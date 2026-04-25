ORF-Affäre: Wie konnte Weißmann freigesprochen werden?

Die Untersuchung der Vorwürfe sexueller Belästigung gegen den ehemaligen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann steht im Fokus. Trotz belastender Chatprotokolle kam die Untersuchungskommission zu dem Schluss, dass keine sexuelle Belästigung vorliegt. Dieser Artikel beleuchtet die juristischen Aspekte, die Rolle der Medien und die Herausforderungen bei der Aufklärung des Falls.

Die Affäre um den ehemaligen ORF -Generaldirektor Roland Weißmann und die Vorwürfe sexueller Belästigung hat sich zu einem komplexen Rechtsstreit und einem öffentlichen PR-Kampf entwickelt. Im Zentrum steht die Frage, wie die Untersuchungskommission des ORF Weißmann trotz der nun öffentlich gewordenen, belastenden Chatprotokolle von den Vorwürfen freisprechen konnte.

Die betroffene Frau empfand Weißmanns Verhalten als sexuelle Belästigung, was sie in einem Brief an den Stiftungsrat darlegte. Sie beschrieb wiederholte, unangebrachte Annäherungsversuche, Beschwerden über mangelnde Zuneigung und aggressive Druckausübung seitens Weißmann. Die Chats, die dem 'Falter' vorliegen und teilweise zitiert wurden, zeigen detailliert, wie Weißmann die Frau zwischen Ende 2019 und Mitte 2023 wiederholt zu intimen Handlungen drängte und sexuelle Fantasien äußerte. Juristisch betrachtet unterscheidet man zwischen sexueller Belästigung im strafrechtlichen und im arbeitsrechtlichen Sinne.

Während die ORF-Stiftungsratsspitze und die betroffene Frau Weißmann keine strafrechtliche Belästigung vorwarfen, fällt das Verhalten im Rahmen des Gleichbehandlungsgesetzes potenziell darunter, da es verbale und nonverbale Belästigungen ohne Körperkontakt umfasst. Entscheidend ist hierbei das subjektive Empfinden der betroffenen Person, die die Vorwürfe nicht beweisen, sondern glaubhaft machen muss.

Allerdings muss die Belästigung auch die Arbeitswelt des Opfers beeinträchtigen, beispielsweise durch die Schaffung eines demütigenden Arbeitsumfelds oder die Benachteiligung in der Karriere. Die Untersuchungskommission, bestehend aus den Rechtsanwälten Christopher Schrank und Alexander Stücklberger sowie einer ORF-Rechtsexpertin, befragte die Frau und Weißmann. Der vollständige Bericht liegt bei ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher, die ihn aus Datenschutzgründen zunächst nicht an den Stiftungsrat weiterleiten wollte.

Roland Weißmann fordert nun die vollständige Offenlegung des Berichts, da die veröffentlichten Chat-Auszüge seiner Meinung nach kein vollständiges Bild der Beziehung und der Dynamik vermitteln. Der Stiftungsrat hat mit großer Mehrheit beschlossen, den Bericht anzufordern, und Thurnher will dem nun nachkommen. Statt des vollständigen Berichts erhielten die Stiftungsräte eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse, erstellt von den Anwälten Schrank und Stücklberger. Die medienethische Herausforderung besteht darin, die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu wahren und gleichzeitig die öffentliche Debatte zu ermöglichen.

Das Zitat aus den Chats durch den 'Falter' ist rechtlich umstritten, da es den höchstpersönlichen Lebensbereich der Betroffenen betrifft. Die Affäre wirft grundlegende Fragen nach Machtmissbrauch, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und der Verantwortung von Medien und Institutionen auf





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