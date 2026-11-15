ORF Finanzplan 2027: Einmaleffekte und Sparmaßnahmen zur Schließung der Budgetlücke

Der ORF stellt seinen Finanzplan für 2027 vor und deckt das Defizit vorerst mit Einmaleffekten. Die echte Bewährungsprobe für die Sanierung bleibt eine große Unbekannte.

Die Geschäftsführung des ORF hat dem Stiftungsrat am Freitag den detaillierten Finanzplan für das Jahr 2027 sowie die mittelfristige Finanzplanung vorgelegt. Diese wichtigen Dokumente wurden erst nach Ausschöpfung der letzten Frist eingereicht, was auf die Komplexität der finanziellen Lage hinweist. Der Fokus der amtierenden Führung liegt aktuell darauf, den Wegfall einer jährlichen Kompensation in Höhe von 93 Millionen Euro aus dem Bundesbudget abzufedern, die früher für den entfallenen Vorsteuerabzug bereitgestellt wurde.

Abfederung des Budgetverlusts durch temporäre Maßnahmen

Um die entstehende Lücke im Haushalt zu schließen, setzt der ORF in erster Linie auf temporäre Einmaleffekte statt auf strukturelle langfristige Reformen. Der mit Abstand wichtigste dieser kurzfristigen Bausteine ist die vollständige Ausschöpfung des sogenannten Sperrkontos. Auf diesem Konto hat der ORF in den vergangenen Jahren überschüssige Beitragseinnahmen angesammelt. Die dort noch verfügbaren rund 40 Millionen Euro werden nun zur Abdeckung der Budgetlücke komplett aufgebraucht.

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Dieser Schritt bietet jedoch nur eine einmalige Entlastung, da eine erneute Befüllung des Sperrkontos auf absehbare Zeit nicht geplant ist. Ein weiterer signifikanter Einspareffekt entsteht dadurch, dass der ORF die Zahlungen an die Pensionskasse aussetzt. Bei bestimmten Pensionszusagen muss das Unternehmen eigentlich Zuschüsse leisten, falls die Veranlagungsergebnisse hinter den kalkulierten Erträgen zurückbleiben. Durch das Aussetzen dieser Zahlungen verschwinden diese Verpflichtungen nicht dauerhaft, sondern werden bei schlechter Marktperformance in den Folgejahren erneut wirksam.

Strukturelle Herausforderungen und steigende Kosten

Neben den Einmaleffekten stehen dem ORF weitere strukturelle Hindernisse entgegen. Die Einnahmen aus der Werbung und aus dem ORF-Beitrag bleiben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Eine zusätzliche Verschärfung der Situation ergibt sich durch den gesetzlichen Rahmen: Der Gesetzgeber hat dem ORF gestattet, ab 2027 jährlich bis zu 780 Millionen Euro aus dem ORF-Beitrag für den laufenden Betrieb zu verwenden. Bisher lag diese Obergrenze bei 710 Millionen Euro.

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Auf dem Papier erscheint dies als zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit von 70 Millionen Euro, in der Praxis ist der Wert jedoch deutlich geringer. Die tatsächlich verfügbaren Beitragseinnahmen liegen nach derzeitigen Schätzungen um einen zweistelligen Millionenbetrag unter der neuen Obergrenze. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass der Beitragssatz von monatlich 15,30 Euro bis einschließlich 2029 eingefroren bleibt. Während die Einnahmen pro Haushalt stagnieren, steigen die Kosten des Unternehmens infolge der Inflation weiter an.

Personalabbau und Produktionskürzungen geplant

Um die Finanzen zu stabilisieren, kündigt der ORF weitreichende Einsparungen bei kurzfristig beeinflussbaren Ausgaben an. Dazu zählen deutliche Kürzungen bei Aufträgen für Film- und Fernsehproduktionen, was bereits von der österreichischen Produktionswirtschaft kritisiert wurde. Auch in der Personalpolitik soll ein restriktiver Kurs gefahren werden, wobei designierter Generaldirektor Pig erhebliche Einsparungen im mittleren Management ankündigt.

Im Programmbereich könnte auf Hauptabteilungsleiterebene jede zweite Stelle wegfallen. In den vergangenen Monaten wurde wiederholt von bis zu 300 Kündigungen gesprochen. Der ORF-Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer sprach zuletzt davon, dass 250 Mitarbeiter das Unternehmen in den kommenden Jahren verlassen würden. Es bleibt jedoch offen, wie viele dieser Stellen tatsächlich gestrichen werden. Die noch bis Jahresende amtierende Generaldirektorin Thurnher hat die Belegschaft bereits auf einschneidende Maßnahmen vorbereitet, darunter mögliche Nulllohnrunden für 2027.

Rechtliche Schritte und Aussichten für 2028

Trotz aller dieser drastischen Maßnahmen rechnet der ORF für das Jahr 2027 weiterhin mit einem Verlust von rund 25 Millionen Euro. Erst ab 2028 geht die mittelfristige Finanzplanung wieder von ausgeglichenen Ergebnissen aus. Parallel dazu will sich der ORF gegen die Streichung der Abgeltung für den entfallenen Vorsteuerabzug vor dem Verfassungsgerichtshof wehren. Dies dürfte jedoch erst im Jänner unter der neuen Generaldirektion geschehen.

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Bis zu einer Entscheidung des Höchstgerichts dürften mehrere Monate vergehen, weshalb der ORF für 2027 vorerst ohne diese Mittel kalkulieren muss. Pig kündigte bei einer Tagung der österreichischen Filmproduzenten einen sogenannten Kassasturz im ersten Quartal 2027 an, auf dessen Grundlage die konkreten Sparmaßnahmen der neuen Geschäftsführung festgelegt werden sollen. Eine nachhaltige Sanierung ist mit den aktuellen Plänen noch nicht erreicht; die neue Führung muss beweisen, wie sie das Unternehmen auch ohne Reserven finanziell stabilisieren kann.