißmann, Schöber und Ziegler sowie zum Pensionsvertrag von Pius Strobl liegen dem Stiftungsrat vor. Neue Details verstärken Zweifel an der Glaubwürdigkeit der betroffenen Frau und werfen Fragen nach Gleichbehandlung und Transparenz im ORF auf.

Neue Details aus den Compliance -Berichten zu den ORF - Skandal en der vergangenen Jahre werfen erhebliche Fragen auf und verstärken Zweifel an der Glaubwürdigkeit zentraler Aussagen betroffener Personen.

Die dem Stiftungsrat zur Einsicht vorgelegten Berichte betreffen die Causen Roland Weißmann, Peter Schöber und Robert Ziegler sowie den Pensionsvertrag von Pius Strobl. Der Bericht zur Causa Weißmann deutet darauf hin, dass die ursprünglichen Vorwürfe der sexuellen Belästigung nicht ausreichend belegt sind und von einer „Intrige“ die Rede ist. Dem widerspricht jedoch der bisherige Anwalt des Stiftungsrats, Roland Gerlach.

Der Bericht legt nahe, dass die betroffene Person den Kontakt zu Weißmann mehrfach gesucht und ihn auch sexuell gereizt habe, obwohl sie zuvor den Kontakt abgebrochen hatte. Zudem soll die Kommunikation des Anwalts der Betroffenen mit der Compliance-Stelle zeitweise verweigert worden sein. Parallel dazu wird die Causa Schöber erneut untersucht. Peter Westenthaler, ein Stiftungsrat, spricht von „objektiviertem Fehlverhalten“ Schöbers, das im Bericht dokumentiert sei, und kritisiert, dass Schöber im Vergleich zu Weißmann weiterhin im Unternehmen tätig ist.

Er sieht darin eine Ungleichbehandlung und fordert Konsequenzen auch für Schöber und Ziegler. Der Bericht zur Causa Ziegler wird vom Landesstudio Niederösterreich verteidigt. Die Vorwürfe gegen Schöber umfassen unter anderem redaktionelle Einflussnahme, die von rund 60 Mitarbeitern vor der Compliance-Kommission bezeugt wurde. Weißmann selbst räumte intern ein „problematisches Führungsverhalten“ Schöbers ein, doch Schöber bestreitet die Vorwürfe weiterhin und sieht sich als entlastet.

Der Bericht zu Schöber existiert angeblich nur in ausgedruckter Form und wurde von Weißmann in seiner Schublade aufbewahrt. Die Situation wird zusätzlich durch eine Strafanzeige von Weißmann gegen seinen Anwalt und die betroffene Person wegen Erpressung und Missbrauchs von Tonaufnahmen verschärft. Die Staatsanwaltschaft Wien hat einen Antrag auf Beschaffung des Compliance-Materials gestellt. Die gesamte Affäre wirft ein schlechtes Licht auf den ORF und seine interne Compliance-Struktur.

Westenthaler vergleicht die Vorgänge mit „Sodom und Gomorra“ und betont die Notwendigkeit einer umfassenden Aufklärung und Konsequenzen für alle Beteiligten. Die neuen Erkenntnisse könnten weitreichende Folgen für die Verantwortlichen und die zukünftige Ausrichtung des ORF haben. Die mangelnde Transparenz und die unterschiedliche Behandlung der Betroffenen verstärken den Eindruck einer Vertuschung und eines fehlenden Verantwortungsbewusstseins innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks





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