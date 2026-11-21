Das Wifo prognostiziert 25,6 Milliarden Euro Einsparungen. Experten diskutieren am 27. November in Linz über Anlagestrategien und Teuerung von 3,6 Prozent.

Österreichische Haushalte werden im laufenden Jahr laut Prognosen des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo voraussichtlich 25,6 Milliarden Euro auf die Seite legen. Die durchschnittliche Sparquote dürfte dabei bei 8,4 Prozent liegen, was einen signifikanten Anteil des verfügbaren Einkommens widerspiegelt. Gleichzeitig bleibt die Inflation ein bestimmender Faktor für die finanzielle Planung, da die Teuerung im Oktober bei 3,6 Prozent lag. Diese Kombination aus hoher Sparbereitschaft und anhaltender Preissteigerung stellt Bürger vor komplexe Herausforderungen bei der Vermögenssicherung.

Experten diskutieren Wirtschaftslage am 27. November

Um diesen Themenkomplex zu beleuchten, richtet die Oberösterreichische Nachrichten (OÖN) ihren traditionellen Geldtag am 27. November in den Linzer Promenaden Galerien aus. Das diesjährige Motto der Veranstaltung lautet "Wundersame Geldvermehrung" und zielt darauf ab, praktische Strategien zur Vermögensbildung aufzuzeigen. Der Eintritt zur Informationsveranstaltung steht allen Besuchern frei zur Verfügung, wobei keine vorherige Anmeldung erforderlich ist. Damit bietet die Organisation eine niedrigschwellige Möglichkeit für die breite Bevölkerung, sich über aktuelle wirtschaftliche Zusammenhänge zu informieren.

Also read Autokauf: Finanzierung über Händler oder Bank - Vor- und Nachteile im Vergleich

Finanzminister und Bankenexperten im Fokus

Ein zentraler Diskussionspunkt dreht sich um die Beziehung zwischen privatem Vermögen und den öffentlichen Schulden des Staates. Zu dieser Debatte begrüßen die Organisatoren Finanzminister Markus Marterbauer von der SPÖ. Er wird gemeinsam mit Teodoro Cocca, Professor für Asset Management an der Johannes Kepler Universität Linz (JKU), diskutieren. Auch Michaela Keplinger-Mitterlehner als Stellvertreterin der Generaldirektorin der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich nimmt an dieser Runde teil. Klaus Kumpfmüller, Vorstandsvorsitzender der Hypo Oberösterreich, vervollständigt das Panel der hochrangigen Experten.

Interessenvertreter analysieren Anlagestrategien

Neben der makroökonomischen Perspektive stehen konkrete Tipps zur Geldanlage im Mittelpunkt des Programms. In der Zeitspanne von 15.40 bis 16.30 Uhr widmen sich Experten den 20 besten Strategien für die Geldanlage. An dieser spezifischen Session nehmen Vertreter aus verschiedenen Bereichen der Finanzwelt teil, darunter Rudolf Eder, Leiter der Region Oberösterreich des Bankhauses Spängler. Werner Lehner, Geschäftsführer von WSS Vermögensmanagement in Linz, sowie Ulrike Weiß, Leiterin der Abteilung Konsumentenschutz bei der Arbeiterkammer Oberösterreich, liefern ebenfalls ihre Expertise ein.

Advertisement

Unternehmensführer berichten über Markterfahrung

Die Veranstaltung bietet zudem Einblicke in die Praxis durch Interviews und Diskussionen mit führenden Unternehmensmanagern. Stefanie Christina Huber, Generaldirektorin der Sparkasse Oberösterreich, spricht über ihre Erfahrungen im Bankensektor. Auch Philip Pauer, Vorstandschef des Biotechnologieunternehmens Reploid, Robert Machtlinger, Vorstandsvorsitzender des Luftfahrtzulieferers FACC, und Alexander Moser-Parapatits, Vorstand für Strategie und Innovation beim Aluminiumkonzern Amag, geben ihre Perspektiven wieder. Manfred Pammer von Athos Immobilien und Jürgen Eßl, Direktor der Schoellerbank in Linz, runden das breite Spektrum der Teilnehmer ab.

Konsumentenschutz und Anlegerinteressen vertreten

Ein weiterer wichtiger Akteur in der Diskussion um sichere Geldanlage ist Florian Beckermann, Leiter des Interessenverbands für Anleger. Seine Teilnahme unterstreicht die Bedeutung des Schutzes privater Investoren in einer Zeit hoher Inflation. Die Kombination aus akademischer Forschung, bankbetrieblicher Praxis und konsumentenschutzorientierter Beratung schafft ein umfassendes Bild der aktuellen Lage. Die Organisatoren hoffen darauf, mit dieser vielschichtigen Besetzung den Besuchern einen direkten Zugang zu relevantem Wissen zu ermöglichen.

Freier Zugang zur wirtschaftlichen Bildung

Die Entscheidung, auf eine Anmeldung zu verzichten und den Eintritt frei zu gestalten, dient dem Ziel der maximalen Reichweite. Dies ermöglicht es auch solchen Bürgern, an den Diskussionen teilzunehmen, die sich aus dem eigenen Budget keine kostenpflichtigen Beratungsleistungen leisten können. Die Veranstaltung in Linz dient somit als wichtiger Treffpunkt für den wirtschaftlichen Austausch in der Region Oberösterreich. Durch die klare Strukturierung in verschiedene Themenblöcke wird gewährleistet, dass sowohl allgemeine wirtschaftliche Trends als auch individuelle Anlageentscheidungen angemessen behandelt werden.