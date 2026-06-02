ORF präsentiert WM 2026: Historische Spiele und Live-Übertragungen

Der ORF zeigt zur WM 2026 eine Serie historischer Spiele mit Kommentaren von ehemaligen Spielern und überträgt zusammen mit ServusTV 52 Spiele live, inklusive aller Partien der österreichischen Nationalmannschaft.

Der ORF stimmt sich mit einer besonderen Serie auf die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 ein. Unter dem Titel 'Cordoba 1978' zeigt der Sender historische Spiele der österreichischen Nationalmannschaft, die von ehemaligen Spielern kommentiert werden.

Herbert Prohaska wird das legendäre 3:2 gegen Deutschland aus heutiger Sicht analysieren. Roman Mählich nimmt sich die Partie gegen Kamerun von 1998 vor, während Andreas Herzog durch das Spiel gegen Italien in den 1990ern führt. Den Abschluss der Serie bildet Andreas Ogris mit dem bislang letzten WM-Sieg einer ÖFB-Elf: dem 2:1-Erfolg über die USA im Jahr 1990, bei dem Ogris in Unterzahl das 1:0 erzielte. Diese nostalgischen Rückblicke sind am 5.

Juni um 23:00 Uhr, am 8. Juni um 20:15 Uhr und am 11. Juni um 20:15 Uhr zu sehen. Für die WM 2026 hat der ORF eine Kooperation mit ServusTV geschlossen.

Beide Sender übertragen insgesamt 52 Spiele live, darunter alle Partien der österreichischen Nationalmannschaft. Der ORF zeigt unter anderem das Auftaktspiel Österreichs gegen Jordanien am 17. Juni um 06:00 Uhr, das letzte Gruppenspiel gegen Algerien am 28. Juni um 04:00 Uhr sowie zahlreiche K.o.

-Runden. ServusTV überträgt unter anderem die Begegnungen Katar gegen Schweiz, Haiti gegen Schottland und Belgien gegen Ägypten. Die Sender teilen sich die Übertragungen so auf, dass die wichtigsten Spiele jeweils auf einem der beiden Kanäle live zu sehen sind. Ab dem Achtelfinale wechseln sich ORF und ServusTV mit den Live-Übertragungen ab, sodass Fußballfans in Österreich kein Spiel verpassen.

Die Live-Übertragungen beginnen bereits am 12. Juni mit Südkorea gegen Tschechien. Weitere Highlights in der Gruppenphase sind unter anderem USA gegen Paraguay, Niederlande gegen Japan, England gegen Kroatien, Deutschland gegen die Elfenbeinküste und Frankreich gegen den Irak. Die K.o.

-Phase startet am 29. Juni mit dem ersten von insgesamt 16 Achtelfinalspielen. Die Viertelfinals finden am 10. und 12. Juli statt, das Spiel um Platz 3 am 18.

Juli. Das Finale wird voraussichtlich am 19. Juli ausgetragen. Mit dieser umfangreichen Berichterstattung bietet der ORF zusammen mit ServusTV eine der größten WM-Übertragungen der österreichischen Fernsehgeschichte.

Fußballbegeisterte können sich auf eine Mischung aus legendären Wiederholungen und aktueller Live-Action freuen, die von erfahrenen Kommentatoren und ehemaligen Nationalspielern begleitet wird





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