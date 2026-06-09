OpenAI beantragt Börsengang - Details vorerst geheim

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat wie erwartet einen Antrag auf Aktienplatzierung gestellt. Ähnlich wie bei Anthropic bleiben Einzelheiten zunächst unter Verschluss, während SpaceX mit einem riesigen Börsengang starten will. Die geplanten KI-Investitionen und die hohen Bewertungen sorgen für Skepsis.

Nach den erwarteten Börsengängen von SpaceX und Anthropic hat nun auch der ChatGPT-Erfinder OpenAI einen Antrag auf eine Aktienplatzierung gestellt. Wie bei Anthropic bleiben die Details des vertraulichen Antrags zunächst unter Verschluss.

Das Unternehmen betonte jedoch, dass es noch einige Zeit dauern könne, bis es tatsächlich an die Börse geht, da es für bestimmte geschäftliche Angelegenheiten vorteilhaft sei, nicht notiert zu sein. SpaceX hingegen plant bereits für diesen Freitag den Börsengang und strebt eine Bewertung von nahezu 1,8 Billionen Dollar an. Mit erwarteten Einnahmen von rund 75 Milliarden Dollar würde es sich um den bisher größten Börsengang handeln.

Diese Bewertung erscheint außergewöhnlich hoch im Vergleich zum Umsatz von weniger als 19 Milliarden Dollar und den Verlusten des letzten Jahres, wird aber von SpaceX mit dem Versprechen zukünftiger Erfolge gerechtfertigt. Anthropic hatte zuletzt eine Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 900 Milliarden Dollar abgeschlossen, während OpenAI bei der letzten Finanzspritze etwas niedriger lag. Die ChatGPT-Firma plant ambitionierte Investitionen in Rechenzentren im Volumen von Hunderten Milliarden Dollar, bei denen Einnahmen aus einem Börsengang helfen könnten.

Gleichzeitig bestehen in der Branche erhebliche Zweifel, ob die gewaltigen Ausgaben für KI-Infrastruktur jemals zurückverdient werden können. Aus diesem Grund werden die bevorstehenden KI-Börsengänge auch als Test für die Bereitschaft der Anleger gesehen, in diesen Bereich zu investieren





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Openai Börsengang Chatgpt Spacex Anthropic KI Künstliche Intelligenz Tech-Unternehmen Aktienplatzierung Bewertung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OpenAI plant massiven Umbau von ChatGPT zur 'Super-App'SAN FRANCISCO. Der US-Softwarekonzern OpenAI plant einem Zeitungsbericht zufolge den bisher größten Umbau seines KI-Chatbots ChatGPT.

Read more »

OpenAI plant massive Umgestaltung von ChatGPT zu einer Super-AppOpenAI plant den bisher größten Umbau seines KI-Chatbots ChatGPT, um es zu einer Super-App mit Programmierwerkzeugen und KI-Agenten auszubauen. Ziel ist die Steigerung des Umsatzes vor einem möglichen Börsengang und die Fokussierung auf lukrative Firmenkunden. Die Neuerungen umfassen die Aufwertung von Codex, eine neu gestaltete Benutzeroberfläche und die Integration von Partnerdiensten. ChatGPT hat über 900 Millionen wöchentlich aktive Nutzer und über 50 Millionen zahlende Privatkunden. Zwei Millionen Geschäftskunden machen bereits etwa 40 Prozent des Umsatzes aus.

Read more »

Training nach der inneren Uhr: Warum der Chronotyp die Gesundheit stärker beeinflusst als die TageszeitNeue Studien belegen, dass das Training im Einklang mit dem individuellen Chronotyp zu größeren Verbesserungen bei Blutdruck, Stoffwechsel und Schlaf führt, während die Tageszeit sekundär ist.

Read more »

Kampfpause zwischen Iran und Israel • Schrems klagt Crif • OpenAI...Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 9. Juni 2026. Hier sind die wichtigsten Nachrichten zum Start in den Tag.

Read more »