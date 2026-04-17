OnlyFans vor potentiellem Investoreneinstieg: Ein neuer Kurs nach dem Tod des Eigentümers?

Die Erotik-Plattform OnlyFans verhandelt über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an Architect Capital. Der Deal, der die Plattform mit über drei Milliarden Dollar bewerten könnte, findet nach dem Tod des bisherigen Eigentümers statt und wirft Fragen nach einer strategischen Neuausrichtung auf, weg vom reinen Erwachsenen-Content.

Die Online-Plattform OnlyFans steht möglicherweise vor einem bedeutenden Wandel. Nach dem tragischen Tod ihres bisherigen Eigentümers Leonid Radvinsky befindet sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an den Investor Architect Capital. Diese potenzielle Transaktion könnte OnlyFans mit einem Wert von über drei Milliarden Dollar bewerten und markiert einen kritischen Punkt für die strategische Ausrichtung der britischen Plattform.

Die Anteile des verstorbenen Eigentümers liegen nun in der Hand seiner Familienstiftung, was den Verkaufsprozess und die künftige Ausrichtung des Unternehmens maßgeblich beeinflusst. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass der in San Francisco ansässige Investor Architect Capital eine Beteiligung von weniger als 20 Prozent an OnlyFans anstrebt. Das Unternehmen, das hinter OnlyFans steht, ist die britische Fenix International Ltd. Sowohl OnlyFans als auch Architect Capital haben sich bislang nicht öffentlich zu den laufenden Verhandlungen geäußert. Die derzeit diskutierte Bewertung von über drei Milliarden Dollar liegt unter früheren Erwartungen, die auf einen Verkauf von 60 Prozent des Unternehmens zu einer Bewertung von rund 5,5 Milliarden Dollar abzielten. Die Reduzierung der angestrebten Verkaufsquote auf eine Minderheitsbeteiligung erklärt die niedrigere aktuelle Bewertung des Unternehmens. Dieser Schritt könnte auch als Signal für eine veränderte Strategie verstanden werden, die über das bisherige Kerngeschäft hinausgeht. Teil der Gespräche zwischen OnlyFans und Architect Capital ist laut Bloomberg auch die Entwicklung neuer Finanzdienstleistungen und Produkte speziell für die Creator auf der Plattform. Dies deutet darauf hin, dass OnlyFans bestrebt ist, sein Geschäftsmodell zu diversifizieren und zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen, die über die reine Content-Verbreitung hinausgehen. Die 2016 von Guy und Tim Stokely gegründete Plattform erlangte vor allem Bekanntheit durch Inhalte, die auf vielen anderen sozialen Netzwerken untersagt sind, insbesondere im Bereich des Erwachsenen-Contents. Leonid Radvinsky übernahm 2018 die Mehrheit an OnlyFans und transformierte die Plattform zu einem Massenphänomen, das es Creatorn ermöglicht, direkt für ihre Inhalte bezahlt zu werden. Während der Pandemie erlebte das Modell einen weiteren Aufschwung, da Künstler und Sexarbeiter dort neue Einkommensmöglichkeiten fanden. Bereits seit mindestens einem Jahr wird ein Teilverkauf des Unternehmens geprüft, der Prozess verlief jedoch schleppend. Die enge Verbindung von OnlyFans mit der Sexarbeit hat den Kreis potenzieller Investoren erheblich eingeschränkt. Viele traditionelle Investmentfonds und institutionelle Anleger scheuen sich vor Reputationsrisiken und potenziellen regulatorischen Komplikationen, die mit diesem Geschäftsfeld verbunden sind. Dennoch erwirtschaftet die Plattform hohe Umsätze und war für ihren Eigentümer äußerst lukrativ. Berichten zufolge ließ sich Radvinsky seit 2021 rund 1,8 Milliarden Dollar an Dividenden auszahlen, zusätzlich zu einer Ausschüttung von 700 Millionen Dollar im August. Sein persönliches Vermögen wurde im Mai des Vorjahres auf 3,8 Milliarden Dollar geschätzt. OnlyFans behält von den meisten Abonnements und Content-Verkäufen 20 Prozent der Einnahmen ein. Im Jahr 2024 verzeichnete das Unternehmen mehr als 4,6 Millionen Creator-Accounts und rund 377 Millionen Fans bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar. In den letzten Jahren hat OnlyFans versucht, auch bekanntere Persönlichkeiten außerhalb der Erwachsenenunterhaltungsbranche, wie beispielsweise prominente Köche oder Sportler, für die Plattform zu gewinnen. Trotz dieser Bemühungen bleibt die öffentliche Wahrnehmung der Plattform stark mit Adult Content verbunden. Dies stellt ein strategisches Spannungsfeld für den Einstieg neuer Investoren dar. OnlyFans ist zwar ein hochprofitables Digitalunternehmen mit großer Reichweite, bleibt aber aufgrund seines Kerngeschäfts für viele Kapitalgeber ein Sonderfall. Ein möglicher Deal mit Architect Capital wäre somit auch ein wichtiger Indikator dafür, ob es OnlyFans gelingt, trotz seines spezifischen Profils neue Finanzierungspartner zu gewinnen und möglicherweise eine Diversifizierung seines Angebots voranzutreiben





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