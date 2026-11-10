Online-Betrug in Tirol: Bankdaten gestohlen

Eine 40-jährige Österreicherin wurde in Tirol Opfer eines sophisticateden Internetbetrugs. Nach dem Kaufversuch von Kinderkleidung wurden ihre Bankdaten abgegriffen. Dies zeigt die aktuelle Gefahr durch gefälschte Login-Seiten.

Eine 40-jährige Frau aus Tirol wurde am Montagabend zum Opfer eines gezielten Internetbetrug s. Die Landespolizeidirektion Tirol berichtete am Dienstag von dem Vorfall, der zeigt, wie einfach Betrüger heute noch auf unbefangene Nutzerinnen und Nutzer hereinfallen können. Der Betrug begann mit einem harmlosen Angebot, lockte aber schnell in eine digitale Falle.

Der erste Schritt über WhatsApp

Gegen 21 Uhr am Montagabend bot die 40-jährige Verkäuferin auf einer Online-Verkaufsplattform Kleidungsstücke in Kindergröße an. Wenige Minuten später meldete sich eine bisher unbekannte Person, die großes Interesse an den Artikeln zeigte. Diese Person bat die Verkäuferin um ein Video, um den Zustand der Ware persönlich prüfen zu können. Der weitere Austausch wurde anschließend auf die Messenger-App WhatsApp verlagert.

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Der Betrüger nutzte die schnelle Kommunikation, um das Vertrauen der Verkäuferin zu gewinnen. Unter dem Vorwand, die Zahlung sicher über die Plattform abwickeln zu wollen, ersuchte die unbekannte Person die Frau um ihre E-Mail-Adresse. Dieser scheinbar legale Schritt war der entscheidende Hebel für den folgenden Angriff auf das Finanzkonto der Frau.

Gefälschte E-Mail und Login-Falle

Gegen 21:30 Uhr erhielt die 40-Jährige eine E-Mail, die angeblich von der Online-Verkaufsplattform stammte. In dieser Nachricht befand sich ein Link, der sie auf eine Website führte, die exakt das Anmeldeportal ihrer Bank nachahmte. Die Ähnlichkeit mit der echten Seite war so hoch, dass die Opferperson nicht merkte, dass sie sich auf einer Phishing-Seite befand.

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Auf der gefälschten Seite gab die Frau ihre Online-Banking-Zugangsdaten ein. Die Betrüger nutzten diese Informationen sofort aus. Bei der vermeintlichen Überprüfung ihres Bankkontos erschien eine Fehlermeldung, die den Anschein erweckte, als sei ein technisches Problem aufgetreten. Dies diente dazu, eventuelle Zweifel der Opferperson zu zerstreuen und den Betrug zu verschleiern.

Schnelles Handeln verhindert größere Schäden

Erst nachdem die Frau den Kontakt abgebrochen hatte, erkannte sie, dass sie betrogen worden war. Sie ließ ihr Konto umgehend sperren, was wahrscheinlich dazu beitrug, dass der finanzielle Schaden begrenzt blieb. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sie fest, dass bereits unberechtigt Geld von ihrem Konto abgebucht worden war.

Der entstandene Schaden liegt im hohen dreistelligen Eurobereich. Obwohl die Summe für einzelne Opfer nicht trivial ist, zeigt der Vorfall, wie schnell solche Angriffe vonstatten gehen können. Die Landespolizeidirektion Tirol warnt dringend vor der Weitergabe von Zugangsdaten über Messenger-Dienste und E-Mails, selbst wenn diese von vermeintlich seriösen Plattformen zu stammen scheinen.

Prävention gegen Online-Betrug

Experten raten Verbraucherinnen und Verbrauchern, stets vorsichtig zu sein, wenn unbekannte Personen über WhatsApp Kontakt aufnehmen. Seriöse Plattformen fordern in der Regel keine Zugangsdaten zur Verifikation von Zahlungen per E-Mail. Die Warnung der Tiroler Polizei unterstreicht die Notwendigkeit, sofort zu handeln, wenn man den Verdacht hat, dass persönliche Daten in falsche Hände geraten sind.