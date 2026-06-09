OpenAI beantragt milliardenschweren Börsengang trotz hoher Verluste

OpenAI hat einen Antrag auf eine Aktienplatzierung gestellt und strebt Einnahmen von 75 Milliarden Dollar an, was den bisher größten Börsengang bedeuten würde. Trotz eines Umsatzes von unter 19 Milliarden Dollar und Verlusten im vergangenen Jahr ist die geplante Bewertung außergewöhnlich hoch. Ähnlich wie beim Konkurrenten Anthropic bleiben Details zunächst unter Verschluss. Die geplanten Investitionen in KI-Rechenzentren belaufen sich auf hunderte Milliarden Dollar, was die Skepsis der Anleger hinsichtlich der Rentabilität dieser Ausgaben unterstreicht.

OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, hat einen Antrag auf eine Aktienplatzierung gestellt. Ähnlich wie beim Wettbewerber Anthropic bleiben die Details des vertraulichen Antrags vorerst unter Verschluss.

Das Unternehmen betonte zudem, dass es bis zum tatsächlichen Börsengang noch dauern könnte. Mit angestrebten Einnahmen von rund 75 Milliarden Dollar wäre dies der bisher größte Börsengang überhaupt. Bei einem Umsatz von weniger als 19 Milliarden Dollar und roten Zahlen im vergangenen Jahr erscheint die angestrebte Bewertung außergewöhnlich hoch. SpaceX erklärt diese jedoch mit dem Versprechen zukünftiger Erfolge.

Anthropic schloss zuletzt eine Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 900 Milliarden Dollar ab, während OpenAI bei der vorherigen Finanzierungsrunde etwas niedriger lag. Die ChatGPT-Firma hat ehrgeizige Pläne für Investitionen in Rechenzentren im Volumen von Hunderten Milliarden Dollar. Dabei könnten Einnahmen aus einem Börsengang helfen.

Allerdings gibt es, wie auch bei anderen Unternehmen der Branche, erhebliche Zweifel, ob die gewaltigen Ausgaben für KI-Infrastruktur am Ende zurückverdient werden können. Deshalb werden die KI-Börsengänge auch zu einem Test für die Bereitschaft der Anleger, in die Branche zu investieren





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