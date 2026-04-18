ORF-Skandal weitet sich aus: Publikumsratsvorsitzende stellt internen Prüfbericht infrage

Zweifel an den Ergebnissen eines internen ORF-Prüfberichts, der Vorwürfe sexueller Belästigung gegen ORF-Chef Roland Weißmann untersucht, werden laut und öffentlich. Gabriele Zgubic-Engleder, Vorsitzende des Publikumsrats, kritisiert das Vorgehen und die Schlussfolgerungen des Berichts scharf und fordert mehr Transparenz.

Der interne Prüfbericht des ORF , der die Vorwürfe sexueller Belästigung gegen ORF -Chef Roland Weißmann untersucht, sorgt weiterhin für erheblichen Wirbel und heftige Diskussionen innerhalb des Senders. Nun äußert sich mit Gabriele Zgubic-Engleder eine zentrale Akteurin zu den Ergebnissen und stellt diese offen infrage. Dies berichtet das Nachrichtenmagazin profil. Zgubic-Engleder, die Vorsitzende des Publikumsrat s, war von Beginn an eng in die Aufarbeitung der Vorgänge eingebunden.

Ihre Anwesenheit wurde auch dokumentiert, als der Anwalt der Frau, die Weißmann sexuelle Belästigung vorwirft, Beweise vorlegte. Nach eigener Einschätzung hielt sie bereits zu diesem frühen Zeitpunkt fest, dass es sich eindeutig um sexuelle Belästigung handelte. In den darauffolgenden Tagen wirkte sie aktiv am Krisenmanagement des ORF mit, um die Angelegenheit zu bewältigen. Umso kritischer fällt nun ihre Reaktion auf den abschließenden Bericht der ORF-Compliance-Stelle aus. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wurde den Stiftungsräten Mitte April übermittelt. In diesem Bericht heißt es lakonisch: Im Ergebnis konnte keine sexuelle Belästigung durch Roland Weißmann festgestellt werden. Zudem sei es nicht nachweisbar, dass Weißmann seine berufliche Stellung missbraucht habe oder dass sein Verhalten unerwünscht gewesen sei. Diese Schlussfolgerung steht im direkten Widerspruch zu Zgubic-Engleders Einschätzungen und Erfahrungen. In einem Schreiben, das profil vorliegt, widerspricht sie ORF-Chefin Ingrid Thurnher deutlich. Sie äußert sich besorgt und stellt fest: Es sei fatal, wenn öffentlich der Eindruck entsteht, dass im ORF Diskriminierungen stattfinden und mit diesen nicht in der gebotenen Art und Weise umgegangen wird. Ein sensibler Umgang mit den erhobenen Vorwürfen sei von entscheidender Bedeutung, doch Zgubic-Engleder kritisiert weiter: Die bisherige Vorgangsweise und insbesondere auch das Schreiben der beauftragten Anwaltskanzlei vom 14. April lassen nach meiner Einschätzung dabei durchaus noch Luft nach oben offen. Darüber hinaus merkt sie kritisch an: Mehrere Ausführungen scheinen mir rechtlich nicht nachvollziehbar. Ebenso sei es äußerst beunruhigend, dass gerade in solch einer sensiblen Situation ein vom ORF beauftragtes Gutachten einen derart falschen Eindruck zu hinterlassen geeignet ist. Auch die Auswahl der beauftragten Kanzlei steht unter ihrer kritischen Beobachtung. Sie bemängelt, dass es sich um eine Kanzlei handele, die eher auf anderen Fachgebieten als dem Arbeits- und Gleichbehandlungsrecht spezialisiert sei. Weiterhin wirft sie die Frage auf, dass diese Kanzlei bereits früher für Roland Weißmann tätig gewesen sei. Dadurch entstünde für die Öffentlichkeit der Eindruck mangelnder Unbefangenheit, wie es im Nachrichtenmagazin heißt. Abschließend fordert Gabriele Zgubic-Engleder in dem Schreiben laut profil mehr Transparenz in der gesamten Angelegenheit. Der interne Bericht müsse auch anderen Gremien und unabhängigen Experten zugänglich gemacht werden, um eine gründliche Überprüfung zu ermöglichen. Wörtlich äußert sie ihre Unzufriedenheit mit dem Prozess: Es kann nicht sein, dass ein vom ORF eingesetztes 'Geheimgericht' auf Basis von Unterlagen, die niemanden – nicht einmal den Betroffenen selbst – zugänglich gemacht werden, einen faktisch bindenden Spruch fällt, ohne dass dieser einer Überprüfung – sozusagen einer 2. Instanz – unterliegt. Diese Forderung unterstreicht die tiefgreifenden Bedenken bezüglich der Objektivität und Fairness des internen Prüfverfahrens und der Notwendigkeit einer unabhängigen Aufarbeitung. Der Skandal im ORF droht sich somit weiter zu verschärfen, da zentrale interne Kontrollinstanzen die Integrität der Aufarbeitung anzweifeln. Die Rolle von Gabriele Zgubic-Engleder und ihre öffentlichen Äußerungen werden in den kommenden Tagen und Wochen zweifellos weiterhin im Fokus der medialen und öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, während die Debatte über Compliance und Integrität innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an Fahrt aufnimmt und die Forderung nach Transparenz immer lauter wird. Die Konsequenzen für die Glaubwürdigkeit des ORF und die Integrität seiner Führungsebene bleiben abzuwarten, aber die aktuellen Entwicklungen deuten auf eine tiefe Vertrauenskrise hin, die dringender und umfassender Lösungsansätze bedarf, um die etablierten Standards und das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen. Die Einbeziehung externer Prüfer und die Offenlegung der vollständigen Gutachten werden nun als entscheidende Schritte zur Deeskalation und zur Wiederherstellung der Integrität erwartet, um sicherzustellen, dass solche Vorwürfe mit der gebotenen Sorgfalt und Unabhängigkeit behandelt werden, wie es von einem öffentlich-rechtlichen Sender erwartet werden kann, der dem Vertrauen seiner Zuschauer und der Einhaltung höchster ethischer Standards verpflichtet ist. Die anhaltende Kritik und die Forderungen nach Transparenz werfen ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, denen sich der ORF im Hinblick auf interne Kontrollmechanismen und die Bewältigung von sensiblen Personalangelegenheiten gegenübersieht, und deuten auf eine Notwendigkeit zur Überprüfung und Anpassung bestehender Richtlinien und Verfahren hin, um zukünftige Skandale dieser Art zu vermeiden und das Vertrauen in die Institution zu stärken





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ORF Roland Weißmann Sexuelle Belästigung Publikumsrat Prüfbericht

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ORF-Stiftungsrat unter Druck: Misstrauensvotum und RücktrittsforderungenNachdem ORF-Redakteure das Misstrauen gegen vier Stiftungsräte ausgesprochen haben, fordern nun auch die Grünen und die FPÖ deren Rücktritt. Im Fokus stehen Vorwürfe gegen den Vorsitzenden Heinz Lederer und dessen Stellvertreter Gregor Schütze, die sich unter anderem auf ihre Rolle beim Rücktritt von Thomas Weißmann und auf mögliche Interessenkonflikte beziehen.

Read more »

ORF-Skandal weitet sich aus: Neue Vorwürfe von toxischem Betriebsklima und sexuellen ÜbergriffenDie Situation beim ORF eskaliert weiter, nachdem NEOS-Mandatarin Henrike Brandstötter schwere Vorwürfe erhoben hat. Sie spricht von einem toxischen Betriebsklima mit Mobbing, Bossing und sexuellen Übergriffen. Zusätzlich klagt der ehemalige Generaldirektor auf 3,9 Millionen Euro. Brandstötter fordert eine neue Unternehmenskultur und mehr Transparenz bei der Neuausschreibung des Generaldirektorspostens.

Read more »

Hat der ORF-Stiftungsrat richtig gehandelt?Die Causa rund um die Kündigung des ehemaligen ORF-Generals Roland Weißmann geht in die nächste Runde: Er und sein Anwalt fordern Gerechtigkeit und ...

Read more »

Skandal in Washington - EPA-Chef feiert mit KlimawandelleugnernEPA-Chef Zeldin sorgt in Washington für Skandal: Auftritt bei Klimawandelleugnern und Angriff auf US-Klimapolitik lösen Empörung aus.

Read more »

ORF-Stiftungsrat unter Druck: Rücktrittsforderungen nach MisstrauensvotumDie ORF-Redakteure haben vier Stiftungsratsmitgliedern das Misstrauen ausgesprochen. Dies hat zu Rücktrittsforderungen von Grünen und FPÖ geführt. SPÖ-Chef Babler betont die Unabhängigkeit des ORF, während Kritik an der parteipolitischen Besetzung des Stiftungsrats laut wird. Die Debatte um die Zukunft der ORF-Führung verschärft sich.

Read more »

Polit-Judo und die schwindende Möglichkeit des ORFEine kritische Betrachtung der politischen und medialen Auseinandersetzungen um den ORF, die sich in einer Scheinwelt der Nebensächlichkeiten verlieren, während die dringende Notwendigkeit einer echten Reform im Lärm der Debatten untergeht. Der Artikel vergleicht die Situation mit einem alten Löwen, der sich an das Verhalten von Hyänen anpasst, und analysiert die Rolle der verkommenen Kommunikationsverhältnisse in der Gesellschaft.

Read more »