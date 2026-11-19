Der ORF plant weitere 350 Stellenabbau nach 1.000 Streichungen. Der Redaktionsrat warnt vor massiven Einbußen im Programm und fordert langfristige Finanzsicherung.

Dem Österreichischen Rundfunk droht eine weitere massive Personalabbauwelle, die die strukturelle Stabilität des Senders erheblich gefährdet. Nach dem bereits erfolgten Verlust von rund tausend Arbeitsplätzen sind nun erneut 350 weitere Stellenkürzungen geplant. Der Redaktionsrat des ORF hat diese Entwicklung als kritischen Wendepunkt gewertet und offiziell Alarm geschlagen. In einer am vergangenen Herbst verabschiedeten Resolution wird die österreichische Politik aufgefordert, die langfristige Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zwingend zu sichern.

Kritische Lage durch massive Finanzloch

Die unmittelbare Ursache für die drohenden Massenschwankungen im Personalbestand liegt in einem erheblichen Defizit der Einnahmenstruktur des ORF. Laut Angaben des Redaktionsrates entfällt jährlich ein Betrag von 93 Millionen Euro, der bisher als Ausgleich für den Vorsteuerabzug gewährt wurde. Dieser Wegfall wirkt sich unmittelbar auf die liquiden Mittel aus und zwingt die Senderleitung zu drastischen Sparmaßnahmen. Zudem müssen sich die Verantwortlichen mit sinkenden Werbeeinnahmen auseinandersetzen, was die finanzielle Gesamtlage zusätzlich verschärft.

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Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Entscheidung der Politik, die Haushaltsabgabe der Bevölkerung trotz laufender Inflation nicht anzuheben. Dadurch bleibt die Einnahmenquelle konstant, während die Kosten für Produktion und Betrieb steigen. Der Redaktionsrat bezeichnet die Streichung der genannten 93 Millionen Euro ausdrücklich als Verstoß gegen das Europäische Medienfreiheitsgesetz. Diese rechtliche Einordnung unterstreicht die Dringlichkeit der Forderung nach einer sofortigen Gegensteuerung durch die Gesetzgeber.

Programm-Einschnitte und Zuschauer-Reaktion

Die betroffenen Mitarbeiter des ORF und die Redaktion gehen davon aus, dass die geplanten Kürzungen unvermeidbar in der Programmgestaltung sichtbar werden. In einer offiziellen Aussendung wird klargestellt, dass ein deutlich geringeres Angebot die direkte Folge der Sparpolitik sein wird. Die Senderleitung verweist darauf, dass diese Entwicklung der politischen Willensentsprechung geschuldet ist. Zuschauer und Abonnenten müssen daher mit einer Reduktion der Sendefrequenz und einer Einschränkung der Inhaltenvielfalt rechnen.

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Neben den direkten Programmschnitten sieht der Redaktionsrat die heimische Medienbranche insgesamt unter massivem Druck. Werbegelder fließen zunehmend zu internationalen Internetkonzernen ab, während die Zahl der Abonnements im Inland sinkt. Kritisch wird dabei angemerkt, dass Politik weiterhin Steuergelder für Eigenwerbung und parteinahe Medienangebote bereitstellt. Dies verzerrt den Wettbewerb und benachteiligt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als etabliertes Leitmedium in der österreichischen Landschaft.

Politische Risiken und eigene Versäumnisse

Über die finanzielle Notlage hinaus bereiten den Verantwortlichen politische Alternativvorschläge Sorgen. Pläne der FPÖ, den ORF bei einer Regierungsbeteiligung durch einen sogenannten Grundfunk zu ersetzen, werden als existenzielle Bedrohung wahrgenommen. Der Redaktionsrat sieht in der aktuellen Situation die letzte Chance, die Rolle des ORF als österreichisches Leitmedium zu bewahren. Eine Umstrukturierung könnte die Identität und das Informationsangebot für die Bevölkerung dauerhaft schwächen.

Das Gremium gibt zudem zu, dass eigene Versäumnisse zur aktuellen Krise beigetragen haben. Die Vorteile der Haushaltsabgabe wurden der Bevölkerung nicht ausreichend kommuniziert. Für die meisten Haushalte ist der ORF durch die aktuelle Konstruktion günstiger geworden, diese Information hat aber die breite Öffentlichkeit nicht erreicht. Diese mangelnde Transparenz hat das Vertrauen in die Finanzierungsform erschüttert und politische Handlungsspielräume eingeengt. Die Zukunft des Senders hängt nun von der Fähigkeit ab, diese Defizite in der Kommunikation und Finanzierung schnellstmöglich zu beheben, um einen weiteren Kahlschlag zu verhindern.