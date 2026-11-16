ORF-Defizit 2027: Verlust von 37,1 Mio. Euro trotz hoher Einnahmen

Der ORF erwartet 2027 ein Minus von 37,1 Millionen Euro aufgrund wegfallender Bundeszuschüsse. Die mittelfristige Planung zeigt jedoch wieder positive Trends.

Der ORF rechnet für das Geschäftsjahr 2027 mit einem deutlichen Verlust von 37,1 Millionen Euro für den gesamten Konzern. Dieser finanzielle Einschnitt ist primär auf den Wegfall von 93 Millionen Euro an direkten Zuschüssen aus dem Bundesbudget zurückzuführen, die ab diesem Datum gekürzt werden. Trotz einer prognostizierten Einnahmenseite von rund 1,1 Milliarden Euro aus Haushaltsabgaben und Werbung bleibt eine negative Bilanz übrig.

Finanzielle Prognose und Einnahmenstruktur

Die Planung für den ORF selbst sieht bereits ein Minus von 23,5 Millionen Euro vor. Die Gesamtprognose wird höher ausfallen, wenn auch die Tochterunternehmen in die Berechnung einbezogen werden. Für die Jahre nach 2027 wird die Lage jedoch deutlich günstiger eingeschätzt, wobei der ORF selbst bereits 2028 wieder ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen soll.

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Ursachen des Defizits und Quellen

Rund 760 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr aus der Haushaltsabgabe hereinkommen. Zudem erwartet der ORF weitere rund 345 Millionen Euro aus Werbung und sonstigen Erlösen. Diese Summen ergeben zusammen rund 1,1 Milliarden Euro an Einnahmen. Dennoch führt der Wegfall der staatlichen Mittel zu einem deutlichen Minus in der Bilanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

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Mittelfristige Perspektiven und Gewinnabflüsse

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für den Konzern Ergebnisse zwischen 11,3 und 15 Millionen Euro im Plus vor. Diese Beträge sind jedoch noch nicht endgültig festgelegt. Davon müssen noch die Gewinnanteile abgezogen werden, die Raiffeisen an die ORF-Sender- und Streamingtochter Big Blue Marble zustehen. Nach diesen Abzügen könnten die tatsächlichen Konzernüberschüsse nur noch im einstelligen Millionenbereich liegen.

Entscheidungsprozess und Timeline

Der Finanzplan ist bisher noch nicht fix beschlossen. Der ORF-Stiftungsrat soll am 26. November über das Budget für 2027 sowie die mittelfristige Finanzvorschau entscheiden. Dieser Termin markiert den nächsten wichtigen Schritt in der finanziellen Steuerung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich.