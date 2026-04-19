Online-Medien verdrängen Fernsehen und Print als Nachrichtenquellen in den USA

Eine neue Umfrage zeigt, dass US-Amerikaner ihre Nachrichten zunehmend online beziehen, wobei politische Persönlichkeiten und digitale Plattformen traditionelle Medien hinter sich lassen. Die Informationslandschaft wird fragmentierter und ideologisch gefiltert.

Die goldene Ära, in der amerikanische Haushalte abends gemeinsam vor dem Fernsehbildschirm saßen, um sich über die neuesten Nachrichten zu informieren, scheint unwiederbringlich der Vergangenheit anzugehören. An ihre Stelle sind unzählige Online-Plattformen und charismatische digitale Persönlichkeiten getreten, die für viele Bürger zur primären Informationsquelle geworden sind und die etablierten Medien hinter sich gelassen haben.

Diese Entwicklung wird durch eine umfassende landesweite Umfrage des renommierten Meinungsforschungsinstituts Ipsos untermauert, die im Auftrag des Jordan Center for Journalism Innovation der University of Mississippi durchgeführt wurde. Die Ergebnisse, über die heise.de berichtete, zeichnen ein klares Bild: Ungefähr 70 Prozent der Befragten geben an, dass sie sich in einer typischen Woche über das Internet informieren. Das klassische Fernsehen erreicht lediglich noch 55 Prozent der Bevölkerung, während Zeitungen, einst das Rückgrat der Nachrichtenvermittlung, mit nur 25 Prozent abgeschlagen auf dem dritten Platz landen. Diese Verschiebung spiegelt eine fundamentale Veränderung im Konsum von Informationen wider und wirft Fragen nach der Zukunft des Journalismus auf, wie wir ihn kennen. Besonders augenfällig ist die Rolle, die konservative politische Akteure, allen voran Präsident Donald Trump, in diesem neuen Informationsökosystem spielen. Für einen signifikanten Teil der Wähler sind sie zu ihrer Hauptanlaufstelle für Nachrichten geworden. Diese politischen Persönlichkeiten nutzen die direkte Kommunikationsmöglichkeit mit ihrer Anhängerschaft, um traditionelle Medienfilter und die redaktionelle Aufbereitung von Nachrichten zu umgehen. Sie diktieren die Erzählung und erreichen ihre Wähler ungefiltert. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums scheinen die Wähler der Demokraten ihre Orientierung im Weltgeschehen vermehrt bei bekannten Late-Night-Moderatoren und Komikern zu suchen. Persönlichkeiten wie Jimmy Kimmel, Stephen Colbert und Jon Stewart werden nicht nur als Unterhalter, sondern auch als wichtige Einordner komplexer globaler Ereignisse wahrgenommen. Im Bereich der rein digitalen Plattformen kristallisieren sich Facebook und YouTube als unangefochtene Giganten heraus, die eine immense Reichweite und Einfluss haben. Dicht dahinter folgen weitere populäre soziale Netzwerke und Videoplattformen wie Instagram, X (ehemals Twitter), TikTok und Reddit. Auf diesen Kanälen übertönen zunehmend profilierte Meinungsführer, Influencer und Comedians die Stimmen und Analysen klassischer Journalisten, was zu einer Demokratisierung, aber auch zu einer Fragmentierung des öffentlichen Diskurses führt. Die Studie enthüllt zudem eine bemerkenswerte und besorgniserregende Kluft zwischen den politischen Lagern, die sich auch im Nachrichtenverhalten widerspiegelt. Während immerhin ein Drittel der Demokraten noch auf die Zuverlässigkeit von Zeitungen vertraut, ist dieser Anteil bei den Republikanern mit nur 18,5 Prozent deutlich geringer. Diese zunehmende Zersplitterung der Informationsquellen und die daraus resultierende selektive Wahrnehmung von Nachrichten führen laut den Studienmachern zu einer gefährlichen Entwicklung: US-Bürger filtern Informationen zunehmend nach ihrem bereits bestehenden Weltbild, anstatt sich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen. Dies begünstigt die Bildung von Echokammern und Filterblasen, in denen bestehende Überzeugungen bestärkt und abweichende Meinungen ausgeblendet werden. Die langfristigen Konsequenzen für die politische Polarisierung und das gesellschaftliche Miteinander sind gravierend und bedürfen dringender Beachtung durch Medien, Politik und die Gesellschaft selbst. Die Suche nach objektiver Berichterstattung und einem gemeinsamen Verständnis der Realität wird dadurch erschwert, und die Fähigkeit, informierte Entscheidungen auf Basis ausgewogener Informationen zu treffen, leidet erheblich unter diesem Trend der ideologisch gefilterten Nachrichtenaufnahme





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