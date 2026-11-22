Die ÖNK erlaubt die Schließung von elf Notarztstützpunkten in Niederösterreich. Voraussetzung sind RTW-C-Stationen und Flugrettung, doch Anfahrtzeiten steigen.

Die ÖNK hält das Aus für 11 Notarztstützpunkte für vertretbar. Aber: Notärzte werden länger brauchen - und es gibt klare Bedingungen für die Reform.In der Debatate um das geplante Aus von Notarztstützpunkte n ist jetzt die wichtigste Expertise da. Und dabei kommt die Österreichische Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) zu dem Schluss, dass die geplante Schließung von elf der 32 Notarztstützpunkte inEine Verschlechterung der Notfallversorgung sei nicht zu erwarten, sofern die vorgesehenen Ersatzmaßnahmen vollständig umgesetzt werden, heißt es in dem 58 Seiten langen Expertenpapier, erstellt von Top-Notfallmedizinern.

Expertise bestätigt Reform ohne Verschlechterung

Die Österreichische Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) bewertete im Auftrag der Abteilung GS4 des Landes Niederösterreich die geplante Reform des Rettungs- und Notarztwesens im Rahmen des Gesundheitsplans 2040+. Gegenstand sind die Schließung von elf der bisher 32 bodengebundenen Notarztstützpunkte und die Frage, ob die vorgesehenen Begleitmaßnahmen eine weiterhin bedarfsgerechte und sichere Notfallversorgung gewährleisten.

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Zu den Ersatz- bzw. Ergänzungsmaßnahmen zählen 87 speziell ausgestattete Rettungswagen-Standorte (RTW-C), besser ausgebildete Notfallsanitäter sowie der Ausbau der Flugrettung und des First-Responder-Systems. Entscheidend seien eine ausreichende personelle Besetzung, laufende Qualitätskontrollen und die gezielte Entsendung von Notärzten bei schweren Notfällen.

Die ÖNK empfiehlt, die Reform durch einen Qualitätsbeirat zu begleiten und Besetzung, Eintreffzeiten und regionale Versorgung anhand strukturierter Berichte der Rettungsorganisationen und von Notruf NÖ engmaschig zu überprüfen. Mögliche Standortverlegungen sollen auf Grundlage der Einsatzdaten nach der Reform und der räumlichen Verteilung der Bevölkerung bewertet werden. Dabei ist zu ermitteln, für wie viele Menschen sich ggf. Anfahrtszeiten noch optimieren lassen.

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Personelle Vorgaben und Ausbildungsstandards

Voraussetzung für die Umsetzung sei eine verlässliche personelle und fachliche Besetzung der RTW-C. An 27 Standorten ist ab 01. April 2027 eine Besetzung mit Notfallsanitäter:innen mit allgemeiner Notfallkompetenz Venenzugang und Infusion (NKV) seitens der Rettungsorganisationen zugesichert. Erforderlich sind weiters verbindliche Konzepte für Ausbildung, Fortbildung und Kompetenzerhalt der Notfallsanitäter:innen und Notärzt:innen.

Für die langfristige Qualitätssicherung empfiehlt die ÖNK eine organisationsunabhängige Ärztliche Leitung Rettungsdienst. Dies soll die fachliche Supervision stärken und sicherstellen, dass die Standards auch bei veränderten Strukturen eingehalten werden. Eine klare Leitungsperson außerhalb der operativen Rettungsorganisationen kann Konflikte neutralisieren und die Patientensicherheit priorisieren.

Allerdings räumen die Experten ein, dass bodengebundene Notärzte nach der Schließung der elf Stützpunkte in manchen Regionen deutlich länger zu Patienten brauchen werden. Die geografische Neuverteilung der Kapazitäten verändert die zeitliche Verfügbarkeit vor Ort signifikant, insbesondere in peripheren Gebieten.

Einsatzstatistik und Hubschrauber-Strategie

Bei Betrachtung der Veränderungen für die verbleibenden NEF-Stützpunkte ergebe sich folgendes Bild: Aufgrund der geographischen Zuteilung wird es - auch hier ohne Berücksichtigung der Flugrettung - an vier Stützpunkten zu einem deutlichen Anstieg der Einsatzzahlen kommen. Dadurch dürften sich diese Prognosen durch den Ausbau der RTW-C und den Einsatz der Flugrettung vermutlich nach unten korrigieren.

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Zum Vergleich: Der derzeit einsatzstärkste Notarztstützpunkt Wiener Neustadt verzeichnete zwischen 2023 und 2025 durchschnittlich 2.600 Alarmierungen pro Jahr. Künftig dürften Wiener Neustadt und Gänserndorf die einzigen Standorte mit mehr als 2.500 Einsätzen jährlich sein. Weniger als 1.000 Alarmierungen pro Jahr werden hingegen für Gmünd (700), Lilienfeld (750), Waidhofen an der Thaya (750) und Scheibbs (900) prognostiziert.

Die höhere Einsatzhäufigkeit an anderen Standorten bewertet die ÖNK positiv, weil dadurch die notwendige Routine bei notärztlichen Eingriffen erhalten bleiben soll. Weniger Einsätze können zu einem Verlust an praktischer Erfahrung führen, was die Behandlungsqualität bei seltenen, aber komplexen Notfällen beeinträchtigen könnte.

Ausbau der Luftrettung und Nächste Schritte

Eine wichtige Rolle spielt künftig die Flugrettung. Derzeit deckt Christophorus 2 in Krems die Nachtstunden in Niederösterreich ab. Ab 1. April 2027 soll auch Christophorus 3 in Wiener Neustadt rund um die Uhr einsatzbereit sein. Laut ÖNK ist die Inbetriebnahme trotz noch notwendiger Bauarbeiten aus heutiger Sicht möglich.

Dadurch soll Christophorus 2 entlastet und seine Verfügbarkeit in den Nachtstunden verbessert werden. Allein von Jänner bis September 2026 absolvierte der Hubschrauber 324 Nachteinsätze. Zusätzlich ist die Verlegung des Intensivtransporthubschraubers Christophorus 33 von Wiener Neustadt in den Zentralraum St. Pölten geplant. Damit könnten künftig weitere notärztliche Kapazitäten für Einsatzspitzen geschaffen werden.