ORF-Führung: Bewerber präsentieren sich

Am Donnerstag wird der ORF-Stiftungsrat einen neuen Generaldirektor oder eine -direktorin wählen. Die sieben Bewerberinnen und Bewerber haben sich am Montagabend auf ORF III präsentiert und ihre Konzepte vorgestellt.

Am Donnerstag entscheidet sich, wer ab 2027 den ORF an der Spitze führen wird. Das Bewerber feld ist seit Montagmittag fixiert, am Abend stellten sich die Kandidatinnen und Kandidaten der Debatte in ORF III und ORF ON.

Fragen gab es vom Publikum, der Belegschaft und von Mitgliedern der ORF-Gremien. ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher moderierte die Sendung und sagte, sie wolle auch dorthin fühlen, wo es wehtut. Die Redezeit der Bewerberinnen und Bewerber wurde genau gestoppt, die Reihenfolge für eine Kurzpräsentation zu Beginn gelost. Den Anfang machte Clemens Pig, bis vor Kurzem Chef der Austria Presse Agentur (APA).

Er sagte, dass er für eine ORF-Redaktion der demokratischen Mitte sorgen wolle, die aller Kritik standhalte. Alle sollen dem ORF vertrauen, sagte er. Das Public-Value-Prinzip soll in allen Entscheidungen verankert werden, Pig verwies auch auf Handschlagfähigkeit und Kooperationen am Medienstandort. Am Donnerstag wird der ORF-Stiftungsrat einen neuen Generaldirektor oder eine -direktorin wählen.

Dazu fand am Montagabend auf ORF III eine Diskussionssendung der Bewerber statt, die ihre Konzepte präsentierten. ORF-III-Kogeschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz sagte, dass der ORF kein politischer Verschiebebahnhof sein dürfe. Sie wolle für einen journalistisch starken, wirtschaftlich stabilen ORF sorgen, wo Leistung und Innovation zählen. Sie sprach sich auch für mehr Mut aus, kontroversielle Themen anzusprechen.

Ex-ServusTV-Chefredakteur Robert Altenburger sah unterdessen eine gegenwärtige Führungs- und Imagekrise des ORF. Der ORF müsse sich als digitaler Player positionieren, der auch Zwölf- bis 29-Jährige erreicht. Das ist nicht so schwer, meinte er. Das extrem große Interesse an regionalen Inhalten will er damit befriedigen, den ORF-Landesstudios mehr Mittel zu geben.

Der ORF habe stark an Rückhalt in der Bevölkerung verloren, sagte Ex-HBO-Manager Johannes Larcher. Das öffentlich-rechtliche Medienhaus werde nicht effizient und digital genug geführt. Ich werde den ORF zukunftsfit machen, sagte er und versprach Transparenz bei Interventionen und einen Infochef, der über allen Verdacht erhaben sei. ORF ON will er zu einem modernen Streamingservice ausbauen.

ORF-Magazinchefredakteurin Lisa Totzauer sagte, sie habe bewiesen, dass unter ihrer Führung freies und unabhängiges Arbeiten möglich sei. Sie habe in ihrer 30-jährigen ORF-Karriere Dutzende Formate entwickelt, Strukturen aufgebrochen und Teams weiterentwickelt. Sie stehe für Respekt den Mitarbeitern und den Beitragszahlern gegenüber und wolle sparsam und transparent mit Geldern umgehen. Exxpress-Herhausgeberin Eva Schütz sagte, sie habe selbst oft kritisch über den ORF berichtet.

Sie wolle wieder den Zuschauer in den Mittelpunkt stellen, einen Fokus auf Regionalität, Transparenz und Wirtschaftlichkeit legen. Der Zugang zu öffentlichem Geld als Monopol für den ORF habe sich überlebt. Es müsse eine Öffnung gegenüber privaten Medien stattfinden, die auch öffentlich-rechtliche Inhalte produzieren. Der frühere Geschäftsführer der Sendergruppe ProSieben.

Sat1. Puls4 Österreich, Markus Breitenecker, sagte, dass der ORF allen dienen müsse. Größte Bedrohung sei die Tatsache, dass der Diskurs zu sozialen Netzwerken abwandere. Die Herzen und Hirne unserer Kinder werden dort abgesaugt und manipuliert, sagte er.

Dagegen wolle er ankämpfen, mit einem starken Fokus auf ORF ON, österreichischen Kooperationen und einer paneuropäischen Perspektive. Einsparpotenzial orteten viele in Doppelgleisigkeiten, der Führungsstruktur und im Unternehmensaufbau. Beim Programm will niemand ansetzen, sondern frei werdende Mittel dorthin verschieben. Im Rahmen der Sendung am Montag wurden auch Ja-Nein-Fragen zu den Positionen gestellt.

So wollen alle Bewerberinnen und Bewerber bis auf Schütz gegen die von der Regierung angekündigten Sparmaßnahmen klagen. Unterhaltung wie etwa in Form von Dancing Stars befürworten alle. Opern im Hauptabend auch - so sie in ORF III zu sehen sind. Das Korrespondentennetz wollen die meisten ausbauen.

Seit Montagmittag steht fest, wer ins Rennen um die ORF-Führung geht. ORF.at zeigt die sieben Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge





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