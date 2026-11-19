Der ORF senkt bis 2029 hunderte Stellen. Das Handshake-Programm mit bis zu 55 Prozent Gehalt zieht kaum, trotz hoher finanzieller Anreize für ältere Mitarbeiter.

Der Österreichische Rundfunk, kurz ORF, steht vor einer massivenpersonellen Umstrukturierung, die bis zum Jahr 2029 rund 350 bis 380 Vollzeitstellen im Konzern reduziert. Um die notwendigen Einsparungen zu erreichen und teure Kündigungen zu vermeiden, hat die Senderleitung ein neues freiwilliges Ausstiegsprogramm ins Leben gerufen. Dieses Programm, das unter dem Namen Handshake-Programm firmiert, zielt primär auf ältere Mitarbeiter ab, die das Angebot einer vorzeitigen Pensionierung nutzen sollen. Die Initiative startet im August, doch erste Berichte legen nahe, dass die Akzeptanz bei der Belegschaft deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Finanzielle Anreize durch Handshake-Programm

Das Kernstück des Angebots ist die Gewährung eines Vorruhestandsgelds in Höhe von fünfundfünfzig Prozent der abfertigungsfähigen Bezüge der vergangenen zwölf Monate. Dieses Gehalt wird für maximal drei Jahre ausgezahlt, bis der frühestmögliche Pensionsantritt erreicht ist. Zusätzlich erhalten die betroffenen Arbeitnehmer eine freiwillige Abfertigung, die abhängig vom Alter zwischen einem und zwei Monatsbezügen liegt. Ein entscheidender Vorteil dieser Regelung ist, dass das Vorruhestandsgeld auch dann weiterbezahlt wird, falls die Betroffenen während dieser Zeit eine neue Anstellung bei einem anderen Arbeitgeber finden.

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Die finanziellen Dimensionen des Angebots lassen sich an konkreten Beispielen verdeutlichen. Ein Mitarbeiter, der zuletzt ein Jahresgehalt von einhunderteinzigtausend Euro bezogen hat, könnte bei einer vollen Bezugsdauer von drei Jahren insgesamt einhundertfünfundsechzigtausend Euro aus dem Programm erhalten. Das entspricht einem jährlichen Betrag von fünfundfünfzigtausend Euro, ohne dass weiterhin Arbeit beim öffentlich-rechtlichen Sender geleistet werden muss. Dieses Modell soll besonders attraktiv für Frauen ab dem Jahrgang 1968 und Männer ab dem Jahrgang 1967 sein.

Geringe Resonanz trotz attraktiver Konditionen

Trotz dieser finanziell attraktiven Ausgestaltungen zeigt das Programm seit seinem Start im August lediglich eine sehr geringe Resonanz bei der Belegschaft. Medienberichte deuten darauf hin, dass bisher kaum Beschäftigte das Angebot zur freiwilligen Abfindung angenommen haben. Eine exakte Zahl der bereits eingegangenen Zusagen liegt derzeit nicht vor, doch die Tendenz ist klar: Die Mitarbeiter bleiben der Organisation treu, anstatt das Angebot zur vorzeitigen Trennung anzunehmen. Diese Zurückhaltung erschwert die Planung des Senderkonzerns erheblich.

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Hintergrund für die schleppende Annahme dürften sowohl die aktuelle Arbeitsmarktsituation als auch die Unsicherheit bezüglich der Zukunft sein. Einige Mitarbeiter bevorzugen es, bis zum regulären Pensionsalter durchzuarbeiten, statt die frühe Trennung zu nutzen. Zudem gibt es interne Diskussionen über die Vorbereitung des Programms am Standort Küniglberg. Es wird berichtet, dass das Angebot nicht ausreichend mit dem Betriebsrat abgestimmt war, was möglicherweise zu Misstrauen oder Verunsicherung bei den betroffenen Angestellten geführt haben könnte.

Finanzielle Engpässe und Stellenabbau bis 2029

Die Notwendigkeit des Personalabbaus ergibt sich aus einer sich verschärfenden finanziellen Lage des ORF-Konzerns. Ein wesentlicher Faktor ist der Wegfall jährlich neundrei Millionen Euro, die ursprünglich als Ausgleich für den entfallenen Vorsteuerabzug vorgesehen waren. Diese Mittel stehen dem öffentlich-rechtlichen Sender ab dem Jahr 2027 nicht mehr zur Verfügung. Aufgrund dieser Kürzungen und weiterer struktureller Herausforderungen rechnet der Sender für das kommende Jahr mit einem Verlust vor Steuern von rund dreiundsiebzig Millionen Euro, wenn man die Tochtergesellschaften einbezieht.

Die künftige Führungsebene des Senders sieht sich somit vor komplexen Entscheidungen gestellt. Der künftige Generaldirektor hat im Rahmen einer Vorstellung vor dem ORF-Publikumsrat angekündigt, für das erste Quartal 2027 einen umfassenden Kassensturz durchzuführen. Gleichzeitig betonte er die Notwendigkeit, die Verbindung zum Publikum zu stärken, da dies als beste Lebensversicherung für den Sender gilt. Die große Frage bleibt jedoch, wie der notwendige Personalabbau effektiv gestaltet werden kann, wenn selbst finanziell gut abgefederte Ausstiegsangebote nur von wenigen Mitarbeitern angenommen werden.

DerORF muss in den kommenden Jahren nicht nur die Anzahl der Stellen reduzieren, sondern auch die Strukturen anpassen, um die Qualität des Angebots bei sinkenden Einnahmen zu gewährleisten. Die erfolgreiche Implementierung des Handshake-Programms ist dabei ein wichtiger, aber noch nicht gelöster Baustein. Solange die Akzeptanz gering bleibt, bleibt die Frage nach der genauen Ausgestaltung der weiteren Restrukturierungsmaßnahmen offen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob der Sender neue Wege finden muss, um die notwendigen Einsparungen zu realisieren, ohne die Zufriedenheit der Belegschaft und die öffentliche Wahrnehmung zu gefährden.