ORF‑Reporter Pariasez und Herzog sorgen mit Schmink‑Gag für Lacher aus Santa Barbara

Während das österreichische WM‑Team einen freien Tag in Los Angeles genießt, liefern die ORF‑Moderatoren Rainer Pariasez und Andreas Herzog live aus Santa Barbara humorvolle Schmink‑Einlagen und aktuelle Infos zum Turnier.

Während die österreichische Fußball nationalmannschaft einen entspannten Ruhetag im kalifornischen Los Angeles verbringt, sorgt das ORF -Reporter‑Duo Rainer Pariasez und Andreas Herzog für ein heiteres Spektakel, das weit über die üblichen Spielberichte hinausgeht.

Am Vorabend hatten bereits zahlreiche ÖFB‑Spieler das zweistündige Puffer‑Camp verlassen und die Sonne, den Strand und die berühmten Sehenswürdigkeiten von Los Angeles erkundet. Die Pressereise, die eigentlich dazu dienen sollte, den Spielerinnen und Spielern einen kurzen mentalen Tapetenwechsel zu geben, endete für die beiden Moderatoren in einer unerwarteten Comedy‑Einlage, die live für das österreichische Publikum übertragen wurde.

Kurz vor 20 Uhr europäischer Zeit - also rund 11 Uhr morgens in Santa Barbara - meldeten sich Pariasez und Herzog per Satelliten-Stream zurück ins ORF‑Studio. Sie präsentierten den Zuschauern aktuelle Informationen aus dem WM‑Quartier, berichteten von den Trainingsbedingungen und gaben Einblicke in die Stimmung des Teams. Doch bevor die eigentlichen Analysen begannen, nutzte Herzog das soziale Netzwerk Instagram, um einen kurzen Clip zu posten, der sofort für Lacher sorgte.

In dem Video ist der ehemalige Nationalspieler und heutige Experte von einer Kameralinse leicht mit weißem Puder im Gesicht bedeckt - ein klassischer Schmink‑Streich, den das ORF‑Team liebevoll "die Nase pudern" nannte. Der Dialog zwischen den beiden Moderatoren entwickelte sich schnell zu einer improvisierten Comedy‑Show. Herzog, stets humorvoll, fluchte mit einem Augenzwinkern: "Sche mochst des", während Pariasez mit einem breiten Grinsen entgegnete: "Für die Nase brauch ich einen eigenen Tiegel".

Herzog konterte daraufhin: "Der Tiegel is scho leer wegen dem Stupsnaserl", worauf Pariasez unbeirrt weiterschminkte und fragte: "Geht des wieder owe?

". Der schlagfertige Austausch setzte sich fort: "Oder haust ma an Kleister drauf? Kann ich das gleich die ganze WM drauflassen?

". Das Publikum im Studio, bestehend aus etablierten Experten wie Herbert Prohaska, Peter Stöger und Helge Payer, brach in lautes Gelächter aus, während die Kamera die beiden im Bild festhielt. Die Szene endete ebenso plötzlich, wie sie begonnen hatte, doch das spiegelte den lockeren Ton wider, den das ORF‑Team während der gesamten WM-Übertragung pflegt.

Nachdem das Schmink-Drama beendet war, kehrten die beiden Moderatoren zu ihren eigentlichen Aufgaben zurück: Sie begleiteten das österreichische Team live aus den USA, analysierten die Spielverläufe und tauschten sich mit Gästen wie dem ehemaligen Rapid‑Stürmer Andreas Weimann aus, der beim Eröffnungsspiel als Fachmann zugesprungen war. In Wien, im modern ausgestatteten ORF‑Studio, lieferten Prohaska, Herzog, Stöger und Payer fundierte taktische Einschätzungen, während Pariasez und Herzog mit ihren humorvollen Anekdoten für eine angenehme Auflockerung sorgten.

Die Kombination aus professioneller Analyse und leichter Unterhaltung wurde von den Zuschauern positiv aufgenommen und verdeutlichte, dass Fußball nicht nur ein Sport, sondern auch ein geselliges Ereignis sein kann, das Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenbringt. Die Szene aus Santa Barbara hat zudem eine Diskussion über die Rolle von Humor im sportjournalistischen Kontext ausgelöst.

Während einige Kritiker argumentieren, dass solche lockeren Einlagen vom eigentlichen Spielgeschehen ablenken könnten, betonen andere, dass eine Prise Humor die Zuschauerbindung stärkt und die emotionale Nähe zum Team erhöht. In jedem Fall hat das ORF‑Duo mit seiner spontanen Schmink‑Performance gezeigt, dass Selbstdarstellung und Authentizität genauso wichtig sind wie Fachwissen, wenn es darum geht, ein breites Publikum zu erreichen.

Die österreichische Fußballwelt blickt nun gespannt auf die kommenden Spiele, während das Media‑Team weiterhin kreativ und professionell die Ereignisse aus den USA nach Österreich überträgt





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