Der Opernmantel löst die Daunenjacke als Trend ab, und Stars wie Kate Moss und Jennifer Lawrence tragen opulente Modelle. Suchanfragen steigen deutlich.

Der Opernmantel gilt laut Modemagazinen wie Vogue, Elle und Harper's Bazaar pünktlich zu Beginn der Adventszeit als das Must-have der Saison. Die Moderedaktionen sehen das Kleidungsstück damit als Ersatz für die Daunenjacke im Winter. Zu den Trägerinnen zählen Supermodel Kate Moss, Modeikone Hailey Bieber und Schauspielerin Jennifer Lawrence.

Das Motto der Promis lautet laut den Berichten: Je opulenter, desto besser. Der Trend löst damit den Quiet-Luxury-Stil ab, der die Modewelt über mehrere Saisonen in neutralen Farben geprägt hatte.

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Wie der Opernmantel den Quiet-Luxury-Trend ablöst

Der Opernmantel verdrängt laut Vogue die zurückhaltende Mode der vergangenen Saisonen. Das Modemagazin spricht von einem Abgesang auf den Quiet-Luxury-Trend, der lange auf neutrale Farben setzte.

Harper's Bazaar beschreibt den Mantel als Blickfang, der die Garderobe bestimmt. Vergessen Sie das Kleid und die Schuhe, heißt es dort sinngemäß, denn in der festlichen Jahreszeit stehe der Mantel im Mittelpunkt.

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Das Magazin berichtet außerdem von einem Rebranding des Kleidungsstücks. Der Opernmantel wird demnach nicht nur über Abendkleidern getragen, sondern auch genutzt, um legerere Outfits aufzuwerten.

Conner Ives als Designer der Seidenmäntel

Der US-Designer Conner Ives fertigt Modelle mit Stickereien und Pelzbesatz, die bereits fast Kultstatus erreicht haben. Die Mäntel entstehen laut den Berichten aus Seidenteppichen der Qing-Dynastie des 18. Jahrhunderts.

Ives gilt in der Modeszene als aufstrebender Stern. Bei den britischen Fashion Awards, die am Montag in London verliehen werden, ist er für den Vanguard Award nominiert. Dieser Preis geht an Designerinnen und Designer, die an der Spitze einer neuen Welle in der britischen Mode stehen und die Zukunft der Branche prägen.

Ives studierte an der Londoner Designhochschule Central Saint Martins. Anfang des Jahres wurde Kate Moss in Paris in einem Seidenmantel mit Pelzapplikation und Kirschblütenstickerei seines Hauses gesichtet. Später folgten Kendall Jenner, Hailey Bieber und Zoe Kravitz.

Suchanfragen und Stimmen zur Herkunft

Die Suchanfragen nach dem Opernmantel haben laut der britischen Times stark zugenommen. Die Zeitung berief sich auf Daten der Onlineplattform Pinterest und von Google Trends, die Begriffe wie opera clothes, opera aesthetic und opera coat umfassten.

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Auf der Wiederverkaufsplattform The RealReal stiegen die Suchen allein nach Conner Ives um 967 Prozent, wie Vogue berichtete. Suchanfragen nach pelzbesetzten Jacken und Mänteln legten im Vergleich zum Vorjahr um 33 Prozent zu.

Noelle Sciacca, Modechefin bei The RealReal, sagte gegenüber Vogue, der Mantel spreche das wachsende Interesse an ausdrucksstarker und einzigartiger Kleidung an, wie sie die Vintage-Mode seit jeher auszeichne. Trendforscherin J'Nae Phillips, Gründerin des Newsletters Fashion Tingz, nannte eine wiederentdeckte Vorliebe für Kleidung mit Charakter, handwerklicher Perfektion und Geschichte als Teil des Reizes.

Kim Shui, chinesisch-amerikanische Modeschöpferin, kritisierte gegenüber Elle, dass Videos über Wintermäntel die chinesischen Ursprünge der Brokat- und Seidenmäntel mit keinem Wort erwähnen. Vogue-Redakteurin Emma Chan betonte im Guardian, zwischen kultureller Wertschätzung und Aneignung verlaufe ein schmaler Grat.

Ausblick auf die kommende Modesaison

Der Trend dürfte laut den Berichten über den Winter hinaus anhalten. Conner Ives zeigte im September für seine Frühling/Sommer-2027-Kollektion Lila Moss, die Tochter von Kate Moss, in einem hüftlangen Seidenmantel mit Caprihose und Sandaletten auf dem Laufsteg.

Auch die Herbst/Winter-Kollektionen von Erdem, Valentino und Dries van Noten zeigten Varianten des opulenten Kleidungsstücks. Jennifer Lawrence trug Mitte November bei der Premiere des neuesten Hunger-Games-Films einen bodenlangen Mantel von Dior.