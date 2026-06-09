Opel Manta liegt über 50 Jahre lang am Grund der Donau

Ein Opel Manta wurde nach über 50 Jahren am Grund der Donau gefunden. Die Ermittlungen haben nun einen Zeugen aufgetan, der den Wagen als gestohlen identifizieren konnte. Die Herkunft des Autos ist jedoch immer noch nicht vollständig geklärt.

Ein Opel Manta soll mehr als 50 Jahre lang am Grund der Donau gelegen haben. Ein Angler in Deutschland machte den kuriosen Fund. Nachdem die Ermittlungen zu dem Fahrzeug öffentlich geworden waren, meldete sich eine Zeugin bei den Behörden.

Nach ihren Angaben war der Wagen bereits im Jahr 1972 ihrem damaligen Ehemann gestohlen worden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Montag mit. Der frühere Besitzer sei später in die USA zurückgekehrt. Damit konnte zwar die Herkunft des Autos geklärt werden, viele Fragen bleiben jedoch offen. Vor allem ist weiterhin unklar, wie der Opel Manta in die Donau gelangte bei Neu-Ulm.

Mithilfe eines Echolots stieß er auf das Fahrzeug, das in rund fünf Metern Tiefe auf dem Grund der Donau lag. Taucher der Wasserwacht lokalisierten das Auto schließlich und ermöglichten die Bergung. Mit einem Kran wurde der Wagen aus dem Fluss gehoben. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Opel Manta aus dem Jahr 1970 stammen.

Damit lag das Fahrzeug vermutlich mehr als ein halbes Jahrhundert lang in der Donau





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