Designierter ORF-Chef Clemens Pig verdient 2026 deutlich mehr als der Bundespräsident. Die FPÖ reagiert empört auf die Luxuskonditionen und fordert Reformen.

Die Debatte um die finanzielle Ausrichtung des Österreich ischen Rundfunks ( ORF) hat ein neues, hitziges Kapitel erreicht. Während am Donnerstag die Sitzung des ORF -Stiftungsrats ansteht, sind brisante Details zu den zukünftigen Gehältern der höchsten Führungsebene öffentlich geworden. Der designierte Generaldirektor, Clemens Pig, soll künftig ein monatliches Grundgehalt von 27.869 Euro erhalten, welches vierzehn Mal im Jahr ausgezahlt wird.

Vergleichbare Jahresgehälter im Jahresüberblick

Die mathematische Summe dieser Vereinbarung beläuft sich auf rund 390.000 Euro brutto pro Jahr. Dieser Betrag ist signifikant höher als die Bezüge des amtierenden Bundespräsidenten, dessen Jahresbezüge für das Jahr 2026 auf rund 374.000 Euro veranschlagt werden. Somit würde der neue ORF-Chef die höchsten personellen Ausgaben im gesamten österreichischen Staatsdienst tätigen. Diese Diskrepanz zwischen dem Gehalt des Staatschefs und dem künftigen ORF-Manager stößt auf breite mediale und politische Aufmerksamkeit.

Also read Aus für „Millionenshow“ ist „noch nicht entschieden“

Luxusgehälter für die ORF-Direktoren

Nicht nur die Spitze des Hauses profitiert von den neuen Konditionen. Die Direktoren des Senders sollen jeweils 19.300 Euro im Monat erhalten, was einer jährlichen Summe von 270.000 Euro entspricht. Die geplanten Arbeitsverträge für diese Positionen sind über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgelegt. Diese langfristige Bindung an hohe Fixkosten wird in der öffentlichen Debatte als besonders problematisch bewertet, da sie den Spielraum für künftige Haushaltssanierungen einschränkt.

FPÖ-Kritik: Sparstift am falschen Ansatz

Die Reaktion der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) auf die Bekanntwerdung der Gehälter fällt scharf aus. Für den Generalsekretär der FPÖ, Christian Hafenecker, wird der Sparstift an der völlig falschen Stelle angesetzt. Er verweist darauf, dass gleichzeitig beliebte Formate wie die Millionenshow bedroht sind. Laut Hafenecker wird genau dieses Format, das monatlich über 500.000 Zuschauer erreicht, aus Spargründen gestrichen, während gleichzeitig die Bonzengehälter gesichert werden.

Advertisement

Diskrepanz zwischen Einsparungen und Gehältern

Hafenecker warf der ORF-Führungsetage grenzenlose Arroganz vor. Es sei himmelschreiend, dass Sendungen, die bei den Zuschauern nachgefragt werden, gekürzt werden, während sich die Führungsebene astronomische Gehälter sichert, als gäbe es keinen Einsparzwang. Zudem kritisierte der FPÖ-General, dass die Zahl der Topverdiener mit einem Jahresgehalt von 170.000 Euro laut dem jüngsten Transparenzbericht nur minimal von 65 auf 60 sinken soll. Ein massives Einsparpotenzial bestehe, werde aber von der ORF-Führung nicht angerührt.

Forderungen nach Neuausrichtung und Ende der Abgabe

Der ORF-Stiftungsrat muss sich am Donnerstag mit diesen Fragen auseinandersetzen, nachdem 2027 ein Minus von 37,1 Millionen Euro prognostiziert wurde. Die Krise im Haus scheint tiefer zu sitzen als die bloßen Haushaltszahlen. Christian Hafenecker fordert daher, dass der ORF neu gedacht werden muss. Es brauche keine abgehobenen Gagenkaiser, sondern einen Sender, der saubere Information und österreichisches Programm bietet. Zudem plädiert die FPÖ für die Abschaffung der laufenden Haushaltsabgabe.