ORF-Manager Pius Strobl wegen Fehlervorwürfen freigestellt - Untersuchung gestartet

Der ORF hat seinen Spitzenmanager Pius Strobl sofort freigestellt, nachdem mehrere Hinweise auf mögliches Fehlverhalten an die Compliance‑Stelle gemeldet wurden. Die Maßnahme sei keine Vorverurteilung, sondern soll eine unparteiische Untersuchung sicherstellen. Strobl, der mit 469 000 Euro das höchste Jahresgehalt des Senders bezog, steht im Fokus von Vorwürfen zu Pensionsansprüchen und Bilanzierung.

Der umstrittene Spitzenmanager des ORF , Pius Strobl , wurde am Montag mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Schritt erfolgte, nachdem in den letzten Wochen zahlreiche Hinweise und Meldungen bei der ORF ‑ Compliance ‑Stelle eingegangen waren, die ein mögliches Fehlverhalten des Managers betreffen.

In einem offiziellen Statement betonte der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dass die Freistellung nicht als Vorverurteilung zu verstehen sei, sondern dazu diene, die Unabhängigkeit und Unbefangenheit der bevorstehenden Untersuchung zu gewährleisten. Die ORF‑Generaldirektorin Ingrid Thurnher, die im Herbst zu ihrer Position berufen wurde, habe im Auftrag des ORF‑Stiftungsrats die Freistellung beschlossen, um mögliche Interessenkonflikte auszuschließen. Der Stiftungsrat, dessen Sitzung Ende April noch einmal die Aufklärung der Pensionsansprüche von Strobl forderte, hatte bereits im Vorfeld Gutachten zu den Vorwürfen in Auftrag gegeben.

Vorstandsvorsitzender Leonhard Dobusch hatte Thurnher geraten, im Zusammenhang mit dem Pensionsvertrag von Strobl eine Sachverhaltsdarstellung wegen mutmaßlicher Untreue und Bilanzfälschung einzubringen. Genauere Angaben dazu wurden aus Gründen des Schutzes vertraulicher Informationen nicht veröffentlicht. Pius Strobl, der ursprünglich von dem früheren ORF‑Generaldirektor Alexander Wrabetz als Kommunikationschef ins Unternehmen geholt worden war, hat im Laufe seiner Karriere verschiedene Schlüsselpositionen bekleidet.

Nach seinem Rücktritt als Kommunikationschef war er unter anderem Manager des Eurovision Song Contest 2015 in Wien und verantwortete später das 300‑Millionen‑Euro‑Bau‑ und Sanierungsprojekt des ORF‑Zentrums. In den Jahren danach fiel sein Name immer wieder in Verbindung mit internen Auseinandersetzungen, etwa im Kontext des Rücktritts von ORF‑Generaldirektor Roland Weißmann, sowie in Diskussionen über seine Pensionsregelungen.

Der ORF‑Stiftungsrat hatte bereits in einem früheren Treffen gefordert, dass die Pensionsansprüche von Strobl transparent gemacht und die entsprechenden Gutachten veröffentlicht werden, um mögliche Unstimmigkeiten auszuräumen. Der Transparenzbericht des ORF, der am Dienstag veröffentlicht wurde, zeigte, dass Strobl mit einem Bruttojahresgehalt von 469 000 Euro der bestbezahlte Angestellte des Senders ist - ein Betrag, der nach dem Weggang des Ö3‑Moderators Robert Kratky das Spitzengehalt im Unternehmen markierte.

Das Gehalt war in der Öffentlichkeit stark umstritten, insbesondere weil Strobl angeblich eine mit Alexander Wrabetz ausgehandelte Pension erhalten habe, die sein Nachfolger Roland Weißmann später streichen wollte. Strobl soll bis Ende 2026 in den Ruhestand gehen. Die aktuelle Untersuchung der Compliance‑Stelle wird nun klären, ob es im Zusammenhang mit den Pensionsvereinbarungen, der Bilanzierung von Projekten oder anderen finanziellen Transaktionen zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist.

Der ORF betont, dass die Freistellung lediglich dazu dient, das Verfahren unparteiisch zu gestalten, und dass bis zum Abschluss der Untersuchung keine weiteren Schlüsse gezogen werden können





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