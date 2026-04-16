ORF-Krise: Regierung setzt auf Aussitzen – Redakteure fordern Stopp der Missstände

Nach scharfer Kritik des ORF-Redaktionsrats am Stiftungsrat droht die Regierung, die tiefgreifende Krise des Senders auszusitzen. Reformen sind erst für Herbst geplant, während ein toxisches Betriebsklima und Vorwürfe von Mobbing und Übergriffen im Raum stehen.

Nachdem die Redakteurinnen und Redakteure des ORF in einer scharfen Resolution den umstrittenen Stiftungsrat kritisiert haben, scheint die zuständige Dreier-Koalition die schwere Krise , in der sich der öffentlich-rechtliche Sender befindet, aussitzen zu wollen. Einem Bericht zufolge ist geplant, die notwendigen Reform en erst im Herbst anzustoßen. Bis dahin wird die Bestellung des neuen Generaldirektors voraussichtlich bereits abgeschlossen sein.

Unterdessen sickern Informationen über ein toxisches Betriebsklima im Sender durch. Der ORF-Redaktionsrat, der die Interessen von rund 1000 Journalistinnen und Journalisten vertritt, hat dem Präsidium des Stiftungsrats in einer beispiellosen Resolution das Misstrauen ausgesprochen. Es wird dem Stiftungsrat vorgeworfen, dass Interessenkonflikte zwischen der Lobbyarbeit für eigene Kunden und der Aufsichtstätigkeit beim ORF bestehen. Zudem wird von Interventionen in die redaktionelle Arbeit berichtet. Die Redakteure betonen unmissverständlich, dass sich der ORF in einer gravierenden Krise befindet. Die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ, deren „Freundeskreise“ den Stiftungsrat dominieren, scheinen diese gravierenden Vorwürfe zu ignorieren und verweisen auf den für den Herbst geplanten Start der Reformen. Nico Marchetti, Mediensprecher der ÖVP, erklärte auf Anfrage der „Krone“, dass nach geltender Rechtslage ein vorzeitiger Abberuf von Stiftungsräten während ihrer Amtszeit nicht möglich sei, da dies auf einem kürzlich geänderten Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs basiere. Einzig die Neos haben klare Vorstellungen, wie die Zukunft des Gremiums aussehen soll. Sie streben eine Verkleinerung des Stiftungsrats von derzeit 35 auf maximal zwölf Mitglieder an. Diese zwölf Personen sollen auch die drei vorgeschriebenen Betriebsratsvertreter umfassen, während alle anderen Mitglieder über nachweisbare Expertise verfügen sollen. Auf die Frage, ob die amtierenden Stiftungsräte noch tragbar seien, antwortete die Mediensprecherin der Neos, Henrike Brandstötter, im Ö1-Radio: „Es müssen eigentlich die Stiftungsräte einmal selbst entscheiden, ob sie wirklich der Meinung sind, dass es dem Haus guttut, wenn es ständig weitere Debatten gibt, auch um sie als Personen und ob so überhaupt auch ein professioneller Prozess aufgesetzt werden kann, um den oder die neue Generaldirektorin zu finden. Das liegt ganz klar bei ihnen.“ Bemerkenswerterweise sollen nun ausgerechnet die kritisierten Stiftungsräte die Ausschreibung für einen neuen Generaldirektor organisieren. Viele Beobachter werten dies als erheblichen Fehler. Die jüngsten Entwicklungen beim ORF verdeutlichen die Notwendigkeit einer umfassenden Gremienreform, so Brandstötter. Sie äußerte sich besorgt über das bereits seit Jahren bestehende toxische Betriebsklima beim ORF. „Aber ganz generell ist ja festzustellen, dass es im ORF schon über Jahre hinweg ein toxisches Betriebsklima gegeben hat. Nicht zuletzt auch an mich haben sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewandt, die aber auch darum gebeten haben, mit diesen Fällen nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, die aber ihr Herz ausgeschüttet haben und erzählt haben von Mobbing, von Bossing, von verbalen sexuellen Übergriffen, Gerüchte auch auf den Tisch gelegt haben, wo es hin bis zu Drogenmissbrauch und K.-o.-Tropfen auf Weihnachtsfeiern gegangen sind. Ein Desaster, dieses Bild“, so Brandstötter. Sie betont, dass nun alles unternommen werden müsse, um eine neue Firmen- und Unternehmenskultur beim ORF zu etablieren. Der zuständige Medienminister Andreas Babler ließ lediglich verlauten: „Der Stiftungsrat hat den gesetzlichen Auftrag, das Direktorium des ORF zu bestellen. Ich gehe natürlich davon aus, dass er dieser Aufgabe sach- und zeitgemäß nachkommen wird.“ Die Redaktion distanziert sich ausdrücklich von den Meinungen, die in den Kommentaren von Nutzern geäußert werden. Sie behält sich das Recht vor, Beiträge, die gegen geltendes Recht, die guten Sitten verstoßen oder dem Ansehen des Betreibers schaden, zu löschen. Des Weiteren behält sich der Betreiber vor, Schadenersatzforderungen gegenüber Nutzern geltend zu machen, Nutzerdaten zur Strafverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen





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