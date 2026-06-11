Oracle, Alphabet, SpaceX, OpenAI, Anthropic: Die KI-Rallye kostet viel Geld

Die KI-Rallye bringt nicht nur riesige Aufträge, sondern auch enorm viel Geld. Die Technologiefirmen benötigen viel Geld, um die Nachfrage nach Rechenleistung und Speicherplatz zu erfüllen. Oracle, Alphabet, SpaceX, OpenAI und Anthropic planen Kapitalerhöhungen und Börsengänge, um Investorengelder zu erhalten. Die KI-Firmen stehen jedoch unter Druck, um die gestiegenen Kosten für die benötigten Chips an die Kunden weiterzugeben.

Die starke Nachfrage nach Rechenleistung und Speicherplatz hat eine Kehrseite: Die Technologiefirmen brauchen enorm viel Geld, um sie erfüllen zu können. Doch ist genug Investorengeld für alle da?

Die Nachfrage der Unternehmen nach Dienstleistungen der Softwarefirma Oracle ist enorm. Das von Larry Ellison gegründete Unternehmen vermietet Rechenleistung, Speicherplatz und Netzwerk-Infrastruktur an Firmenkunden. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz des SAP-Konkurrenten um 21 Prozent auf 19,2 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich gar um 26 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar.

Beides lag deutlich über den Erwartungen der Analysten, und der Auftragsbestand ist auf einen Rekordwert von 638 Milliarden Dollar hochgeschnellt. Die KI-Rallye ist also voll im Gang und gewinnt sogar noch an Fahrt. Dennoch ließen die Anleger die Oracle-Aktie am Mittwochabend nach Bekanntgabe der Quartalszahlen um zehn Prozent abstürzen. Und das hat einen Grund.

Entscheidend für die Reaktion der Börse war nämlich die Ankündigung von Oracle, im kommenden Jahr 40 Milliarden Dollar an neuem Kapital aufnehmen zu wollen, um mehr Rechenzentren bauen zu können. Bisher war nur von 20 Milliarden Dollar die Rede gewesen. Die KI-Rallye bringt also nicht nur riesige Aufträge, sie kostet auch enorm viel Geld. Aus dem gleichen Grund hat auch Google-Mutter Alphabet eine Aktienplatzierung in Höhe von 80 Milliarden Dollar angekündigt, nominell die höchste in der gesamten bisherigen Börsengeschichte.

Der Google-Konzern holt sich damit mehr frisches Kapital als SpaceX bei seiner geplanten Kapitalerhöhung (75 Milliarden Dollar), ohne auch nur annähernd so viel Aufmerksamkeit zu erhalten. Dabei sitzt Alphabet auf Cash-Beständen von 127 Milliarden Dollar. Doch allein heuer will das Suchmaschinen- und Cloud-Unternehmen 180 bis 190 Milliarden Dollar für KI-Chips und Rechenzentren ausgeben. Da man bereits im Vorjahr Anleihen in Höhe von 85 Milliarden Dollar begeben hat, emittiert man nun junge Aktien, um die Bilanz zu schonen.

Amazon und Microsoft müssen ebenfalls Ausgaben in dreistelliger Milliardenhöhe tätigen, haben bis dato aber noch keine Kapitalerhöhungen angekündigt. Dem Aktienkurs von Alphabet hat die Aussicht auf die erste Kapitalerhöhung des Google-Konzerns seit Jahrzehnten gar nicht gutgetan. Wegen der Verwässerung (der künftige Gewinn verteilt sich auf mehr Aktien) und der ungewöhnlichen Maßnahme ist der Kurs um zwölf Prozent unter sein Rekordhoch von Mitte Mai gerutscht. Noch wesentlich heftiger erwischte es den Serverhersteller Super Micro Computer (SMCI).

Die Aktien des Konzerns stürzten am Mittwoch gar um 30 Prozent ab. Auslöser war auch hier die Ankündigung einer Kapitalerhöhung im Volumen von sieben Milliarden Dollar. SMCI braucht das Geld, um Vorauszahlungen an Zulieferer für KI-Komponenten zu tätigen. Die Begeisterung über die Großaufträge im Wert von 39 Milliarden Dollar, die SMCI in den vergangenen Wochen erhalten hat, ist schlagartig verflogen.

Anleger fürchten zudem, dass SMCI die gestiegenen Kosten für die benötigten Chips nicht eins zu eins an die Kunden weitergeben kann. Das Unternehmen steht in hartem Wettbewerb mit Dell und HPE und leidet zudem unter wiederholten Bilanzskandalen und zuletzt auch unter einem Schmuggelskandal: Hochrangige Mitarbeiter sollen Nvidia-Chips, deren Export die USA verboten hatten, in SMCI-Servern nach China geschmuggelt haben. Zu diesen Compliance-Problemen gesellen sich nun auch immense Investitionsausgaben.

Alle diese Unternehmen rittern nun mit SpaceX, OpenAI und Anthropic, die im Herbst an die Börse gehen wollen und jeweils 50 bis 75 Milliarden Dollar erlösen wollen, um Investorengelder. Die Raumfahrt- und KI-Firma von Elon Musk sowie die beiden KI-Konkurrenten haben zuvor bereits hunderte Milliarden Dollar bei privaten Investoren eingesammelt. Das ruft bei vielen Anlegern Sorgen hervor: Werden sich diese gigantischen Investitionen auch rechnen? Und was bedeutet der große Kapitalhunger der KI-Firmen für den gesamten Markt?

Immerhin binden die riesigen Kapitalerhöhungen und die Milliarden-Börsengänge große Mengen an Kapital von institutionellen und auch privaten Anlegern. Kleinere Unternehmen und andere Branchen könnten es dann schwerer haben, Investoren zu finden, was den gesamten Aktienmarkt unter Druck bringen könnte. Das passiert teilweise schon. Die Halbleiterrallye hat einen Dämpfer erlitten.

Die Aktienkurse der großen Chipkonzerne liegen seit Jahresbeginn zwar noch immer deutlich im Plus, seit einer Woche haben etwa Nvidia um zehn, Broadcom um 25, Micron um 17, AMD um 15, Arm um 25 und Marvell um 20 Prozent korrigiert. Der Kryptomarkt leidet seit Monaten unter der Liquiditätsknappheit. Der Bitcoin-Preis hat sich von 126.000 Dollar im Oktober 2025 auf nunmehr 62.000 Dollar halbiert: Bitcoin-ETFs (Fonds) verzeichneten zuletzt Rekordabflüsse, weil die Investoren zu KI-Aktien umschichte





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