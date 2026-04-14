ORF-Manager Oliver Böhm beurlaubt: Vorwürfe werfen Schatten auf Werbegeschäft

Oliver Böhm, Geschäftsführer der ORF-Enterprise, wurde mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Grund sind Vorwürfe, deren Inhalt noch nicht bekannt ist. Die Personalie befeuert die Diskussion um hohe Managergehälter im ORF und könnte Auswirkungen auf die geplante Gehaltsbegrenzung der Bundesregierung haben.

Mitten in der hitzigen Debatte um die hochgelobten und teils kritisierten ORF - Gehälter , insbesondere der Spitzenverdiener, ereilt es nun Oliver Böhm , eine der prominentesten Figuren im Sender. Mit sofortiger Wirkung wurde Böhm von seinen Aufgaben entbunden und beurlaubt. Diese Entscheidung, die das Unternehmen gegenüber dem Branchenmagazin 'Horizont' bestätigte, wirft ein Schlaglicht auf die aktuelle Situation im ORF . Böhm, der bis zuletzt die ORF -Enterprise leitete, trug die Verantwortung für ein beachtliches Werbevolumen, das sich im Jahr 2025 auf geschätzte 224 Millionen Euro belief. Zusätzlich zu seiner leitenden Position gehörte er zu den bestbezahlten Managern des öffentlich-rechtlichen Senders. Basierend auf einer Gehaltsliste, die Ende März veröffentlicht wurde, bezog Böhm ein jährliches Gehalt von 348.999 Euro und rangierte damit auf dem dritten Platz, hinter Pius Strobl und dem ehemaligen Generaldirektor Roland Weißmann.

Hintergrund für Böhms Beurlaubung sind schwerwiegende Vorwürfe, die gegen den Manager erhoben wurden. Der genaue Inhalt dieser Anschuldigungen wird vom ORF bisher nicht öffentlich gemacht. Eine interne Quelle, die sich zur Thematik äußerte, beschrieb die Vorwürfe als gravierend und brisant. Angesichts der enormen Summen, für die Böhm verantwortlich war, wird betont, dass ein klares Urteilsvermögen in seiner Position unabdingbar ist. Der ORF selbst bezieht sich lediglich auf eingeleitete Maßnahmen. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe rund um Ostern, so die offizielle Stellungnahme, wurde Böhm unverzüglich beurlaubt, und eine umfassende Compliance-Untersuchung wurde durch eine Kombination aus internen und externen Expertinnen und Experten eingeleitet. Diese Untersuchung ist derzeit noch im Gange, und konkrete Ergebnisse liegen noch nicht vor. Bis zum Abschluss der Prüfung hält sich der Sender mit weiteren Kommentaren zurück.

Die offizielle Haltung des ORF lautet: Sobald Ergebnisse dieser Untersuchung vorliegen, wird der ORF über die nächsten Schritte entscheiden und die Öffentlichkeit umgehend informieren. Dabei bittet das Unternehmen um Verständnis, dass zum Schutz aller Beteiligten vorab keine detaillierten Informationen preisgegeben werden, sondern erst nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse.

Die konkreten Vorwürfe, die gegen Oliver Böhm erhoben werden, bleiben somit weiterhin im Dunkeln. Fest steht jedoch, dass diese Personalentscheidung erhebliche Auswirkungen hat und von großer Bedeutung ist. Dies liegt sowohl an Böhms zentraler Rolle im wichtigen Werbegeschäft des ORF als auch an seinem vergleichsweise hohen Gehalt. Diese Entwicklung stellt den nächsten brisanten Fall im ORF dar, der die Diskussion über die Höhe der Managergehälter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter anheizen dürfte. Bereits zuvor hatte die Causa um den ehemaligen Generaldirektor Roland Weißmann für Aufsehen gesorgt. Die Bundesregierung hatte bereits angekündigt, zukünftig Maßnahmen zur Beschränkung der Managergehälter im ORF zu ergreifen, um eine transparentere und gerechtere Vergütungspraxis zu etablieren. Die aktuelle Situation um Oliver Böhm könnte diese Bemühungen noch zusätzlich befeuern und die Dringlichkeit der Reformen unterstreichen. Die Öffentlichkeit wird gespannt auf die Ergebnisse der Untersuchung warten, um das volle Ausmaß der Vorwürfe und die daraus resultierenden Konsequenzen beurteilen zu können.





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