ORF im Umbruch: Ermittlungen, Bewerbungsstart und Einsichtsforderungen

Die Staatsanwaltschaft ermittelt im Fall Weißmann wegen Erpressung, während gleichzeitig die Suche nach einem neuen ORF-Generaldirektor beginnt und der Stiftungsrat Einsicht in alte Compliance-Berichte fordert. Die Situation ist von juristischen Auseinandersetzungen und dem Bestreben nach mehr Transparenz geprägt.

Die österreichische Rundfunklandschaft befindet sich in einer Phase intensiver Veränderungen und Untersuchungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt im Fall Weißmann wegen des Verdachts auf Erpressung , wobei auch der Anwalt der Beschwerdeführerin ins Visier genommen wird.

Parallel dazu versucht Peter Schöber, die Einsicht des Stiftungsrats in einen Bericht über seine Person zu verhindern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Suche nach einem neuen Generaldirektor für den ORF, für die Zeit nach Ingrid Thurnhers Amtszeit bis Ende 2026. Die Ausschreibung für diese Position wurde veröffentlicht und weist im Vergleich zu früheren Verfahren einige Neuerungen auf, darunter detailliertere Anforderungen an die Qualifikation der Bewerber und die Vorlage einer aktuellen Strafregisterbescheinigung.

Die Anforderungen an den zukünftigen ORF-Generaldirektor sind umfassend und beinhalten neben einem abgeschlossenen Hochschulstudium in Rechts-, Wirtschafts- oder Medienmanagement auch Führungserfahrung, fundierte Kenntnisse des Medienmarktes und betriebswirtschaftliches Know-how. Strategische Kompetenz, die Weiterentwicklung des ORF unter Berücksichtigung der Unternehmenskultur sowie die Wahrung der Unabhängigkeit des ORF sind ebenfalls zentrale Aspekte. Neu ist die Verpflichtung zur Vorlage einer aktuellen Strafregisterbescheinigung und die Einreichung eines Konzepts für die mittel- und langfristige Weiterentwicklung des ORF.

Der Stiftungsrat unter Heinz Lederer wird die Bewerbungen bis zum 28. Mai entgegennehmen und die Entscheidung am 11. Juni treffen. Rundfunkrechtler Hans Peter Lehofer betont eine Neuerung im Auswahlverfahren: Die Findungskommission muss ein vorgegebenes Raster zur Beurteilung der Qualifikationen ausfüllen, und die Stiftungsräte sind verpflichtet, die Erfüllung der Kriterien durch die ausgewählten Kandidaten zu begründen.

Diese Maßnahme soll die Professionalisierung des Auswahlprozesses fördern. Die aktuelle Situation ist durch eine Reihe von juristischen Auseinandersetzungen geprägt. Der Fall Weißmann hat zu zahlreichen Klagsankündigungen geführt, und die Staatsanwaltschaft ermittelt nun auch gegen die ORF-Mitarbeiterin, die Weißmann Fehlverhalten vorwirft, sowie gegen ihren Anwalt wegen des Verdachts auf schwere Erpressung und Missbrauch von Tonaufnahmen.

Es geht um heimlich aufgezeichnete Gespräche zwischen Weißmann und der Mitarbeiterin, die Dritten vorgepielt wurden, sowie um die Androhung der „Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz und gesellschaftlichen Stellung“ Weißmanns, sollte er nicht zurücktreten und Zahlungen leisten. Gleichzeitig fordert der Stiftungsrat Einsicht in ältere Compliance-Berichte und Unterlagen zu aufsehenerregenden Fällen, darunter den Pensionsvertrag von Pius Strobl und Rechtsgutachten dazu. Lediglich der Untersuchungsbericht zum Führungsverhalten von Robert Ziegler als Chefredakteur im ORF-Landesstudio Niederösterreich fehlt noch, da Mitarbeitervertreter Bedenken hinsichtlich der Vertraulichkeit geäußert haben.

Die Gesamtsituation verdeutlicht die komplexen Herausforderungen und die Notwendigkeit einer transparenten und professionellen Führung des ORF





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