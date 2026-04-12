ORF-Reform: Regierung plant Maßnahmen gegen Managergehälter und Vetternwirtschaft

Die österreichische Regierung reagiert auf die anhaltende Kritik am ORF und plant Reformen. Im Fokus stehen die Begrenzung von Managergehältern, die Verkleinerung des Stiftungsrates und die Bekämpfung von Interessenkonflikten.

Intrigen, Interventionen, hohe Managergehälter und der Kampf um die Spitze – der Österreichische Rundfunk ( ORF ) steht seit Wochen im Fokus negativer Schlagzeilen. Die Regierung reagiert nun und kündigt erste Maßnahmen an. SPÖ und NEOS wollen die Managergehälter künftig begrenzen und eine Verkleinerung des Stiftungsrat es prüfen. Medienminister Andreas Babler (SPÖ) deutet an, dass die Beschränkung der Managergehälter ein zentrales Anliegen der geplanten ORF - Reform ist.

Er weist jedoch darauf hin, dass bestehende Verträge nicht ohne Weiteres angegriffen werden können. NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter kritisiert die „Auswüchse durch Altverträge“, die es in Zukunft nicht mehr geben soll.\Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Größe des Stiftungsrates. Mit 35 Mitgliedern ist er deutlich größer als die Aufsichtsgremien in der Schweiz oder Deutschland. Die NEOS fordern eine Verkleinerung auf 12 Personen, einschließlich der drei Betriebsräte, sowie klare Regeln zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Brandstötter kritisiert insbesondere die Beteiligung von Stiftungsräten, die gleichzeitig in Konkurrenz zum ORF stehende Kunden betreuen oder PR-Unternehmer sind. Die Verstrickungen zwischen wirtschaftlichen Interessen und der Rolle im Stiftungsrat sorgen immer wieder für Unmut, auch innerhalb der ORF-Redaktion. Ein aktuelles Beispiel ist die Weiterleitung einer Beschwerde der Wiener Ärztekammer durch den Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer und seinen Stellvertreter Gregor Schütze an den inzwischen zurückgetretenen ORF-General Roland Weißmann. Beide agieren als Berater für die Ärztekammer, was Fragen nach möglicher Einflussnahme aufwirft. Während Lederer und Schütze eine Intervention bestreiten, fordert die FPÖ Aufklärung und die Offenlegung des Schriftverkehrs.\Neben finanziellen Aspekten und strukturellen Fragen beschäftigt sich die Politik auch mit dem internen Klima im ORF. Brandstötter spricht von einem „toxischen Betriebsklima“ und betont die Notwendigkeit einer neuen Kultur innerhalb des Unternehmens. Die Aufarbeitung der Affäre um den zurückgetretenen General Weißmann soll durch externe Berater erfolgen. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist rechtlich nicht möglich, da der ORF nicht zur unmittelbaren Bundesverwaltung gehört. ÖVP-Mediensprecher Nico Marchetti zeigt sich zurückhaltend hinsichtlich der Reform des ORF, betont jedoch, dass alle kritisierten Punkte im Rahmen der Reform berücksichtigt werden sollen. Die aktuelle Situation im ORF wirft Fragen nach Transparenz, Governance und der Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf. Die kommenden Reformen sollen nicht nur finanzielle Aspekte berücksichtigen, sondern auch das Arbeitsklima verbessern und Interessenkonflikte minimieren, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in den ORF wiederherzustellen





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