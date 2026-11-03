Opernsänger-Angriff 2013: DNA-Abgleich entscheidet über Schuldfrage

Vorgericht im Fall des opernsänger-Attentats vom Mai 2013: Geschworene prüfen DNA-Spuren auf der Lederjacke gegen wahnhaftes Geständnis des 41-jährigen Angeklagten.

Der Prozess um den brutalen Angriff auf einen Opernsänger in Wien im Mai 2013 hat eine entscheidende Wende genommen. Die Staatsanwaltschaft geht weiterhin von versuchtem Mord aus, während die Verteidigung um Daniel Strauss die Schuldfähigkeit des Angeklagten infrage stellt. Ein gerichtlicher DNA-Abgleich soll nun klären, ob der 41-jährige Mann der Täter ist, der seine Selbstanklage auf einem Hintergrund paranoider Wahnvorstellungen tätigte.

Geschworene prüfen DNA-Beweise statt Geständnis

Die Geschworenen in der Verhandlung müssen nun über ein neues Beweismittel entscheiden, das über die bloße Aussagekraft des Geständnisses hinausgeht. Der Verteidiger hatte einen Antrag auf genetischen Abgleich gestellt, da das schriftliche Bekenntnis des 41-Jährigen als Produkt einer psychotischen Episode gewertet wird. Dieser Abgleich zwischen den auf der Lederjacke des Opfers sichergestellten DNA-Spuren und dem genetischen Material des Angeklagten gilt als objektiver Schlüssel zur Wahrheitsfindung.

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Die Verhandlung wurde auf den 12. Jänner vertagt, um Zeit für die Auswertung der forensischen Proben zu gewähren. Bis zu diesem Termin verbleibt der 41-Jährige in vorläufiger Unterbringung in der Justizanstalt Josefstadt. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor beantragt, den Mann gemäß § 21 Absatz 1 StGB in einem forensisch-therapeutischen Zentrum unterzubringen, da er zum Zeitpunkt der Tat aufgrund einer paranoiden Schizophrenie als zurechnungsunfähig eingestuft wurde.

Medizinische Gutachten und Schwere der Verletzung

Das medizinische Gutachten des Gerichtsmediziners Christian Reiter beschreibt die Angriffsszene als potenziell lebensgefährlich. Der Opernsänger erlitt eine schwere Stichverletzung im Bereich des linken Rippenbogens. Die Messerklinge, die mindestens vier bis fünf Zentimeter lang gewesen sein dürfte, durchdrang die Bauchdecke und beschädigte die Milz. Dies führte zu einer massiven Einblutung in die Bauchhöhle, die ohne sofortige medizinische Versorgung tödlich hätte enden können.

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Die Verletzung hinterließ eine lebensbegleitende, gut sichtbare Narbe im Bauchbereich des Künstlers. Dieser verbrachte zehn Tage im Spital zur Behandlung der akuten Blutungen und der Wundversorgung. Die medizinischen Unterlagen stützen die Ansicht der Staatsanwaltschaft, dass der Täter den Mann vorsätzlich töten wollte. Das gerichtliche Gutachten hebt die Lebensgefahr hervor, die von der tiefen Schnittverletzung ausging.

Wahnhaftes Geständnis und psychotischer Zustand

Die Spur zum 41-jährigen Mann wurde erst gefunden, weil dieser am 31. Dezember 2025 eine Selbstanzeige bei der Polizei erstattete. In einem zehnseitigen Papier übernahm er die Schuld für mehrere Kapitalverbrechen, darunter den Stichangriff im Frühjahr 2013 in Wien-Neubau. Der Angeklagte behauptete jedoch, sich zum Zeitpunkt der Tat in einem wahnhaften Zustand befunden zu haben. Er gab an, seit seinem 30. Lebensjahr unter einer Schizophrenie zu leiden und Wahrnehmungsstörungen zu erleben.

In seinem Geständnis beschrieb der Mann, er sei von an den Wänden klebenden Kristallinen überwacht und beim Duschen gefilmt worden. Diese Materialien sollen angeblich in die ganze Welt gestreamt werden. Auf Anraten seines Verteidigers Daniel Strauss will er zu dem Vorwurf des Angriffs keine Stellung mehr nehmen. Strauss argumentiert, dass das Geständnis nur ein Beweismittel, aber kein Tatsachenbeweis sei. Es mangle an objektiver Evidenz, da die DNA-Spuren von der Lederjacke des Opfers lange Zeit nicht ausgewertet wurden.

Augenzeugenbericht des angegriffenen Künstlers

Der 40-jährige Opernsänger, der mittlerweile in Deutschland lebt, gab als Zeuge im Prozess seinen Bericht ab. Er befand sich im Mai 2013 in Wien für ein Vorsingen und kehrte nachts nach einem Abendessen mit seiner Agentin nach Hause. Auf dem Heimweg sprach ihn ein unbekannter Mann auf Englisch an, der ein Messer in der Hand hielt und ihm in den Bauch stach. Der Künstler verlor sofort seine Kraft und brach zusammen.

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Passanten kümmerten sich um das Opfer und riefen die Rettung. Der Angreifer soll südländisch ausgesehen haben mit dunklen Haaren und dunklen Augen. Der Sänger erinnerte sich an die verrückten Augen des Täters, der ihn etwa in seinem Alter erschien und etwas kleiner als er war. Der gesamte Vorgang dauerte nur eine halbe Minute. Der Abgleich der DNA-Spuren mit dem genetischen Material des 41-jährigen Angeklagten wird nun die zentrale Frage beantworten, ob dieser Mann tatsächlich hinter der Tat steckt.