ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher gibt Posten Ende 2026 ab

Ingrid Thurnher scheidet zum Jahresende 2026 als ORF-Generaldirektorin aus, bleibt dem Sender aber bis Mitte 2027 verbunden. Der Nachfolger Clemens Pig übernimmt 2027.

Ingrid Thurnher wird zum 31. Dezember 2026 ihre Amtszeit als Generaldirektorin des ORF beenden. Mit Wirkung vom 1. Jänner 2027 übergibt sie die Führung an Clemens Pig. Trotz dieses Rollenwechsels bleibt sie dem Medienhaus als Angestellte erhalten. Dies schafft eine interessante Konstellation für die anstehenden Reformen.

Übergangszeitraum unterstützt neue Führung

Die scheidende ORF-Chefin tritt erst Mitte 2027 endgültig in den Ruhestand. Bis dahin unterstützt sie die neue Geschäftsführung unter Clemens Pig mit ihrer Erfahrung. Eine offizielle Stellungnahme des ORF bestätigt diese vertragliche Vereinbarung. Im Fokus steht dabei die aktive Begleitung der Umstrukturierung.

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Diese Phase der Unterstützung ist strategisch wichtig. Ingrid Thurnher wird ihre Expertise in die geplanten Einsparungen einbringen. Der Sender bereitet einen gewaltigen Umbau vor. Die Zusammenarbeit soll einen reibungslosen Übergang sichern.

Personalentscheidungen bei ORF III

Orte möglicher Veränderungen ist ORF III. Dort war Ingrid Thurnher vor ihrem Wechsel an die Spitze des ORF-Radios fünf Jahre lang Chefredakteurin. Seit 2022 übt Lou Lorenz-Dittlbacher diese Position aus. Die aktuelle Situation bei ORF III ist komplex. Lou Lorenz-Dittlbacher übernahm die Programmverantwortung nach der Abberufung von Peter Schöber zusätzlich.

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Eine Rückkehr von Thurnher könnte heikel werden. Eine solche Rückkehr ist jedoch nicht bestätigt. Es gibt keine offizielle Ankündigung, dass Lou Lorenz-Dittlbacher ihren Posten räumen muss. Die Personalfrage bleibt vorerst offen. Dennoch sind Spekulationen um die Zukunft von ORF III verbreitet. Ingrid Thurnher hatte die Organisation des Senders bereits als Teil der Reformen genannt.

Finanzieller Druck und Stellenabbau

Der finanzielle Druck auf den öffentlich-rechtlichen Sender ist enorm. Bis 2027 soll der ORF mehr als 30 Millionen Euro einsparen. Diese Sparmaßnahmen sind Teil eines größeren Umbauplans. Die Konsequenzen für die Belegschaft sind erheblich. Bis 2029 könnten im Zuge dieser Maßnahmen bis zu 250 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren.

Die Sparziele sind ambitioniert und notwendig. Der ORF steht vor massiven Herausforderungen. Die Mitarbeiterzahl wird reduziert. Dies betrifft verschiedene Abteilungen des Unternehmens. Die Effizienzsteigerung steht im Vordergrund der Diskussionen.

Budgetentscheidung im November

Am 26. November findet eine entscheidende Sitzung statt. Dann beschließt der ORF-Stiftungsrat das Budget für 2027. Diese Entscheidung legt wesentliche Weichen für den Umbau. Die finanziellen Mittel werden neu verteilt. Jeder Euro wird auf seine Wirksamkeit geprüft.

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Der Stiftungsrat trägt die Verantwortung für die Umsetzung. Clemens Pig wird das Budget mittragen müssen. Die Maßnahmen müssen finanziert werden. Die Zukunft des ORF hängt von diesen Schritten ab. Die Bürger beobachten die Entwicklung genau. Transparenz ist dabei ein wichtiges Ziel.