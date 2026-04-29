ORF-Affäre: Weißmann sieht sich als Opfer einer Intrige – Strafanzeige eingereicht

Ehemaliger ORF-Generaldirektor Roland Weißmann erhebt schwere Vorwürfe und klagt um Millionen. Eine ORF-Mitarbeiterin soll instrumentalisiert worden sein, um ihn zu diskreditieren. Die aktuelle Generaldirektorin Thurnher verteidigt ihre Entscheidung zur Kündigung.

Der ehemalige ORF -Generaldirektor Roland Weißmann sieht sich als Opfer einer gezielten Intrige , die darauf abzielte, seine Wiederwahl im August 2026 zu verhindern. Er wirft mächtigen Männern vor, diese Intrige initiiert zu haben und eine ORF -Mitarbeiterin instrumentalisiert zu haben.

Diese soll über Jahre hinweg sein Interesse vorgetäuscht, kompromittierende Chat-Nachrichten und Fotos gesammelt und seine Anrufe protokolliert haben, um kurz vor seiner Wiederwahl ein belastendes Komprimat zu erstellen. Weißmann argumentiert, dass ihm eine ihm von seinem Vorgänger zugesagte Zusatzpension verweigert wurde, was den eigentlichen Auslöser für die Intrige darstellt. Ohne diese Aktion wäre er seiner Meinung nach bis 2031 unbestritten ORF-General geblieben.

Daher fordert er nun 3,9 Millionen Euro, die er als Entschädigung für seinen Rufschaden und als Ausgleich für das Verhalten des Unternehmens betrachtet. Er hat eine Strafanzeige gegen die ORF-Mitarbeiterin und ihren Anwalt eingereicht und betont, er sei „durch die Hölle gegangen“. Weißmann behauptet, die Kommunikation mit der Mitarbeiterin sei einvernehmlich und privat gewesen, was jedoch von der aktuellen ORF-Generaldirektorin Monika Thurnher entschieden zurückgewiesen wird.

Thurnher bezeichnet das Verhalten Weißmanns als falsch und inakzeptabel für eine Führungskraft und begründet ihre Entscheidung zur Kündigung damit. Sie betont die Notwendigkeit, eine sexualisierte Sicht auf Frauen nicht hinzunehmen. Die Journalistin, die über den Fall berichtet, kritisiert die Leichtigkeit, mit der männliche Perspektiven sich durchsetzen können. Weißmann hat trotz mehrfacher Anfrage keine Stellungnahme gegenüber dem Falter abgegeben.

Parallel dazu wird die Widerstandsfähigkeit der Ukraine im Angesicht des russischen Angriffskriegs hervorgehoben, wobei die entscheidende Rolle der Zivilbevölkerung bei der Verteidigung betont wird. Frauen in Kyjiw haben beispielsweise ihre Wohnzimmer in Waffenfabriken umgewandelt, um den Widerstand zu unterstützen





falter_at / 🏆 10. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ORF Weißmann Thurnher Intrige Chat-Affäre Strafanzeige Medien Österreich

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

257 Drogentote: Steigende Zahl junger OpferWIEN. Drogenbericht zeigt stabilen Konsum, aber mehr Todesfälle. Jedes vierte Opfer war jünger als 25 Jahre

Read more »

Neue Ermittlungen in der Causa Weißmann: Gegen frühere Anklägerin und AnwaltIn der Causa Weißmann gibt es eine überraschende Wendung. Die Justiz ermittelt nun gegen die ehemalige Anklägerin und ihren Anwalt wegen des Verdachts der Falschaussage. Die Ermittlungen wurden am Dienstagabend bestätigt und könnten zu einer weiteren Eskalation der Affäre führen.

Read more »

Ermittlungen gegen ORF-Mitarbeiterin wegen ErpressungDie Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen eine ORF-Mitarbeiterin wegen des Verdachts der Erpressung und missbräuchlichen Verwendung von Tonaufnahmen im Zusammenhang mit dem Rücktritt des ehemaligen ORF-Generaldirektors Alexander Weißmann. Es geht um die Veröffentlichung von Kommunikationsmaterial zwischen Weißmann und der Mitarbeiterin, die zu Vorwürfen sexueller Belästigung führte, welche Weißmann bestreitet.

Read more »

Geldanlage für Kinder und ORF-Affäre: Aktuelle Themen im FokusDer Artikel behandelt zwei Hauptthemen: die Frage, wie man Kinder im Umgang mit Geld und unnötigen Ausgaben erziehen kann, sowie die Aufarbeitung der ORF-Affäre um Roland Weißmann und die Verurteilung von Florian Klenk wegen einer Meinungsäußerung.

Read more »

ORF-Affäre: Recherche zu Vorwürfen gegen Roland Weißmann wirft Fragen nach Machtmissbrauch aufEine Falter-Recherche mit veröffentlichten Chatverläufen hat Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den ehemaligen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann öffentlich gemacht. Die Berichterstattung beleuchtet die Dynamiken zwischen Weißmann und einer Mitarbeiterin, die Definition von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und die strukturellen Probleme, die solche Fälle begünstigen.

Read more »

Causa Weißmann: ORF-Mitarbeiter auf den BarrikadenMatthias Fuchs studierte Journalismus und Geschichte in Wien, seit 2021 ist er Redakteur bei krone.at. Hier recherchiert und schreibt er Storys mit den Schwerpunkten Politik und Weltgeschehen.

Read more »