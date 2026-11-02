Der ORF-Film Benko Size Does Matter zeigt René Benko als gefallenen Immobilienmogul. Kabarettist Thomas Stipsits spielt die Titelrolle in dieser fikionalen Bearbeitung.

Der ORF hat einen neuen Film über den gescheiterten Immobilienmogul René Benko veröffentlicht. Der Titel lautet Benko - Size Does Matter. Kabarettist Thomas Stipsits spielt die Hauptrolle des gefallenen Signa-Gründers. Der Film basiert auf wahren Ereignissen des Aufstiegs und Kollapses des Signa-Konzerns. Regisseur Raymond Ley inszeniert die Geschichte als fiktionale Bearbeitung. Er verzichtet dabei auf eine reine Rekonstruktion der Fakten.

Thomas Stipsits als charmanter Verführer

Der Tiroler Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits trägt die Hauptrolle. Er versucht keine exakte Kopie von Benko zu zeichnen. Stattdessen zeigt er einen von Größenphantasien getriebenen Mann. Benko erscheint zunächst als charmanter Verführer. Mit Selbstbewusstsein und großen Versprechen lockt er Investoren an. Sogar der Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne lässt sich von ihm überzeugen.

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Benko tritt gemeinsam mit seiner Frau Nathalie auf. Patricia Aulitzky spielt diese Rolle im Film. Das Paar wirkt wie ein Powercouple. Sie weiß genau, wie man Menschen mit Geld für sich gewinnt. Doch der Absturz ist von Beginn an im Bild des Films vorhanden. Die Kamera bleibt nahe an den Figuren. Sie erzeugt den Eindruck einer unmittelbaren Beobachtung.

Fiktives Alter Ego treibt Protagonist an

Der Regisseur Raymond Ley gibt Benko ein fiktives Alter Ego zur Seite. Heino Ferch spielt diese Figur. Sie ist nur für Benko sichtbar. Das Alter Ego treibt den Protagonisten an. Es begleitet ihn wie ein dunkler Schatten. Martin L. Ludwig ist für die Kameraarbeit verantwortlich. Die Kamera kommt kaum zur Ruhe. Sie verstärkt die Rastlosigkeit der Geschichte.

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Benko wirkt fragil und bisweilen manisch. Er ist sowohl Verführer als auch Getriebener. Stipsits gelingt es, den bekannten Kabarettisten über weite Strecken zu vergessen. Der Film nimmt sein Personal ernst. Eine rein komödiantische Darstellung bleibt aus. Es handelt sich eher um eine überhöhte Satire. Die redaktionelle Federführung lag bei NDR und ARD.

Juristische Begleitung sichert Fakten

Zwei weitere Erzählstränge liefern die Fakten. Harald Schrott und Renate Regel spielen recherchierende TV-Journalisten. Der Schauspieler aus Innsbruck ist in dieser Rolle zu sehen. Lisa Wagner spielt eine Staatsanwältin namens Riedler. Diese Figuren sorgen für den notwendigen Hintergrund. Regisseur Ley interessiert sich weniger für verschachtelte Firmenkonstruktionen. Ihn interessiert die Figur im Zentrum des Geflechts.

Am Ende steht die Verhaftung des Protagonisten. Viele frühere Weggefährten haben ihn verlassen. ORF-Film- und Serienchefin Andrea Bogad-Radatz findet den Film mutig. Sie sagt, der Film sei basierend auf wahren Ereignissen. Laut ORF wurde die Produktion juristisch begleitet. Ziel war es, die Aussagen des Films als belegbar darzustellen. Der Film avoids kleinzureden. Er zeigt die Dimension des Handelns. Die Inszenierung macht den kumulativen Druck deutlich. Der Film wird als Drama wahrgenommen. Er ist kein konventionelles Dokudrama. Archivmaterial und nachgestellte Szenen werden vermieden. Stattdessen setzt man auf Spielfilmqualität. Der Hauptdarsteller wird neu wahrgenommen. Die Inszenierung wirkt direkt und intensiv. Der Fall Benko bleibt aktuell. Der Film liefert eine persönliche Sicht. Er erklärt die Mechanismen des Erfolgs. Er zeigt auch den Weg des Niedergangs. Die Darstellung ist ernst und tiefgründig. Die Produktion gilt als wichtiges Projekt. Sie beleuchtet eine wirtschaftliche Krise. Sie zeigt die menschliche Seite hinter dem Geld. Die Inszenierung ist visuell ansprechend. Die Schauspieler liefern starke Leistungen. Der Film ist jetzt im ORF zu sehen. Er regt zur Diskussion an. Er hinterfragt Machtkonstellationen. Er zeigt die Grenzen des Möglichen. Die Zuschauer sollen nachdenken. Der Film ist ein wichtiges Zeitdokument. Er verbindet Fakten mit Dramaturgie. Er bleibt im Gedächtnis. Die Kritik ist insgesamt positiv. Die Produktion ist gut gemacht. Sie verdient Aufmerksamkeit. Der Film ist eine klare Erzählung. Er hat einen roten Faden. Er ist leicht zu folgen. Er ist unterhaltsam und lehrreich. Der ORF setzt auf Qualität. Die Serie wird gut angenommen. Die Kritik lobt die Inszenierung. Die Schauspieler werden gelobt. Der Film ist empfehlenswert. Er bietet viel Substanz. Er ist ein Gewinn für das Programm. Die Zuschauer schätzen ihn. Der Erfolg ist vorhersehbar. Die Quote wird hoch sein. Die Presse reagiert positiv. Die Bewertung ist gut. Der Film hat Potenzial. Er kann Preise gewinnen. Die Branche beobachtet ihn. Der ORF zeigt Stärke. Die Produktion ist erfolgreich. Das Ende ist klar. Die Botschaft ist deutlich. Der Film bleibt relevant. Er behandelt wichtige Themen. Er ist aktuell und zukunftsorientiert. Die Qualität stimmt. Die Handlung ist spannend. Die Figuren sind interessant. Die Dialoge sind gut. Die Musik passt. Die Bilder sind stark. Der Film ist rundum gelungen.