ORF-Redakteursausschuss: Schwere Krise und Misstrauen gegenüber Stiftungsratsmitgliedern

Der ORF-Redaktionsausschuss hat dem Stiftungsrat harsche Kritik geübt und spricht vier Mitgliedern, darunter dem Vorsitzenden Heinz Lederer, das Misstrauen aus. Die Redakteure sehen den ORF in einer schweren Krise, bemängeln fehlende journalistische Kompetenz im Stiftungsrat und fordern Entpolitisierung und lückenlose Aufklärung.

Der Redaktionsausschuss des ORF hat in einer scharfen Resolution vier Mitgliedern des Stiftungsrat s das Misstrauen ausgesprochen und konstatiert eine schwere Krise des öffentlich-rechtlichen Senders. Die Vertreter der Redaktionen beklagen, dass im 35-köpfigen Aufsichtsgremium „journalistische Kompetenz so gut wie gar nicht vorhanden“ sei. Diese Einschätzung verdeutlicht die tiefe Unzufriedenheit mit der aktuellen Führung und Aufsicht des ORF , insbesondere im Lichte der jüngsten Vorkommnisse.

Die Resolution, die öffentlich gemacht wurde, listet eine Reihe von besorgniserregenden Entwicklungen auf, die zur aktuellen Krisensituation beitragen. Dazu zählen der überraschende Rücktritt des ehemaligen Generaldirektors Roland Weißmann infolge schwerer Vorwürfe, die öffentliche Diskussion um hohe Abfertigungen und Gehälter für Führungskräfte, während junge Kolleginnen und Kollegen mit geringen Bezügen auskommen müssen, sowie die anhaltenden Debatten über unangemessenes Verhalten und ein toxisches Arbeitsklima, das von aktuellen und ehemaligen Führungskräften geschaffen worden sein soll. Hinzu kommen interne Machtkämpfe, Fehden und Rechtsstreitigkeiten unter ORF-Managern.

Die Redakteure betonen, dass der Journalismus im ORF trotz dieser Umstände funktioniere und auch über diese Missstände Berichte liefere. Allerdings würden die festgestellten Unvereinbarkeiten von Stiftungsratsmitgliedern zeigen, dass das System grundlegend fehlerhaft ist. Insbesondere das Vorgehen im Fall Weißmann, dessen Rücktritt mit öffentlichen Erklärungen begründet wurde, wird aus Sicht von Experten als arbeitsrechtlich problematisch eingeschätzt und könnte finanzielle Schäden für den ORF nach sich ziehen. Die Rolle von Stiftungsratsvorsitzendem Heinz Lederer und dessen Stellvertreter Gregor Schütze wird in diesem Zusammenhang als problematisch bezeichnet. Auch die FPÖ-nahen Gremiumsmitglieder Peter Westenthaler und Thomas Prantner werden namentlich genannt und ihre Rolle als kritisch bewertet.

Die Resolution formuliert klare Forderungen an das Management und die Aufsichtsorgane des ORF. An das Management wird appelliert, intern festgestelltes Fehlverhalten unmissverständlich zu benennen, Empfehlungen von bestehenden Gremien umzusetzen und entsprechende Konsequenzen zu ziehen, anstatt Berichte in den Schubladen verschwinden zu lassen. Die angekündigte externe Meldestelle zur Opferschutzstelle dürfe kein bloßes Feigenblatt sein. Die Bemühungen der interimistischen ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher um lückenlose Aufklärung werden begrüßt und unterstützt, wobei betont wird, dass diese weder von innen noch von außen behindert werden dürfe. Von der Politik fordert der Redaktionsausschuss die zugesagte Entpolitisierung der Aufsichtsgremien und eine Reduktion des politischen Einflusses auf den ORF. Zudem wird eine finanzielle Absicherung des ORF durch ein entsprechendes Verfassungsgesetz gefordert.

Die Vertreter der Redaktionen unterstreichen die Notwendigkeit, an das Management und die Aufsichtsorgane des ORF keine geringeren Ansprüche zu stellen als an Journalistinnen und Journalisten, für die zahlreiche strenge Regulative und Compliance-Regeln gelten. Es dürfe keinen Raum für unangebrachtes Verhalten, persönliche Vorteile, Freunderlwirtschaft, Intransparenz und Unvereinbarkeiten geben. Die langjährige Forderung der Redaktionsvertretung nach fachlich unbestrittenen Expertinnen und Experten ohne politische Schlagseite im Stiftungsrat wird erneut bekräftigt, da die aktuellen Mitglieder zu einem großen Teil nicht die nötige kritische journalistische Einstellung mitbringen





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