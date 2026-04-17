Ungarns Premierminister Viktor Orbán bekennt sich nach der Wahlniederlage seiner Partei Fidesz zur vollen Verantwortung und kündigt eine umfassende Erneuerung der Partei an. Er plant, Fidesz in eine breitere Bewegung umzuwandeln und sieht die Zukunft im Wettstreit zwischen „Patrioten“ und „Globalisten“.

In einem Interview auf einem regierungsnahen Kanal hat Ungarn s Premierminister Viktor Orbán die volle Verantwortung für seine Wahlniederlage übernommen. Ein Rückzug steht für ihn nicht zur Debatte. Stattdessen plant der Fidesz -Vorsitzende, seine Partei in eine breitere Bewegung umzuwandeln. Der langjährige Regierungschef, der als allmächtig und unbesiegbar galt, zeigte sich nach der deutlichen Abstrafung durch die Wähler am vergangenen Sonntag zerbrechlich.

Vier Tage nach der verlorenen Parlamentswahl, bei der seine Partei Fidesz dem aufstrebenden politischen Akteur Péter Magyar und seiner Tisza-Partei unterlag, gab Orbán ein seltenes Interview. Die Niederlage war umso schmerzlicher, als die Tisza-Partei eine parlamentarische Zweidrittelmehrheit errang. In dem Gespräch, das mit Spannung erwartet wurde, zeigte sich Orbán sichtlich getroffen. Er sprach von Schmerz und Leere angesichts des Wahlergebnisses und gestand, dass er sich noch im Schock befinde. Zur Genesung setze er auf „Arbeitstherapie“ und die sofortige Reorganisation und Erneuerung seiner Partei Fidesz sowie des gesamten „nationalen Lagers“. Orbán betonte, dass eine grundlegende Erneuerung unumgänglich sei. Er erinnerte an seine erste Wahlniederlage im Jahr 2002 und kündigte an, ähnlich wie damals, eine schlagkräftige „Bewegung“ aufbauen zu wollen, die sich auf die mobilisierbare Wählerschaft von rund 2,3 Millionen stützt, falls die künftige Regierung die Errungenschaften seiner Amtszeit zunichtemachen sollte. Für das kommende Parlament kündigte er eine runderneuerte Fidesz-Fraktion an, um neuen Kräften gewachsen zu sein, die den Herausforderungen der Opposition gewachsen sind. Auf die Frage nach der Verantwortung für die Wahlniederlage zögerte Orbán nicht: „Ich, ich bin der Vorsitzende der Partei.“ Er räumte ein, dass der Wahlkampf nicht wie geplant verlaufen sei, obwohl seine Botschaften aus dem Herzen gekommen seien. Die Warnungen vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs, falls die Gegenseite gewinne und Ungarn hineingezogen werde, da Péter Magyar und die Tisza-Partei als Marionetten Brüssels und Erfüllungsgehilfen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj dargestellt wurden, scheinen die Wähler nicht überzeugt zu haben. Die Moderatorin fragte auch nach den Korruptionsvorwürfen gegen das von Orbán geschaffene System. Orbán räumte ein, dass diese zweifellos zur Niederlage beigetragen hätten, beteuerte jedoch gleichzeitig, niemals Korruption geduldet zu haben. Er habe vom geförderten „nationalen Großkapital“, insbesondere den Oligarchen, stets die Einhaltung von Regeln, Steuerzahlungen und die Schaffung von Arbeitsplätzen gefordert. Dennoch spielte der „Luxuslebenswandel“ einiger Oligarchen seiner Meinung nach eine Rolle bei der Niederlage. Orbán sieht die Zukunft im Wettstreit zweier Bewegungen: den „Patrioten“, zu denen er sich zählt, und den „Globalisten“. Diese würden entlang zentraler Fragen wie wirtschaftliche Souveränität, Migration, Krieg und Frieden sowie Familienunterstützung konkurrieren. Er ist überzeugt: „Die Zukunft gehört den Patrioten, auch wenn wir die Wahl verloren haben.“ Seine künftige Rolle sei nicht allein seine Entscheidung, sondern werde vom Fidesz-Kongress im Sommer bestimmt. In einem Fußballvergleich erklärte er, dass er jede Rolle annehmen werde, die seine Gemeinschaft ihm zuweist, sei es als Zeugwart oder als Kapitän. Experten zeigen sich jedoch skeptisch, ob Orbán und Fidesz sich von diesem Rückschlag erholen können. Nach der überraschenden Wahlniederlage seiner Partei Fidesz hat Ungarns langjähriger Premierminister Viktor Orbán eine ungewohnte öffentliche Aufarbeitung angekündigt. In einem seltenen Interview auf einem regierungsnahen YouTube-Kanal übernahm Orbán die volle Verantwortung für die verlorene Parlamentswahl. Er sprach von Schmerz und Leere angesichts des Ergebnisses, das seine Partei und er selbst als schmerzlich empfinden. Die Niederlage sei besonders bitter, da die aufstrebende Tisza-Partei unter Péter Magyar nicht nur gewonnen, sondern auch eine parlamentarische Zweidrittelmehrheit errungen habe, die seine eigene Dominanz stark einschränkt. Orbán, der bisher als unantastbar galt, wirkte im Interview sichtlich mitgenommen und sprach von einem Zustand des Schocks. Um diesen zu überwinden, setzt er auf eine intensive „Arbeitstherapie“. Diese besteht darin, seine Partei Fidesz und das gesamte „nationale Lager“ grundlegend zu reorganisieren und zu erneuern. Ohne diese umfassende Erneuerung, so Orbán, werde ein Wiederaufbau nicht gelingen. Er zog Parallelen zur Zeit nach seiner ersten Wahlniederlage im Jahr 2002 und kündigte an, erneut eine schlagkräftige „Bewegung“ zu schaffen, die auf die Unterstützung von rund 2,3 Millionen mobilisierbaren Wählern zählen könne, falls die künftige Regierung die Erfolge seiner bisherigen Amtszeit rückgängig machen wolle. Auch im Parlament sei eine komplett erneuerte Fidesz-Fraktion notwendig, um den neuen oppositionellen Herausforderungen gewachsen zu sein. Die Frage nach den Ursachen der Niederlage beantwortete Orbán direkt: Er sei als Parteivorsitzender verantwortlich. Als Gründe nannte er zunächst ein nicht funktionierendes Wahlkampfergebnis, obwohl seine Botschaften ehrlich gewesen seien. Die Taktik, die Wähler vor einer Verwicklung Ungarns in den Ukraine-Krieg zu warnen und die politische Konkurrenz als Werkzeuge externer Mächte darzustellen, schien nicht aufgegangen zu sein. Die Moderatorin sprach auch die Korruptionsvorwürfe an, die gegen das „System der nationalen Zusammenarbeit“ erhoben wurden. Orbán gab zu, dass diese eine Rolle gespielt hätten, beteuerte aber gleichzeitig, Korruption niemals toleriert zu haben. Er habe stets auf die Einhaltung von Regeln und auf faire Geschäftspraktiken im nationalen Großkapital gepocht. Jedoch räumte er ein, dass der Lebensstil einiger Oligarchen durchaus zur Niederlage beigetragen haben könnte. In Bezug auf die Zukunft erwartet Orbán einen grundsätzlichen Konflikt zwischen zwei großen Bewegungen: den „Patrioten“ und den „Globalisten“. Diese würden um zentrale Themen wie wirtschaftliche Souveränität, Migration, Krieg und Frieden sowie die Unterstützung von Familien kämpfen. Orbán ist optimistisch: „Die Zukunft gehört den Patrioten, auch wenn wir die Wahl verloren haben.“ Seine eigene Rolle in der zukünftigen politischen Landschaft soll der Fidesz-Kongress im Sommer entscheiden. Er verglich sich mit einem Fußballspieler, der bereit ist, jede Position einzunehmen, die seine Gemeinschaft ihm zuweist, sei es als einfacher Helfer oder als Anführer. Dennoch sind führende Experten skeptisch, ob Orbán und Fidesz die Möglichkeit haben, sich von diesem empfindlichen Rückschlag zu erholen. Viktor Orbán hat sich in einem seltenen öffentlichen Auftritt nach der verheerenden Wahlniederlage seiner Partei Fidesz der Verantwortung gestellt. In einem Interview auf dem regierungsnahen Kanal „Patrióta“ sprach der ungarische Premierminister von Schmerz und Leere angesichts des Ergebnisses, das seine langjährige Dominanz im Land gebrochen hat. Die Tisza-Partei von Péter Magyar hat nicht nur die Wahl gewonnen, sondern auch eine überzeugende Zweidrittelmehrheit im Parlament erzielt, was für Orbán und sein Fidesz-Lager eine herbe Schlappe darstellt. Orbán, der sonst als unerschütterlich galt, zeigte sich zerbrechlich und gestand, noch unter Schock zu stehen. Als „Arbeitstherapie“ zur Bewältigung der Niederlage kündigte er eine umfassende Reorganisation und Erneuerung seiner Partei Fidesz sowie des gesamten „nationalen Lagers“ an. Er bezeichnete die Notwendigkeit einer solchen Rundumerneuerung als zwingend und zog Parallelen zu seiner Strategie nach der Wahlniederlage im Jahr 2002, als er eine „Bewegung“ zur Mobilisierung der Basis aufbaute. Diesmal wolle er auf die gesellschaftliche Kraft von rund 2,3 Millionen Wählern setzen, um seine Erfolge zu verteidigen, falls die neue Regierung diese gefährden sollte. Auch personell sei eine Erneuerung der Fidesz-Fraktion im Parlament notwendig, um den neuen oppositionellen Anforderungen gerecht zu werden. Die Frage nach der Schuld für die Wahlniederlage beantwortete Orbán unumwunden: Als Parteivorsitzender trage er die volle Verantwortung. Er gab zu, dass der Wahlkampf nicht optimal verlaufen sei, obwohl die Botschaften aus dem Herzen gekommen seien. Die wiederholten Warnungen vor einer Kriegsbeteiligung Ungarns, falls die Opposition gewinne, schienen die Wähler nicht überzeugt zu haben. Auch die Korruptionsvorwürfe gegen sein „System der nationalen Zusammenarbeit“ räumte Orbán als mitursächlich für die Niederlage ein. Zugleich betonte er, Korruption nie geduldet zu haben und stets auf Regelkonformität im nationalen Großkapital gepocht zu haben, wenngleich der Lebensstil einiger Oligarchen eine Rolle gespielt habe. Für die Zukunft erwartet Orbán einen ideologischen Kampf zwischen „Patrioten“ und „Globalisten“ über zentrale Fragen wie wirtschaftliche Souveränität, Migration, Krieg und Frieden sowie Familienpolitik. Er zeigte sich zuversichtlich: „Die Zukunft gehört den Patrioten, auch wenn wir die Wahl verloren haben.“ Seine eigene Rolle in der Partei wird auf dem Fidesz-Kongress im Sommer festgelegt. In einem bildlichen Vergleich sagte er, er sei bereit, jede Rolle zu übernehmen, die seine Gemeinschaft für richtig halte, sei es die eines einfachen Zeugwarts oder die eines Kapitäns. Experten sind jedoch skeptisch, ob Orbán und Fidesz die Kraft haben, sich von dieser deutlichen Niederlage zu erholen und ihre politische Position in Ungarn wieder zu festigen





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